Agenda para moverse en Santa Cruz el fin de semana

VIERNES 12 DE ENERO

Cine: ‘Hacia la luz’

TEA proyecta esta película japonesa del año 2017, de la directora nipona Naomi Kawase y cuyo reparto encabezan Masatoshi Nagase, Ayame Misaki y Tatsuya Fuji, entre otros. Se pasará en versión original en japonés con subtítulos en español. Narra una historia de amor entre un fotógrafo que está perdiendo la vista y una joven un poco desconectada de la sociedad. Misako (Ayame Misaki) es una apasionada guionista de películas para invidentes. Su meticulosidad al transcribir el lenguaje visual al escrito, esforzándose por encontrar la palabra perfecta para cada color, gesto o textura, la hacen olvidarse de algo tan importante como los sentimientos. En una proyección cinematográfica conoce a Masaya (Masatoshi Nagase), un fotógrafo que está perdiendo la vista lentamente. Misako pronto descubrirá las fotografías de Masaya, que la transportarán a algunos recuerdos de su pasado. Juntos aprenderán a ver de manera resplandeciente el mundo que antes era invisible a sus ojos.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

‘Sainetes’ con Descúbrete Teatro

Representación de seis sainetes de los hermanos Álvarez Quintero. Descúbrete Teatro presenta Sainetes, conjunto de obras jocosas de corta duración, de los Hermanos Álvarez Quintero con la dirección de Carlos Brito. Con los entremeses Ganas de reñir, Rosa y Rosita, El cuartito de hora, Sangre gorda, Mañanas de sol y El cerrojazo. Al ser pequeños fragmentos, se convierte en un espectáculo ameno y divertido para el público adulto.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Presentación del libro: ‘La soledad acompañada’

Composiciones que se sostienen sobre el orden imaginativo de doce escritores cuya fuente de inspiración es el parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife y la isla. “La soledad acompañada es un libro de narraciones, un viaje que se ejecuta a través de la memoria. Relatos del tiempo vivido. Composiciones que se sostienen sobre ese orden imaginativo de doce escritores cuya fuente de inspiración es el parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife y la propia isla. Todo aquello que aparentemente hemos perdido pero que recuperamos en el ejercicio de la evocación”, prologa Alberto O. Walls, escritor canario.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 19.30

Precio: entrada libre

Teatro: ‘Comedia de la mano de Carolina’

Con esta pieza se cuenta la historia de la bella Carolina, enamorada del joven Claudio. Pero don Carlos, su padre, tiene otros planes. El capitán Conrado ha llegado a la ciudad presumiendo de riquezas, y don Carlos piensa entregarle a Carolina. Los jóvenes enamorados pedirán ayuda a Celestino, su liante criado. ¿Podrán arreglar este entuerto? Este espectáculo es una revisión homenaje de la Comedia dell’Arte pensadas para divertir a jóvenes y no tan jóvenes.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Acto inaugural del Carnaval de la Fantasía 2018

Acto de inauguración de la edición 2018 del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, dedicado a la Fantasía tras la votación popular. Será en el Castillo Negro, a partir de las 21.30, retransmitido en directo por Televisión Canaria, donde tendrá lugar un espectáculo en el que se realizará el sorteo del orden de participación de las 31 candidatas a reina en las modalidades infantil, adulta y de los mayores.

Lugar: Castillo Negro

Horario: 21.30

Precio: invitación a retirar en taquilla

‘Jam session’: Fernando Barrios, Samuel L., Churchi y Eliseo L.

Café Teatro Rayuela presenta, por primera vez en la sala, al saxofonista tinerfeño Fernando Barrios, quien coordinará la renombrada #jamsession del local acompañado de Samuel Labrador (Hammond), J. M. Churchi (batería) y Eliseo Lloreda (guitarra eléctrica, también primerizo en el espacio). Con el mejor Groove de la ciudad.

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 22.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Juan Puerta & Picaportes

Banda local que se mueve dentrode losgénerosmusicales speed rock and roll & garage fuzz, con influencias de Ramones, Link Wray, The Sonics, The Misfits, The Beatles, Dick Dale, Pretenders, Social Distortion, Blondie, The Omen, Chuck Berry, Nick Cave, Lou Reed, The Doors, Thee Cormans, Ventures, The Trashmen, Iggy Pop, The Dictators, Janis Joplin, Allman Brothers, The Queers, Slayer, The Sex Pistols, Jimi Hendrix, entre otros. Componen la banda: Johnny, Dani González, Víctor Arrocha y José Maillard.

