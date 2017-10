El Frontón corona a su campeón este jueves en unas condiciones que se avecinan épicas

La ola de El Frontón, a la que apodan la bestia, hará honor a su mote este jueves, cuando se esperan unas condiciones épicas para coronar al campeón de 2017.

La organización decidió el pasado viernes posponer la competición a la espera de que las condiciones fueran más propicias para el espectáculo. Durante cuatro días algunos de los riders más conocidos fueron por la ciudad capitalina de grancanaria o dieron charlas en colegios. Incluso se organizó una competición por equipos para el martes. Pero llegó el miércoles y 'la bestia' volvió a rugir con olas de cuatro metros y viento sur.

La tercera ronda se puso en marcha a las 13.00 horas de este miércoles: un mano a mano entre un total de 24 riders, divididos en doce duelos (o heats) de 20 minutos de duración cada uno, en la que se pueden coger un máximo de 10 olas y solo puntúan las dos mejores que hayan surfeado. Seis canarios en liza frente a la élite mundial del deporte náutico. Solo pasaron dos.

Tercera ronda. APB Tour.

El tinerfeño Diego Cabrera, con opciones a ser el primer canario de la historia en levantar el título de subcampeón mundial, se medía al local Aitor Ojeda. Las condiciones que les tocó a ambos contendientes no fueron las mejores para competir y durante varios minutos estuvieron mirando al horizonte, sin coger ninguna ola.

Al principio se adelantó Ojeda. Cabrera veía cómo pasaban los minutos y en sus dos primeras olas, dos monstruos, era revolcado por la fuerza de la bestia. Conseguía salir con dificultades y la organización preguntó si paraban el duelo, pero Cabrera pidió seguir.

Pasaban los minutos y la contienda seguía muy igualada, con Ojeda levemente por delante, pero en los últimos diez minutos, el tinerfeño consiguió coger una ola que le permitió hacer una maniobra completa para ponerse por delante. En segundos, Ojeda tuvo una última oportunidad, pero la ola que eligió no le permitió mucha maniobra y Cabrera pasó de ronda.

"Con la primera ola me golpeé con las rocas y con la segunda que cogí me volví a golpear. Pero bueno, esto es El Frontón, las rocas están muy cerca y existe mucho riesgo. Soy afortunado, muy afortunado porque me golpeé la cabeza, pero estoy bien y estoy muy feliz", explicó Cabrera a la organización.

La gran sorpresa la protagonizó el joven grancanario Lionel Medina, subcampeón del Pro Junior, que se medía al campeón del mundo en 2017 Ian Campbell. "En la ola tuve un tubo muy profundo, logré combinarlo con un trompo (girar con el bugui sobre sí mismo una vuelta de 360 grados y seguir surfeando), pero no lo pude finalizar bien", explicó cuando fue preguntado por la organización.

Junto a los isleños, pasaban el sudafricano Jared Houston, el brasileño Uri Valadao y el portugués Antonio Cardoso; los tres con opciones al subcampeonato mundial. También conseguían acceder a la cuarta ronda el campeón mundial del año pasado, el francés Pierre Louis Costés, y el ganador de la prueba grancanaria en 2016, el también francés Amaury Lavernhe. En total, 12 riders que luchaban por alcanzar los cuartos de final.

Ronda cuatro y emparejamientos de cuartos de final.





La ronda cuatro se dividía en cuatro heats con tres riders enfrentándose entre sí. Pasarían a cuartos de final los dos primeros, por lo que solo uno era eliminado.

A Diego Cabrera le tocó con Amaury Lavernhe y un rival directo por el título de subcampeón: Antonio Cardoso. El francés demostró su destreza y se posicionó en primer lugar. El tinerfeño y el portugués trataban de salir rápido de las olas para posicionarse con el objetivo de surfear la mejor posible, no muy grandes --porque impiden hacer maniobras-- ni muy pequeñas.

Ambos llegaron muy igualdados hasta el final, pero Cabrera, de menos a más, fue consistente y paciente. Supo aprovechar las oportunidades y pasó a los cuartos de final con una puntuación total (suma de la primer y segunda mejor ola que haya surfeado) de 15,20 por los 13,37 del portugués.

El brasileño Uri Vadalo también se quedaría fuera de la siguiente ronda, superado por Jared Houston y el vasco Alex Uranga. Pierre Louis Costes y el australiano Ryan Hardy superaban su manga y conseguían el pase a cuartos de final.

En cuanto a las máximas puntuaciones, el único de 10 fue para Dudu Pedra, gracias a un enorme tubo y una maniobra aérea, que le valió al brasileño para obtener una ola perfecta. Jacob Romero también obtuvo una puntuación alta (9.83) con un air reverse que levantó de sus asientos al público asistente. Y el francés Costes se alzó con un 9,60.