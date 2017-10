El Teatro Circo de Marte acoge este miércoles las cuatro propuestas del festival ‘Masdanza’ para La Palma

El Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma acogerá este próximo miércoles, 25 de octubre, a las 20:30 horas, las cuatro propuestas escénicas que este año ha programado en la Isla el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, Masdanza, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura del Cabildo de La Palma, así como del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, se indica en una nota de prensa de la primera Corporación insular.

El consejero de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma, Primitivo Jerónimo, ha destacado que el paso de Masdanza por Isla supone “una interesante propuesta cultural en La Palma vista la asistencia de espectadores en cada edición. Se trata de un público que, gracias a su presencia y curiosidad por descubrir nuevos creadores y tendencias, ha permitido que este festival se reafirme como puntero en el ámbito nacional e internacional”.

La extensión del Festival de Danza Contemporánea de Canarias en La Palma se presenta este año con cuatro propuestas: Nice to beat you (Israel), Inverted tree (Japón), The station (Hungría) y Birdy (Taiwán).

Nice to beat you es una coreografía de Gil Kerer y Korina Fraiman interpretada por el propio Kerer y Marija Slavec, con música de Rubel. “El dúo ofrece el encuentro pasional entre un hombre y una mujer. La relación entre los dos es intensa y caótica, pero dentro de sus posibilidades también se puede encontrar confort. Pena, deseo y elegancia se entremezclan y restablecen el balance en la lucha de poder”, se apunta en la nota.

Inverted tree es una propuesta de la creadora e intérprete Hisashi Watanabe, que también es la autora de la música de la pieza. “¿De dónde viene la forma del cuerpo? “Jugar es la esencia de los humanos” dice Johan Huizinga. Neoteny, se añade en la nota, “la forma que adquirimos durante nuestra evolución, es la habilidad de mantener posibilidades para el futuro sin especializarse. Nos alienta a investigar y descubrir lo desconocido. Puede ser la tolerancia de la naturaleza la que nos permite reservar elementos insignificantes. Posibilidades enormes nacen y mueren, repitiéndose infinitamente. Cuando era pequeño, gateaba por el barrio de noche. Me subía a las cercas, saltaba y aguantaba la respiración para que la gente no me descubriera. Pensaba en la manera de legar desde lo más alto del árbol de la evolución hasta su raíz. Y ahora, estoy intentando ser un animal con el cuerpo humano”.

The station es una coreografía de los creadores e intérpretes Ferenc Fehér y Dávid Mikó (Emdé), con música de Fehér. “Nacido…Pelea… ¡Sal de aquí si puedes! ¡Juega conmigo si te atreves!”.

Birdy es una puesta en escena de Hung-Chung Lai, que en el escenario interpretan I-Han Cheng, Chia-Ming Lee y Lin-Yi Chien. Las piezas musicales corresponden a Robert Goula y Max Richter. “En este trío la bailarina sueña con la vida de un pájaro y el bailarín simboliza un apoyo, una jaula, un corazón de espejo y un sueño. Ella está sedienta por ser libre y por volar a través del cielo azul. Está dispuesta a sacrificarlo todo y a hacer lo que haga falta para conseguir su sueño Sin embargo, en realidad, la gente se siente atrapada en sus propias burbujas debido a una moralidad diferente, a creencias diferentes, a ideales diferentes, a responsabilidades diferentes […]En esta pieza, la bailarina lleva un tocado especial llamado Ling Zi. Sus largas plumas de cola de faisán, que llevaban los guerreros en sus cascos en la ópera tradicional china, representan al poder y a las habilidades de los guerreros”.

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, Masdanza, se explica en la nota, nació en Gran Canaria en 1996 para cubrir una importante parcela dentro del mundo de la cultura y que hasta entonces no estaba recogida dentro del programa de actividades de ninguna institución pública o privada de las islas. Desde sus comienzos en se ha ido consolidando año tras año, pasando de tener un carácter regional en su primera edición, a nacional en la segunda, e internacional a partir de la sexta edición.

Masdanza ha adquirido “notoriedad más allá del Archipiélago, proporcionando una nueva alternativa cultural para las Islas Canarias. En un principio los espectadores eran profesionales y aficionados a la danza, pero cada se ha conseguido despertar el interés en un público profano que ha podido descubrir una nueva e interesante forma de expresión artística que hasta ahora parecía estar destinada a minorías”.