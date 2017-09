El Tenerife busca reencontrarse con la victoria ante un rival que aún no ha ganado como local

El Córdoba y el Tenerife cerrarán la quinta jornada de LaLiga 1/2/3, en la que los andaluces comparecerán necesitados de puntos tras perder sus dos primeros partidos en El Arcángel, donde los canarios, que marcan la zona de fase de ascenso, nunca ganaron en su historia.



Además, el conjunto cordobesista afrontará el partido tras salir goleado en la última jornada en Barcelona ante el filial azulgrana (4-0), lo que le ha llevado a situarse en puestos de descenso por primera vez en el inicio de este curso.



Este será el primero de los dos duelos seguidos que estos equipos jugarán en Córdoba, pues el próximo miércoles volverán a verse las caras en El Arcángel en la tercera ronda de la Copa del Rey, eliminatoria que, como las anteriores, se decidirá a partido único.



El entrenador del conjunto andaluz, Luis Carrión, introducirá varios cambios en su alineación, varios de ellos técnicos, y otro obligado por la lesión de Javi Lara, que se une así a la del serbio Sasa Jovanovic.



Para este primer choque ante el Tenerife se espera el debut liguero del meta polaco Pawel Kieszek, que entrará por el serbio Igor Stefanovic.



En la defensa puede volver el portugués Joao Afonso por Josema, mientras que en la medular Alfaro entraría por Jaime Romero y Sergi Guardiola por el hondureño Jonathan Mejía 'Jona'.



Por su parte, el CD Tenerife buscará reencontrarse este domingo con la victoria, después de una derrota y un empate, ante el Real Valladolid (2-0) y el Granada (2-2), respectivamente, con el objetivo de refrendar su buen comienzo de la competición.



José Luis Martí no podrá contar para este choque, ni para el del miércoles en Copa del Rey, ambos contra el Córdoba, con su capitán, Suso Santana, quien ha sido sancionado con cinco partidos tras su expulsión la semana pasada.



Tampoco estará disponible el atacante Juan Villar, que se encuentra recuperándose de sus problemas musculares, mientras que el delantero balear Víctor Casadesús, ha entrado en su primera convocatoria con el cuadro chicharrero una vez superada su lesión.



José Luis Martí podría dar entrada en el once inicial al italiano Samuele Longo y al serbio Filip Malbasic, quienes revolucionaron el encuentro del pasado fin de semana ante el Granada saliendo desde el banquillo y marcaron un gol cada uno.



La principal duda en el once inicial se encuentra en el jugador que ocupará el puesto de Suso, donde pueden actuar Brian Martín, Juan Carlos Real, Tyronne o Paco Montañés.

Ficha Técnica Córdoba: Kieszek; Fernández, Joao Afonso, Caro, Pinillos; Edu Ramos, Sergio Aguza, Caballero; Alfaro, Sergi Guardiola; y Javi Galán.



Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Jorge Sáenz, Camille; Vitolo, Aitor Sanz; Tyronne, Malbasic, Juan Carlos; y Longo.



Árbitro: Gorka Sagués Oscoz (Comité Vasco).



Estadio: El Arcángel.



Hora: 19.00 (H.C.).