Lugar: Lone Star Tenerife

Horario: 23.00

Precio: tres euros

SÁBADO 13 DE ENERO

Visita guiada a las exposiciones de Fotonoviembre

El director de la decimocuarta edición de la Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre, Gilberto González, ofrecerá una visita guiada por algunas de sus exposiciones. El recorrido incluye la visita a las exposiciones de TEA y a las del Museo Municipal de Bellas Artes. Una cierta investigación sobre las imágenes Building Ghost Transmission, con obras de Carolina Caycedo, Raimond Chaves & Gilda Mantilla, Céline Condorelli, Alia Farid, Harun Farocki, Luca Frei, Jorge González, Teresa Margolles, Silvia Navarro, Diego del Pozo y Walid Raad; El archivo infinito: documentos, monumentos y mementos; It is no dream, con piezas de Michal Baror, Ohad Hadad & Hilal Jabareen y Ammar Younis, y Before is now-Ko Muri Ko Nāianei, que incluye trabajos de Fiona Amundsen, Dieneke Jansen y Natalie Robertson, son las muestras que se incluyen en este recorrido en TEA.

Lugar: TEA

Horario: desde las 11.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

'Ruta de los Castillos'

La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por los castillos de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la existencia de estas sobrias y atractivas construcciones, declaradas como BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. El punto de encuentro es las escalinatas que miran al mar del Auditorio de Tenerife Adán Martín, para luego avanzar a pie hasta el cercano castillo de San Juan y la Casa de la Pólvora. Se continúa luego, en el transporte incluido en la entrada, hacia los restos del principal castillo que tuvo la bahía de Santa Cruz, el de San Cristóbal…

Lugar: escalinatas que dan al mar del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 11.00

Precio: nueve euros

Conciertor ‘En Familia’: ‘Capuletos y Montescos’

El mismo enfrentamiento entre dos familias rivales y el final trágico de los dos enamorados que inspiró la famosa tragedia Romeo y Julieta, de Shakespeare, es la base de la ópera de Bellini que este año se presenta de la mano de Ópera (e)Studio, la academia de formación integral de Ópera de Tenerife. Un concierto lírico en el que la OST saldrá del foso y compartirá escenario con los cantantes para acercar la ópera a los jóvenes, que tendrán la oportunidad de participar activamente cantando desde sus butacas algunos de los números de la obra de Bellini. Con la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Director: Rubén Sánchez-Vieco. Guión y presentación: Ana Hernández Sanchiz. Julieta (Ópera (e)Studio). Romeo (Ópera (e)Studio). Tebaldo (Ópera (e)Studio). Especialmente dedicada para niñas y niños a partir de 6 años.

Lugar:Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 12.00

Precio: desde cinco euros

‘Pinocho’

El Hada Azul quiere recompensar a Gepeto haciendo realidad su gran sueño y dar vida a su marioneta más querida: Pinocho. En esta adaptación se incluyen canciones, elementos y personajes que enriquecen la historia y permiten a la familia disfrutar de una vistosa puesta en escena.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Cine: ‘Hacia la luz’

TEA proyecta esta película japonesa del año 2017, de la directora nipona Naomi Kawase y cuyo reparto encabezan Masatoshi Nagase, Ayame Misaki y Tatsuya Fuji, entre otros. Se pasará en versión original en japonés con subtítulos en español. Narra una historia de amor entre un fotógrafo que está perdiendo la vista y una joven un poco desconectada de la sociedad. Misako (Ayame Misaki) es una apasionada guionista de películas para invidentes. Su meticulosidad al transcribir el lenguaje visual al escrito, esforzándose por encontrar la palabra perfecta para cada color, gesto o textura, la hacen olvidarse de algo tan importante como los sentimientos. En una proyección cinematográfica conoce a Masaya (Masatoshi Nagase), un fotógrafo que está perdiendo la vista lentamente. Misako pronto descubrirá las fotografías de Masaya, que la transportarán a algunos recuerdos de su pasado. Juntos aprenderán a ver de manera resplandeciente el mundo que antes era invisible a sus ojos.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Gala ‘Santa Cruz es deporte’

