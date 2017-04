Izquierda Unida reprocha a Carlos Alonso que defienda un sistema electoral que castiga a los tinerfeños

El coordinador de Izquierda Unida Canaria (IUC), Ramón Trujillo, ha dicho este jueves que el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), debe ser el "único" político de España que pide reducir los derechos políticos y discriminar a las personas a las que representa.



Esa discriminación y reducción de derechos la pide Carlos Alonso al apoyar al triple paridad en el sistema electoral canario, la hoy vigente, "es decir, que el voto de la ciudadanía tinerfeña valga menos en el Parlamento de Canarias", ha indicado Ramón Trujillo a través de una nota de prensa.



Trujillo ha explicado que la defensa que hace Carlos Alonso de la triple paridad "provoca que, cuando el Parlamento de Canarias toma una decisión sobre Tenerife, quienes representan a esta isla solo aportan el 25% de los votos sobre esa decisión. Pero quienes representan a las islas no capitalinas aportan el 50% de los votos sobre una decisión que solo afecta a Tenerife, aunque solo representen el equivalente al 41% de la población tinerfeña".



El portavoz de IUC ha señalado que, "cuando se trató recientemente la cuestión de las canteras de Güímar, en el Parlamento de Canarias, que solo afectaba a Tenerife, el voto de quienes representaban a las islas no capitalinas valía 2,4 veces más que el voto de quienes representaban a la ciudadanía tinerfeña".



Es un ejemplo de clara discriminación contra la ciudadanía tinerfeña, apoyada por Carlos Alonso, a la que se impide tener una representación proporcional a su tamaño para influir en asuntos que solo afectan a Tenerife, ha agregado Ramón Trujillo.



Además, ha afirmado que, cuando Carlos Alonso defiende la triple paridad, "está exigiendo que cada persona tinerfeña influya menos, a través de su voto, en cómo serán su sanidad pública o su educación pública que cada persona de una isla no capitalina".