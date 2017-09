La ULL mantendrá profesores y títulos pese al descenso de los alumnos matriculados este curso

El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Antonio Martinón, ha asegurado este miércoles que no está previsto disminuir profesores ni eliminar títulos, aunque la cifra total de estudiantes haya pasado de 20.541 alumnos el curso pasado a 19.627 en el actual, un 4,5 por ciento menos.



Antonio Martinón ha hecho estas declaraciones en el tradicional acto de apertura del curso académico, al que ha asistido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y en el que ha señalado que desde el rectorado proponen la contratación de profesorado con el título de doctor y de jóvenes investigadores, así como el aumento de las titulaciones.



"El sistema público universitario de Canarias necesita más recursos si queremos aprovechar su potencial transformador", ha aseverado el rector, quien ha lamentado que las islas tienen un débil sistema de Investigación y Desarrollo (I+D), pues solo el 0,5% del PIB se dedica a esa actividad, mientras que la media española se sitúa en 1,2% y algunas comunidades pasan del 2%.



Por eso, ha continuado, se debe evitar que "el poco dinero" dedicado a la investigación se destine a quienes tienen influencia en los círculos de poder en lugar de aquellos otros que son valorados por los propios colegas



Asimismo, ha anunciado que en este curso se llevará a cabo una profunda transformación de algunas titulaciones, ampliando las que se imparten en línea, ofreciendo dobles títulos e incrementando la docencia en inglés.



Según ha dicho, la ULL tiene la oportunidad histórica de desarrollar nuevos títulos que se unan al catálogo de los que ya hay y que resulten adaptados a las necesidades, "nuevas y cambiantes", de la sociedad.



En este contexto, ha agregado, los nuevos doctores deben buscar nuevos horizontes y lograr la independencia académica de convertirse dentro de poco en impulsores de nuevas investigaciones.



Martinón también ha abogado por la modernización de la estructura organizativa de la ULL, con el fin de hacerla más eficaz, para lo que se mejorará la plantilla actual de personal de administración y servicios.



Además, ha mostrado su preocupación por la empleabilidad de los que concluyen sus estudios en la ULL y ha afirmado que no se puede formar hoy para un perfil profesional y laboral concreto sino que hay que formar en competencias flexibles y adaptables a múltiples contextos laborales.



El rector ha resaltado la política del Gobierno canario de disminuir las tasas académicas para así facilitar el aumento de estudiantes universitarios.



No obstante, ha señalado que a pesar de la escasez de inversión relativa en el sistema público canario y de que las islas son la comunidad que menos invierte en I+D de España, la Universidad de La Laguna se ha situado este año entre las candidatas a formar parte del top 500 de centros académicos del mundo de acuerdo con el prestigioso ránking de Shangai.