En esta gala, que tendrá lugar en el Real Casino de Tenerife, se premiará la trayectoria de deportistas de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: 19.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

XXXIV Festival de Música de Canarias: ‘Iván el Terrible’

Esta edición del festival comienza con una gran producción a cargo de José Carlos Plaza, prestigioso director teatral que ha obtenido en tres ocasiones el Premio Nacional de Teatro. Pondrá en escena Iván el Terrible, de Prokofiev, con la narración del actor José Coronado y la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Novosibirsk y el Coro Nacional de España, dirigidos por César Álvarez, con Polina Shamaeva (mezzosoprano) y Alexey Zelenkov (barítono). Charla previa al concierto con Fernando Palacios, a las 19.00.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 20.00

Precio: desde 50 euros

Teatro: ‘A 2,50 La Cubalibre’

Círculo de Bellas Artes de Tenerife se convierte en el bar Acuario para presentar la obra que ha causado furor en Miami, América Latina y España. Cinco prostitutas harán cómplice a los espectadores de sus vidas en una fantástica puesta en escena nunca antes vista en Tenerife. Angustias y finales de cinco camareras. Obra hiperrealista escrita por Ibrahim Guerra y protagonizada por José Zambrano, Crisol Carabal, Elizabeth Morales, Verónica Núñez y Pilar López. Dirigidas por Crisol Carabal. Producida por Fussion Producciones.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

DOMINGO 14 DE ENERO

Fútbol sala juvenil: II Copa Menceyato de Anaga

Torneo por eliminatorias en el que participan ocho equipos de jugadores con licencias federativas. Los partidos serán de dos tiempos de 20 minutos a reloj corrido. En caso de empate, los ganadores se decidirán por penaltis. Organizado por el Club Deportivo Iberia Toscal, en colaboración con Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: pabellón municipal de La Salud

Horario: desde las 9.00 hasta las 15.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo.

Teatro: ‘Palabras de papel’

¿Qué se pretende contar? ¿Una historia?, ¿Una metáfora? ¿Un cuento? Al final los autores se decidieron por un cuento.Una tarde, tres duendes llegan a la biblioteca, pero se les pasa las horas volando, danzando entre cuentos y poesías. Candela, Petra y Violeta quieren que el público las acompañe en su viaje a través de las historias de papel y su divertido espectáculo. Con Laura Mª Escuela, Inés Rodríguez y Patricia Cabrera, dirigidas por Telesforo Rodríguez.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 12.30

Precio: seis euros

Teatro: ‘Bendita crisis’

Tres divertidas microobras donde el tema central es la crisis. “Crisis” deriva del “gringo” y significa oportunidad. Cómo los personajes, de una manera original y divertida, aprovechan el momento de crisis para hacer cambios drásticos y lidiar o solucionar el problema y convertirlo en una Bendita Crisis. En fin, ser capaz de darle la vuelta a la tortilla.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: ocho euros

Cine: ‘Hacia la luz’

TEA proyecta esta película japonesa del año 2017, de la directora nipona Naomi Kawase y cuyo reparto encabezan Masatoshi Nagase, Ayame Misaki y Tatsuya Fuji, entre otros. Se pasará en versión original en japonés con subtítulos en español. Narra una historia de amor entre un fotógrafo que está perdiendo la vista y una joven un poco desconectada de la sociedad. Misako (Ayame Misaki) es una apasionada guionista de películas para invidentes. Su meticulosidad al transcribir el lenguaje visual al escrito, esforzándose por encontrar la palabra perfecta para cada color, gesto o textura, la hacen olvidarse de algo tan importante como los sentimientos. En una proyección cinematográfica conoce a Masaya (Masatoshi Nagase), un fotógrafo que está perdiendo la vista lentamente. Misako pronto descubrirá las fotografías de Masaya, que la transportarán a algunos recuerdos de su pasado. Juntos aprenderán a ver de manera resplandeciente el mundo que antes era invisible a sus ojos.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

‘Al-harafish (1997-2018), la revista-objeto’

