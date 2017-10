“En Fuencaliente estamos tranquilos porque no hay peligro con los terremotos”

En Fuencaliente estos días se acuerdan del volcán Teneguía, que entró en erupción el 26 de octubre de 1971, hace 46 años.“Aquí estamos tranquilos porque nos han informado de que no hay peligro”. La alcaldesa del municipio sureño, Nieves María Rodríguez, ha asegurado a este digital, en relación con el enjambre sísmico que se está produciendo en la dorsal de Cumbre Vieja desde el pasado sábado, que “vivimos con absoluta normalidad, aunque es verdad que algunos vecinos se han enterado por los medios de comunicación y han llamado preocupados al Ayuntamiento”.

Los temblores que se están produciendo “son movimientos que no percibe la población y como no ha ocurrido nada, pues todos estamos tranquilos, aunque siempre alerta y recibiendo información para estar al día”, ha asegurado Nieves María, quien ha reconocido que “sí nos hemos reunido con nuestro técnico de Seguridad, que lleva el Plan de Emergencia Municipal (PEM), porque aunque no es previsible que vaya a pasar nada tenemos que contemplar cualquier factor”.

La alcaldesa de Fuencaliente señala que “es verdad que se han registrado muchos movimientos en poco tiempo, pero lo que nos ha comentado el vulcanólogo Nemesio Pérez, del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), es que a pesar de que ha habido un cambio significativo en la sismicidad no se puede decir que se vaya a producir una erupción”.

“El Gobierno de Canarias nos ha comentado que no considera necesario activar el Plan de Emergencia a día de hoy, pero sí hay que tener información, a pesar de que no hay peligro”, aseguró, y subrayó: “Y no se debe alarmar a la población”.

La primer edil de Fuencaliente adelantó que un equipo del Involcan, con Nemesio Pérez al frente, llegará en la tarde de este lunes al municipio, donde cuenta con una sede, para iniciar “una investigación más profunda in situ y conocer cómo va la evolución”. “Sí que tienen que analizar el porqué de este cambio”, concluyó.