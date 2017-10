El Gobierno canario ya ve posible que la Ciudad de la Justicia tinerfeña pueda estar en Cabo Llanos

El Gobierno de Canarias ha propuesto este viernes al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a la plataforma de operadores jurídicos un cambio de parcelas para poder construir la futura Ciudad de la Justicia en el barrio de Cabo Llanos.

Así lo ha expuesto a los medios de comunicación el director de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, a la salida de una reunión a tres bandas que se ha prolongado durante una hora y media, aproximadamente.

Rodríguez ha apuntado que la opción de El Sobradillo sigue siendo una "alternativa válida", pero no ha obviado que "se están desbloqueando" los problemas que había en Cabo Llanos con la permuta de parcelas y la predisposición de la empresa DISA -propietaria de suelo en la zona- a negociar.

Así, ha comentado que el Ejecutivo ha puesto a disposición del Ayuntamiento una parcela de su propiedad -una parte adquirida a la empresa pública Gestur- en la trasera de las actuales torres con el fin de ubicar allí el colegio que precisa la zona, lo que liberaría la parcela de uso docente y dotacional público.

Para que este cambio sea definitivo, el Ayuntamiento debe acometer la modificación del Plan General. El problema "son los tiempos" que ello puede generar, por lo que "hay que valorarlo todo", ha comentado Rodríguez.

Además, ha dicho que a la plataforma judicial le "satisface" esa opción: "La Consejería no tiene nada en contra de Cabo Llanos y se ha barajado continuamente. Si es posible, no tenemos problema. Hoy ponemos una posible solución, y mucho más ya no podemos hacer dentro de nuestras competencias".

Asimismo, ha comentado que "parece" que en la bolsa de suelo que se libera puede caber una Ciudad de la Justicia acorde a las necesidades del sector.

"Estamos dispuestos a oír todas las cuestiones y todos queremos encontrar una solución", ha señalado, subrayando que la "decisión final" siempre se tomará bajo "criterios técnicos" y atendiendo a las necesidades de la justicia y el interés general de los ciudadanos.

Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez, ha señalado que la permuta de parcelas desbloquea bastante la posible construcción de la Ciudad de la Justicia ya que se mantiene el colegio en la zona, "que es muy importante" para los vecinos.

No obstante, ha precisado que el desarrollo del proyecto aún es "difícil" porque hay "terceros actores" en la zona, como DISA, y las modificaciones de planeamiento en Canarias siempre han sido "complejas y difíciles".

Bermúdez dijo que "no me atrevo con los tiempos", pues se deben resolver las modificaciones de planeamiento y después el convenio que el Ayuntamiento mantiene con DISA, porque aunque hay "predisposición" de la compañía. Ha avisado de que si las negociaciones "cuestan dinero" esto lo debe afrontar la Comunidad Autónoma. "Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario menos a pagar lo que cueste el convenio", ha remarcado.

Con todo, ha señalado que si se resuelven todos los condicionantes, en Cabo Llanos podrá construirse una Ciudad de la Justicia "como la de Las Palmas de Gran Canaria", pero no va a ser "rápido ni fácil".

En ese sentido, ha apuntado que en la parcela de El Sobradillo, si se levanta la suspensión del planeamiento antes del final de año, a lo largo de 2018 se puede redactar el proyecto y empezar a construir la Ciudad de la Justicia.