La exposición Al-harafish (1997-2018), la revista-objeto, comisariada por Roberto García de Mesa, podrá ser visitada en la Sala Westerdahl del Círculo de Bellas Artes de Tenerife. En ella, los espectadores podrán ver los ejemplares de la revista, los monográficos, la colección de poesía, un audiovisual con una entrevista a sus directores y una pequeña muestra de creaciones en diferentes formatos de diversos colaboradores de la revista. Para su comisario, “tanto su ejemplo de trabajo colectivo, de autofinanciación, de defensa de la libertad creativa, como los novedosos formatos que aporta y sus variados y espectaculares contenidos, convierten a Al-harafish en una de las revistas más fascinantes de las últimas décadas”. Podrá visitarse hasta el 17 de febrero.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados, 11.00-14.00, y domingos, 9.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Athanatos’

Muestra expositiva que resume los distintos rituales funerarios en diferentes poblaciones del pasado y los avances científicos en el apasionante campo de la arqueología funeraria, a la vez que rinde homenaje a los investigadores ya fallecidos. La exposición está dividida en cuatro unidades temáticas: implicaciones sociales, culturales y religiosas de la muerte: A) la perspectiva biológica de la muerte; B) la perspectiva biológica de la muerte, incluyendo los procesos naturales preservadores del cadáver (momificación natural, conservación por sales naturales, formación de adipocira, corificación, congelación, bog bodies, preservación en sarcófagos de hierro); c) los rituales funerarios a través del tiempo (inhumación, inhumación con cal viva, cremación, canibalismo, abandono, momificación antropogénica), y D) los congresos mundiales de estudios sobre momias. AVISO: debido a la temática, algunos contenidos de la exposición pueden herir la sensibilidad del público visitante. Debe tenerse en cuenta especialmente para la visita con menores. Podrá visitarse hasta el 3 de junio.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: domingos, lunes y festivos: 10.30-15.30. De martes a sábado: 9.30-18.30

Precio: cuatro euros

‘A dos’

Esta temporada 2017/2018, la Galería de Arte Magda Lázaro (calle Numancia, 24) lleva a cabo cuatro exposiciones bajo un mismo nombre, A dos. Su fundamento: dos artistas, un diálogo, una interacción. El proyecto comienza con la exposición del dúo compuesto por José Rosario Godoy y Margo Delgado, ambos, con raíces en Agaete y nacidos en 1965. Hasta el 1 de febrero de 2018. Los otros dúos de artistas los conforman Maribel Nazco y Juan Pedro Ayala (8 febrero-23 marzo), Fernando Álamo y Toño Cámara (30 marzo-18 mayo), y los escultores Ana Lilia Martín y Ayose Domínguez (25 mayo-13 julio).

Lugar: Galería de Arte Magda Lázaro

Horario: martes, 10.00-13.00, y miércoles, jueves y viernes, 17.30-20.30

Precio: entrada gratuita

‘Antonio Zaya. Diez años después’

Antonio Zaya nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1954 y estaba considerado uno de los mayores expertos en arte contemporáneo junto a su hermano gemelo Octavio. Antonio Zaya ejercía de codirector de la revista Atlántica, que edita el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), y trabajaba en la preparación de la segunda Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje de Canarias. También fundó las revistas Blanco (1980) y Balcón (1987), e impulsó numerosas actividades relacionadas con el arte contemporáneo. Antonio Zaya era uno de los grandes especialistas en el arte contemporáneo de África, América del sur y Centroamérica. Organizó numerosas exposiciones de artistas de estos países en Europa y Estados Unidos y participó en diferentes bienales internacionales como la de Sao Paulo, La Habana o Venecia. En esta exposición se muestran una selección de 70 dibujos que realizó en sus últimos años de vida.

Lugar: Galería Leyendecker

Horario: lunes-viernes, 10.00-19.00

Precio: entrada gratuita

‘Hierro y ferruja’

Exposición en la que se combinan fotografías y esculturas de pequeño formato realizadas con hierro. La muestra se presenta el 15 de diciembre y reúne la labor creativa de los artistas Ana Rodríguez Lorenzo y Felipe Díaz Reyes. Podrá ser visitada hasta el 21 de enero.

Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos

Horario: lunes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00. Cerrada domingos y festivos

Precio: entrada libre

‘Las apariencias engañan’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA ha creado para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, muestra una nueva exposición y actividades. En esta ocasión, la MiniExpo, titulada Las apariencias engañan, tiene a la fotografía como protagonista. Se trata de una nueva propuesta que no dejará indiferente a nadie y en la que nada es lo que parece. Obras de Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Tarek Ode y David Olivera forman parte de una exposición única y distinta. Esta muestra está vinculada a la Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre. Podrá visitarse hasta el 11 de marzo de 2018.

