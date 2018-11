El Cabildo reúne a bodegueros y jefes de compra de Spar para aumentar la oferta de vinos de Gran Canaria en sus supermercados

El Cabildo de Gran Canaria ha organizado un encuentro entre ocho bodegueros de la isla y los jefes de compra de Spar con el fin de incrementar la oferta de vinos de Gran Canaria en los lineales de los supermercados de esta cadena, especialmente en los próximos meses con motivo de la Navidad.



Los responsables de decidir las compras de esta empresa pudieron departir con los productores y también catar los vinos tintos, blancos y rosados de Las Tirajanas, Mogaren, Peña Rajada, Caldera, Hinojo, Más Vino para Hablar, Finca El Troncón y La Montaña durante un acto en la Casa del Vino de Santa Brígida.



Esta acción está enmarcada en el programa Gran Canaria Me Gusta que ha puesto en marcha la Institución insular para promocionar los productos de la tierra y para que los consumidores puedan encontrarlos en sus puntos habituales de compra con el objetivo de incrementar su consumo. Para ello ha sido fundamental la complicidad de los supermercados y grandes superficies de alimentación, como es el caso de Spar, que es además socio de este programa, y que mostró su interés por incrementar aún más su oferta.



Gran Canaria Me Gusta está impulsada de forma transversal por las áreas de Soberanía Alimentaria, Industria y Comercio y Desarrollo Económico, y por ese motivo no quisieron faltar a la cita entre bodegueros y Spar los consejeros Miguel Hidalgo y Minerva Alonso, quienes fueron los anfitriones de esta iniciativa.



Es la primera vez que el Cabildo organiza un encuentro de estas características con una única empresa, ya que en el marco de la Feria Gran Canaria Me Gusta reunió a más de 200 profesionales de los departamentos de alimentación y bebidas de establecimientos hoteleros, catering, restaurantes, distribuidoras, supermercados y grandes superficies para que conocieran los productos que manufacturan en la isla una quincena de pequeñas y medianas empresas.



Además, en julio celebró el Encuentro entre Restauradores y Productores Artesanales de Queso que congregó a 35 queserías artesanales y a más de 70 restauradores y cocineros de 50 empresas de la isla para que descubrieran las cualidades de este manjar reconocido internacionalmente.



El Cabildo continúa trabajando para facilitar más encuentros entre productores de diversos sectores y los responsables de grandes superficies para acercar a los consumidores las manufacturas de agricultores y ganaderos de la Isla, explicó Hidalgo.