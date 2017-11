Los hermanos Santi y Diego Concepción vencen en el Campeonato Canario de Karting

Este fin de semana tuvo lugar en Gran Canaria, en el circuito de Maspalomas, la última cita del Campeonato Canario de Karting, en la que los hermanos Concepción han logrado las victorias en sus categorías, Santi en la Junior y Diego en la más pequeña, alevín, se informa en nota de prensa.

Para el piloto palmero el balance en Maspalomas ha sido muy positivo, aparte de la victoria de la carrera conseguía el mejor tiempo en el warm-up, mejor tiempo en la crono, mejor tiempo en ambas carreras y record del circuito, incluso llegó a estar a unas milésimas del mejor tiempo de la categoría superior DD2.

Lo más importante es que ambos pilotos son los nuevos campeones virtuales del campeonato Canario de Karting; Santi Concepción, de 13 años, ha dominado desde el inicio del certamen con autoridad, siendo esta su segunda temporada el piloto palmero ya se perfila como un valor en el karting. Este año con su primera licencia Internacional, ha participado en varios campeonatos nacionales e internacional con una evolución espectacular, siendo el único deportista canario en automovilismo que ha desarrollado todos los certámenes al completo: Rotax Española, Rotax Portuguesa, Campeonato de Aragón, Campeonato de Canarias, Provincial de Las Palmas e Insular de Tenerife. Su hermano Diego, con 10 años, en su primer año de Karting y aprendizaje ha conseguido su primer título en alevín.

El piloto muestra su felicidad después de su victoria y señala: “Estoy muy contento de conseguir la victoria una vez más, la verdad que es un circuito que te da pocas posibilidades de aplicar tu pilotaje, la pista es muy rápida y pocas curvas, así que intentamos que el desarrollo sea veloz y no descolgarte de los rebufos para poder tener velocidad. Parece mentira que estemos finalizando el año, son treinta y tantas carreras y se me ha pasado el año muy rápido, me espera la última en Tenerife donde quiero volver a luchar por el pódium y ganar el campeonato también, por todo ello quiero agradecer a todos mis sponsors el apoyo que me han dado para lograr este buen año deportivo y a los medios de comunicación por su seguimiento”.

Tanto su equipo como Santi agradecen el apoyo de sus patrocinadores: Hoteles Lopesan, La Palma Isla Bonita, Binter, Lecroc, Vita Centro Fitness, Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Mabel Joyeros y Sponsoring Car, así como la difusión de sus avances deportivos y recuerda que también pueden seguirle en facebook: Santi Concepción Jr.