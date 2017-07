“Es de justicia que El Paso reciba mayor compensación por el Parque Nacional”

El alcalde de El Paso, el nacionalista Sergio Rodríguez, que gobierna en un pacto con el PSOE, hace balance de la mitad de legislatura y asegura en una entrevista con La Palma Ahora que “creo que los compromisos que adquirimos a comienzo de mandato estamos en disposición de cumplirlos todos, y eso no es un fácil porque este municipio es el tercero de la Isla en cuanto a población y sufre un estancamiento brutal, incluso desde antes de la propia crisis, y sacarlo de donde está es complicado”. “Es verdad que algunas situaciones nos han beneficiado, como la anulación del Plan General de Los Llanos de Aridane; no me gusta que ni la gente de Los Llanos ni de otros municipios sufra ninguna situación que ralentice su desarrollo, pero al final cada uno tiene que defender lo de él y aprovechar la posición geográfica que tenemos para estar preparados para el futuro”, señala. “En El Paso carecíamos de una planificación a medio y largo plazo y el municipio va a quedar preparado para su desarrollo posterior y para crecer en población”, asegura. “Si logramos que las industrias que permite el planeamiento puedan venir al municipio, si conseguimos atraer actividad económica, lógicamente eso hará que vengan más habitantes y ese es otro de los objetivos, a ver qué ocurre, pero las líneas apuntan a que las cosas van a salir”, expone con optimismo.

Hacer frente a una deuda

Rodríguez destaca que “partíamos de una situación que parecía que era buena en lo económico, se decía que no había ningún tipo de deuda en el Ayuntamiento y que eso nos iba a permitir arrancar antes, pero la realidad es que había una deuda con el Consejo Insular de Aguas, aunque estaba conveniada y por eso no se contabilizaba”. “Cuando tuvimos la oportunidad de utilizar el remanente el año pasado lo primero que se nos pidió, como exige la Ley de Presupuestos, es terminar con las deudas que teníamos, en torno a casi medio millón de euros, y a partir de ahí partimos de una situación saneada; en estos dos primeros años hemos intentado prepararnos para que en la segunda parte de la legislatura logremos concretar todo lo que tenemos previsto”, explica. “Se ha trabajado mucho en temas de planeamiento, y este año esperamos tener todo desarrollado; pensábamos que íbamos a tardar la legislatura completa pero nos hemos adelantado, y el desarrollo de la zona industrial, el crecimiento del municipio con los planes parciales o alguna unidad de actuación van a permitir que a partir del último año de la legislatura se puedan instalar cuantas industrias y empresas quieran en este lado de la Isla”, detalla.

Tanto Breña Alta como El Paso, afirma, “son los lugares más estratégicos desde el punto de vista de la situación geográfica, uno porque se sitúa en el lado este y tiene puerto y aeropuerto, y el otro porque está en la parte más poblada de La Palma; esperamos que la instalación de nuevas empresas sea un motor de crecimiento económico y de creación de empleo”, dice.

En el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), señala, “llevamos más de un año y medio trabajando, y en días pasados logramos firmar el convenio con el Cabildo, lo que nos permite estar contratando ya las obras de 2016 y pensando en los dos primeros proyectos del año 2017 que había solicitado el Ayuntamiento vinculados a las zonas comerciales abiertas, porque otra de las apuestas que habíamos hecho era atraer inversión desde el punto de vista comercial, no solamente industrial y empresarial”. “Nuestra pretensión es cambiar físicamente el centro del municipio; Hiperdino ha invertido y estamos esperando otras inversiones potentes del mismo estilo, lo que conlleva creación de empleo y convertir El Paso en un polo atractor para que la gente venga aquí”, avanza.

El Ayuntamiento de El Paso también trabaja “en el desarrollo de suelo urbano de interés cultural, en torno a la zona del casco histórico, lo que permitirá traer otro tipo de inversión vinculada a la hostelería y el ocio tranquilo, y ya hay interés por parte de algunos empresarios para poder instalarse”.

Aprovechar los recursos desde el punto de vista turístico

En los dos primeros años de legislatura “hemos estado trabajando en aprovechar desde el punto de vista turístico los recursos que tenemos, y ya estamos terminando el centro de interpretación de los petroglifos de La Fajana, que se llamará Benehauno, esperamos que la obra esté dispuesta para sacarla a subasta después del verano y que sea una empresa la que la ponga en marcha”, adelanta, y añade: “También estamos recuperando los caminos patrimoniales y algunos senderos circulares para que los visitantes puedan ver los petroglifos in situ, además de en el centro de interpretación; intentamos generar actividad económica con los recursos culturales”, subraya Rodríguez, que se muestra “preocupado” porque “hay mucha gente que viene al Museo de la Seda a determinadas horas y y no puede disfrutarlo, por lo que, conjuntamente, el CIT Tedote, el Ayuntamiento y la empresa Las Hilanderas, analizan cómo podemos diseñar un horario más acorde a un museo de esta categoría”.

En materia cultural El Paso impulsa asimismo “una aplicación telefónica que nos va a permitir ver en realidad virtual distintos puntos de interés turísticos del municipio, dando prestancia e importancia a estos recursos y a su historia”.

“Otro compromiso que adquirimos fue contar con una instalación para los mayores, y ya se hizo la primera fase que consistió en una demolición para la construcción de un nuevo centro de día, ahora estamos a la espera de firmar con el Cabildo el convenio que nos va a permitir desarrollarlo, con el 50% de participación cada administración”, recuerda el alcalde.