Lugar: Espacio MiniTEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Romanorum Vita’

La idea es adentrarse en la reconstrucción de una ciudad de 2.000 años de antigüedad a través de una fiel reproducción de las calles y hasta de una domus basada en testimonios arqueológicos. Romanorum Vita acerca al público de todas las edades la vida cotidiana de los antepasados romanos. Podrá ser visitada hasta el 25 de enero de 2018.

Lugar: avenida Francisco La Roche

Horario: lunes-viernes, 12.30-14.00 y 17.00-21.00; sábados, domingos y festivos, 11.00-14.00 y 17.00-21.00; días laborales no lectivos, 10.30-14.00 y 16.30-21.00. Los días 24 y 31 de diciembre, 11.00-14.00. El 25 de diciembre y el 1 de enero, cerrada.

Precio: entrada libre

Fotonoviembre 2017

El Cabildo, a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife (adscrito a TEA), presenta la XIV Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre. Se trata de una gran muestra en la que se integran, bajo el denominador común de la imagen, distintos aspectos relacionados con el arte contemporáneo, las nuevas tecnologías, el patrimonio fotográfico, la creación personal y la evolución del propio medio. Este evento, que se celebra en Tenerife cada dos años desde 1991 y que se ha convertido en uno de los impulsores de la imagen fotográfica tanto en Canarias como en el exterior, mostrará durante estos meses las creaciones tanto de autores locales como foráneos. Hasta el 27 de febrero de 2018.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Una cierta investigación sobre las imágenes...’ (FN 17)

Una cierta investigación sobre las imágenes es un ensayo cuya estructura conlleva la ausencia de una última palabra, de un final. Por un lado, su andamiaje es la base yacente que establece la pauta de una conversación construida de sospechas. Por otro, su forma es el gesto de presenciar dicha conversación y compartirla para hacer experimentos con la presencia de la ausencia. El reto es no dejar que la incertidumbre que provoca la imagen y el proceso de su cosmología (impresión, huella, quema, revelado, copia, etc.) se confundan con una zona hipotética. Artistas: Carolina Caycedo, Raimond Chaves & Gilda Mantilla, Céline Condorelli, Alia Farid, Harun Farocki, Luca Frei, Jorge González, Teresa Margolles, Silvia Navarro, Diego del Pozo y Walid Raad. Comisariada por Michy Marxuach. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘El archivo infinito: documentos, monumentos y mementos’ (FN 17)

La modernidad dejó el peso de la nostalgia y, con ella, la obsesión por el documento que provoca la emoción del recuerdo y atempera el miedo al olvido. Se cree que con su salvaguardia en archivos se asegura su valor testimonial y garantizado el porvenir del pasado. Pero nada es estable en él, pues como documento y como monumento, como metáfora y signo recurrente de la memoria, el archivo sucede de forma circular, sin principio ni fin. Transitado una y otra vez, clasificado y reclasificado, siempre está sujeto a múltiples reinterpretaciones, a nuevas elaboraciones internas y a dimensiones cada vez más abrumadoras. Equipo: Patricia Vara, Simone Marin y David Zuera. Comisariada por Mayte Henríquez. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Intersecciones criollas’ (FN 17)

Se trata de un breve repaso por algunas imágenes que han formado parte de una galería recurrente y reiterada de la contemporaneidad Canarias -sin que necesariamente “sean canarias”- y que parecen dar pie a una lectura cerrada de la historia cultural de las islas. Sin embargo, cada una de esas imágenes parece incluir capas que se activan o desactivan, dependiendo del espacio que ocupen y la lectura que se haga de ellas. Al someterlas al filtro de algo tan escurridizo como la identidad colectiva o la individual, surgen puntos de sutura, pero también de ruptura, que evidencia la pugna por mantener relatos muchas veces contrapuestos y pretendidamente hegemónicos. Archivo: CFIT, Biblioteca Provincial, Museo Municipal de Bellas Artes, imágenes de uso libre, Gordon Matta-Clark Cortesía de Electronic Art Intermix. Comisariada por Gilberto González. Hasta el 18 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Before is now-Ko muri ko nāianei (Antes es ahora)’ (FN 17)

