Ferrán Adriá: "Si Tenerife quiere turismo de calidad, ello va ligado a una gastronomía de calidad"

El cocinero Ferrán Adriá ha afirmado este jueves que, "si Tenerife quiere turismo de calidad, ello va ligado a la restauración de calidad", porque es una de las grandes demandas del segmento del gran lujo en los destinos occidentales.

Adriá, que ha atendido a los periodistas tras presentar a los empresarios, de la mano de CaixaBank, su guía de emprendimiento, Mise en Place, ha señalado que en la isla hay "burbujas" de calidad en el sector de la restauración, y se ha preguntado cuál es la capacidad de Tenerife para albergar una oferta de restauración de altísimo nivel. "¿Cuántos distribuidores de Porsche hay en Tenerife?", se ha planteado a modo de símil.

Para que una empresa de restauración funcione, Adriá ha comentado que la clave pasa por que "lo que quieres dar concuerde con lo que la gente quiere, que la inversión esté controlada, también con tu estilo de vida, y que el modelo de negocio sea real".

En su opinión, "pensar que la propuesta gastronómica es solo la comida resulta la gran equivocación", pues hay cosas "fundamentales" como las reservas o la capacidad del negocio. "Eso debes saberlo como restaurador", ha agregado, remarcando que, si solo eres cocinero, te centrarás en la cocina.

Para Adriá, si te encargas de la gestión, debes "saber gestionar" y conocer "todo lo que rodea" el mundo de la empresa, al tiempo que ha puesto fecha de caducidad al empresario "clásico" que solo domina un sector, debido a la "transversalidad" del mundo comercial y financiero.

Además, ha admitido que "no es fácil" emprender porque eso supone "problemas, y la gente no quiere problemas". De hecho, ha destacado que hay cocineros que se arruinan "porque se lo llevan todo" y no tienen una visión empresarial.

"Ser empresario significa trabajar más que cuando eres empleado y tener problemas porque no miras las horas. Es una elección personal que hay que tomar", ha señalado, defendiendo también que no puede cobrar lo mismo quien le dedica ocho horas al negocio que el que le dedica catorce, aparte de que hay que garantizar que haya beneficios para poder mantener la empresa.

Adriá ha comentado que la gastronomía y la restauración "viven un momento de transformación fuerte" y está "muy bien" con respecto a hace 20 años, desmintiendo además que la alta cocina sea cara. "¿Cuánto cuesta la entrada de un Barça-Real Madrid en tribuna?, y nadie dice que es un escándalo, que es un bluf o que esto es para un esnob", ha agregado.

En ese sentido, ha comentado que "la gente va más Masterchef que muchos partidos de fútbol", y ha reivindicado que en casa, por ejemplo, se puede comer muy bien y a bajo precio. "Por cinco euros al día puedes hacer una comida que esté bien en casa, aunque tienes que saber un poquito, comprar cuando hay una buena oferta de pescado o de hortalizas e ir al mercado", ha señalado.

Sobre la dieta, ha señalado que es una "mentira" que haya que comer mucho, como se decía en la infancia, sino que se debe comer "lo justo y variado". En este sentido, sostiene que los niños tienen más cultura gastronómica que los padres. "La gente se reía de los platos pequeños y es lo que los doctores dicen, que hay que comer poco", ha indicado.