Los habitantes de El Paso contarán también con una piscina municipal. “Recibimos el proyecto en días pasados y esperamos a ver cómo queda el uso del remanente de los Presupuestos Generales del Estado, porque tenemos 4.500.000 euros y queremos aprovecharlos; la piscina es una obra importante, porque un municipio sin costa necesita estos servicios; la única manera de fijar población al territorio es ofreciendo servicios a la gente”, resalta.

En educación, el Ayuntamiento coordina con la Consejería “la implementación de algunas cubiertas de los dos colegios más importantes del municipio, El Adamancasis y La Rosa”, indica.

Red de riego y reducción del precio del agua

En materia hídrica, “el primer compromiso era abaratar el coste del agua y en eso se está trabajando ya, haciendo el sifón de Las Nieves y el desdoblamiento del tubo de transporte por el túnel nuevo de La Cumbre, lo que nos va a permitir tener agua en El Paso al precio del resto de la Isla, porque aquí se está pagando ahora mismo a 69 céntimos el metro cúbico, mientras que en Los Llanos y Tazacorte está a 13 céntimos”, subraya Rodríguez. “La prioridad cero era poner el agua a coste del resto y la prioridad uno implementar una red de transporte de riego hacia la zona de Jedey, en Las Manchas, con hidrantes para poder protegernos de los incendios, porque esa es una zona que desde el año 2009 hasta ahora ha sufrido tres fuegos; ya hay una red de alta presión en altura pero queremos tener otra intermedia y aprovechar ese tubo de transporte para poder defendernos”. En este sentido, “trabajamos codo con codo con el Consejo Insular de Aguas”, apunta.

Hotel-escuela en el Teatro Monterrey

El Ayuntamiento, en otro orden de cosas, analiza con la Viceconsejería de Turismo y con el propio presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, “la posibilidad de que adquieran el hotel Monterrey para reconvertirlo en un hotel-escuela vinculado lógicamente al cambio de modelo económico que estamos nosotros además tratando de impulsar con la Ley de las Islas Verdes y la Ley del Suelo; buscamos un cambio de modelo económico, y se justifica plenamente el hecho de que haya este tipo de instalación en La Palma”, expone el primer edil de El Paso.

Parque Nacional

El Paso, remarca, “es el único municipio de España en el que el 100% del Parque Nacional está en su territorio, y lo único que tiene son costes, porque cuando se cae una pared en La Caldera o se pierde un extranjero, nosotros tenemos que hacer frente a esas cuestiones, junto con el Cabildo”. “Sin embargo, para obtener la parte buena, la de las subvenciones y los dineros, tienes que ir a una concurrencia competitiva en igualdad de condiciones que el resto de municipios, que solo lindan con el Parque”, se queja. “Hemos puesto sobre la mesa que no queremos que el resto de municipios pierda la posibilidad de recibir subvenciones, pero entendemos que El Paso tiene que partir de una situación mejor que el resto, es de justicia; los propietarios de los terrenos de zona de preparque y Parque Nacional no pueden hacer nada desde el punto de vista urbanístico, son terrenos para el disfrute del resto de los ciudadanos; de alguna manera se tiene que compensar a El Paso”, considera. “Una compensación justa sería la única manera de que el ciudadano entienda que tener un Parque Nacional es bueno, porque aquí cuando alguien quiere hacer un cuarto de aperos para sembrar viña o aguacate y le dicen que no se puede tocar nada, no lo entiende”.

Esta demanda ya ha sido planteada a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. “Es verdad que en las nuevas bases se recoge que al tema territorial se le da mayor puntuación, con lo que nosotros vamos a partir de una situación mejor, pero no nos conformamos con esto, hay comunidades autónomas donde las subvenciones se reparten desde el punto de vista territorial, y nosotros somos el municipio que tiene el 100% del Parque en su territorio", insiste. Sergio Rodríguez entiende que “no se haga así porque en La Palma el 100% del territorio del Parque está en El Paso y el resto de municipios se quedarían sin la opción de esas subvenciones, pero hay una situación intermedia a la que podemos llegar; no es justo que tengamos que asumir todos los gastos y no tener ningún beneficio, o tener que competir en igualdad de condiciones con el resto de municipios”.

El Paso, en este sentido, ha planteado “al resto de municipios de Canarias con Parques Nacionales la creación de un órgano similar al de la Asociación de Municipios con Parques Nacionales (Amuparna) para tener fuerza ante los cabildos, cuando asuman las competencias, y el Gobierno de Canarias, porque no es lo mismo ir un ayuntamiento solo que todos los que compartan la misma problemática”.

Pacto de Gobierno CC-PSOE

Sobre el pacto de Gobierno en El Paso entre CC y PSOE, Sergio Rodríguez manifiesta que “en principio las cosas están funcionando relativamente bien, hemos intentando imponer nuestra impronta y nuestra forma de hacer las cosas, que sí que son diferentes a como se hacían antes en muchos ámbitos, pero los compañeros del Partido Socialista han entendido que estamos en otro momento y trabajamos como un bloque, aunque no es fácil”. “Espero que la tranquilidad la mantengamos hasta final de legislatura porque los ciudadanos no entenderían que si no es por una cuestión grave, en la que no quede otro remedio que romper, la estabilidad es la que nos da la posibilidad de que todos los proyectos se desarrollen”. No obstante, precisa, “hay que ser prudentes, y eso me gusta dejarlo claro, porque por mucho que yo defienda el pacto en el municipio de El Paso, uno pertenece a un partido y estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir”. “A mí sí me gustaría que se mantuviese este pacto porque al final lo que importa es que podamos sacar adelante todo lo que tenemos pensado, pero eso depende mucho de que tengamos estabilidad”, concluye.