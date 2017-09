El Tenerife se reencuentra con sus credenciales

El CD Tenerife logró reencontrarse no sólo con sus credenciales de aspirante sino también con el triunfo liguero ante un suspicaz Alcorcón, que poco lucro le deparó su cauteloso patrón de juego.



La recelosa urdimbre defensiva que implantó inicialmente el cuadro alfarero, casi que invitaba a los jugadores tinerfeños a cercarlo en su propio campo, estratagema que no originó la eficacia prevista inicialmente, puesto que el primer disparo local a puerta acabó en la red visitante.



Este ardid conservador lo fracturó Juan Carlos a los once minutos, una internada del delantero Longo la contuvo Navarro con una falta y, el media punta, desde fuera del área sorprendió a Casto con un envenenado disparo raso que se coló junto a su poste derecho.



Esta ventaja blanquiazul sació momentáneamente su ambición ofensiva, intervalo que aprovechó el Alcorcón para deshacerse del asedio, y Borja Domínguez en el veinticuatro recibió un balón en profundidad y encaró la puerta de Dani, pero su duro disparo lo rechazó el meta sin problema alguno.



Al filo de la media hora fue el balcánico Malbasic el que desde la línea de fondo envió un balón al poste derecho de Casto, mientras que, poco después, fue Juan Carlos el que también disparó desde esa misma banda izquierda, pero lo cruzó en exceso.



Brian Acosta también erró una clara ocasión en el treinta y tres, un balón al hueco de Malbasic permitió al hondureño plantarse solo ante Casto, pero su tiro lo desvió a córner el meta, pero Acosta se resarció poco después con una precisa asistencia a Longo, para que el ariete italiano subiese el segundo al marcador.



Con un duro lanzamiento de falta de Acosta que se fue por encima del larguero, se llegó a una reanudación en la que el cuadro madrileño salió en busca el gol, y Pereira, en el cincuenta y uno, fue el primero en disparar, pero el balón se fue al graderío.



Pero la reacción visitante fue un espejismo, puesto que sus jugadores no fueron capaces de aproximarse con peligro, todo lo contrario que los tinerfeños, que aprovecharon la arriesgada posición de su rival para anotar un tercer tanto, Casadesús, en el setenta, batió a Casto con un duro disparo a bocajarro.



Con un categórico marcador a favor de la hueste local, y un Alcorcón anímicamente sumido ante la desventaja, transcurrieron los minutos hasta los instantes finales en las que Malbasic aumentó la ventaja tras una jugada personal y la colaboración de Casto que le dejó un balón en franca ventaja.