Trabajo de tres artistas que, utilizando técnicas de la práctica documental, se valen de la fotografía y la imagen en movimiento para difundir unas narrativas a la vez personales y ampliamente compartidas. La obra de estas artistas se centra en temáticas muy diversas: de relatos culturales y de comunidades locales o sobre protección ambiental, a la implicación de Japón en el teatro bélico de Asia-Pacífico en la II Guerra Mundial, pasando por la gentrificación, la justicia social o los derechos de los inquilinos de las viviendas públicas. Artistas: Fiona Amundsen, Dieneke Jansen y Natalie Robertson. Comisariada por Charlotte Huddleston. Hasta el 18 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘It is no dream (No es un sueño)’ (FN 17)

El No es un sueño kafkiano puede interpretarse como contrapunto al Si así lo deseas, no es un sueño, la frase que da final a Altneuland ( La vieja nueva tierra), la ficción utópica de Theodor Herzl cuyo título hebreo dio a la ciudad de Tel Aviv su nombre y al Estado de Israel su agenda y la convicción de que se pueden convertir los sueños en realidad. Esta exposición se mueve entre la conciencia de que una realidad irritante no siempre es únicamente una pesadilla, y la ilusión de que las visiones ficticias pueden devenir reales. La muestra pone asimismo en cuestión el papel de la imagen en la creación de esos dos puntos de vista. Artistas: Michal Baror, Ohad Hadad & Hillal Jabareen y Ammar Younis. Comisariada por Sigal Barnir. Hasta el 18 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Épicas enanas’ (FN 17)

Pretende contribuir al estado generalizado de paranoia en el que se está instalado como público. Las preguntas que, como espectadores, se hacen cuando se entra a un museo, se inscriben en un espectro que va desde el valor pedagógico de la institución, hasta las estructuras de poder que allí operan. Artistas: Teresa Arozena, Tony Cruz, Equipo Neura, So a Gallisá, Werner Herzog, Pablo León de la Barra, Silvia Navarro y Ágata Gómez, Pérez y Requena, Zilia Sánchez, Beatriz Santiago. COFF: Hans Bellmar, Bernd & Hilla Becher, Tacita Dean, Candida Höfer, Evelyn Hofer, Dorothea Lange, Ana Mendieta, Allan Sekula, Lorna Simpson. TEA: PIC, Man Ray, Thomas Ruff; CFIT: Gerhard Richter. Colección Museo Municipal de Bellas Artes de Tenerife. Residencia Tarquis-Robayna: Adrián Alemán. Comisariada por Gilberto González. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Slide library (Biblioteca de diapositivas)’ (FN 17)

En el verano de 2016, Susan Dobson se topó con una biblioteca de diapositivas que iba a ser eliminada por la aparición y el auge de los archivos digitales. Le interesó el sistema de etiquetado y clasificación de las diapositivas, falto de actualización y mantenimiento durante largo tiempo, pues señalaba cambios en nuestra conciencia política, cultural, social y geográfica. El conjunto revelaba además un énfasis en el contenido histórico del arte occidental. Así, un solo país occidental contaba con más de cincuenta bandejas mientras que hasta ocho países no occidentales compartían una sola. Las fotografías realizadas por Dobson a partir de ese material cuestionan la capacidad de todo archivo de hacer justicia a la temática de que se ocupa, sobre todo en el transcurso del tiempo. l. Barthes, R. (1990) La Cámara Lúcida. Barcelona: Paidos Comunicación. Artista: Susan Dobson. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: todos los días del año, las 24 horas

Precio: entrada gratuita

‘La ciudad sumergida’

TEA presenta una exposición de collages de la artista francesa Aube Elléouët-Breton (París, 1935). La ciudad sumergida es el título de esta muestra, que podrá visitarse en TEA hasta el 13 de mayo de 2018.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Egipto: en busca de la eternidad’

Esta exposición, con más de un centenar de obras procedentes de los fondos del Museu Egipci de Barcelona, acerca al público a diferentes aspectos de una civilización única. El liderazgo indiscutible del faraón, la escritura jeroglífica, joyas, instrumentos musicales, objetos relacionados con la cosmética o la medicina, herramientas, armas, vasos en piedra, cerámica o fayenza indican un alto nivel de sofisticación para un pueblo que quiso disfrutar de la vida en el privilegiado entorno del valle del Nilo, a la vez que agradecer a sus dioses este maravilloso don. Podrá visitarse hasta el 27 de enero de 2018.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30; domingos y festivos, cerrado

Precio: entrada libre