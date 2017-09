Málaga y Las Palmas buscarán en La Rosaleda sus primeros puntos del curso

El Málaga-Las Palmas, que cierra este lunes la tercera jornada de LaLiga Santander, reúne en el estadio La Rosaleda a dos equipos que llegan al partido con dos derrotas en las dos primeras jornadas y por ello con ganas de conseguir sus primeros puntos de la temporada.



El Málaga, además de perder -Eibar (0-1) y Girona (1-0)- tampoco ha logrado marcar en el arranque de la campaña, algo que se temía después de desarrollar también una pobre pretemporada, en la que sumó tres tantos en nueve encuentros.



Los numerosos cambios en la plantilla le hacen estar todavía en periodo de ensamblaje, aunque el entrenador, Míchel González, trabaja para buscar el 'once' titular que mas rendimiento pueda dar.



El Málaga y Las Palmas se han enfrentado en seis ocasiones en La Rosaleda con cinco victorias locales, la última la pasada temporada por 2-1, y un empate a un gol en 2002.



Ambos equipos ya se vieron en esta pretemporada cuando jugaron en Cádiz la final del Trofeo Ramón de Carranza, que se la llevaron los grancanarios por un claro 2-0.



Míchel recupera para este encuentro al defensa uruguayo Federico Ricca y al centrocampista Keko Gontán, después de que ambos hayan superado sus lesiones.



Por contra, el preparador madrileño no podrá contar con el lateral izquierdo Juan Carlos Pérez ni con el centrocampista Jonathan Rodríguez 'Jony', los dos con problemas físicos.



La Unión Deportiva Las Palmas afronta esta visita desde el último puesto de la clasificación, después de un mal inicio liguero no solo en cuanto a resultados -dos derrotas- sino a sensaciones, aunque confía en que los nuevos fichajes tengan efecto en su reacción.



Así lo ha declarado el propio técnico del equipo isleño, Manolo Márquez, al indicar que las llegadas del italiano Alberto Aquilani para el centro del campo, y del francés Loïc Rémy y del marroquí Oussama Tannane para el ataque han elevado el nivel futbolístico del equipo en las dos semanas de entrenamientos que ha tenido el equipo tras el parón en la competición.



En cambio, el entrenador catalán no podrá disponer de su paisano Sergi Samper, lesionado para seis u ocho semanas sin haber llegado a debutar, para intentar dar equilibro a un centro del campo descosido tras la marcha de Roque Mesa, y aún sin un sustituto claro.



Aquilani podría ser la principal novedad de un once inicial en el que Márquez ya ha anunciado que habrá algunas novedades con respecto al equipo que fue goleado en casa por el Atlético de Madrid (1-5).



Los problemas también se le acumulan en ataque al entrenador barcelonés con las bajas de los lesionados Víctor Machín 'Vitolo' y Tanausú Domínguez 'Tana', por lo que deberá echar mano de otros jugadores como Halilovic o Momo, con más ritmo de competición que los recién incorporados Rémy o Tannane, y con Jonathan Viera como piedra angular de toda la ofensiva.



También han quedado excluidos de la convocatoria los defensas David Simón, Lemos y Borja Herrera, así como el centrocampista Hernán Toledo.



Al menos recupera Las Palmas al guardameta argentino Leandro Chichizola, restablecido de un esguince de rodilla que le ha mantenido como duda toda la semana, aunque finalmente ha entrado en la convocatoria, en la que es novedad Vicente Gómez, después de una larga lesión, aunque con pocas posibilidades de ser titular.



Las Palmas no gana fuera de casa en LaLiga Santander desde la primera jornada de la temporada anterior -agosto de 2016-, cuando sorprendió al Valencia por 2-4, lo que supone más de un año de sinsabores foráneos que intentará remediar en La Rosaleda, donde ha perdido por 4-1 y 2-1 en sus dos visitas más recientes en Primera.

Alineaciones probables:

Málaga: Roberto; Rosales, Baysse, Luis Hernández, Ricca; Juanpi, Recio, Kuzmanovic, Mula; Adrián y Borja Bastón.



UD Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, Ximo Navarro, Bigas, Dani Castellano; Hernán Santana, Aquilani; Halilovic, Jonathan Viera, Momo; y Calleri.



Árbitro: Xavier Estrada Fernández (Colegio Catalán).



Estadio: La Rosaleda.



Hora: 21.00 (19. GMT).