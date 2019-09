Astou Ndour: "Siempre estoy subiendo la escalera... Ojalá lleguen más éxitos"

La pívot de la selección española y de los Chicago Sky, Astou Ndour, mejor jugadora del último Eurobasket, ha dicho este jueves en Gran Canaria, la isla donde se formó, que siempre está "subiendo la escalera" y que trabaja para cosechar "más éxitos" individuales y colectivos.

Tras ser recibida por el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, para felicitarla por el oro del Europeo, Ndour ha asegurado que está "muy contenta" de estar aquí, "en mi casa", y ha subrayado que sus éxitos han sido "el fruto del trabajo realizado desde hace muchos años".

"Hay que seguir trabajando, confiando en uno mismo y en la gente que te apoya desde el día 1", ha agregado la jugadora, de origen senegalés.

Astou Ndour ha apuntado que está "muy satisfecha" de su regreso a la isla la porque "ya eran años los que no venía aquí por falta de tiempo" y ahora, que lo ha tenido, ha decidido estar con su familia y su gente.

"Como todavía estoy subiendo la escalera, no tengo prisas, pero debo seguir trabajando para ir consiguiendo los retos", ha resaltado la internacional española, que "desde pequeña soñaba con jugar en la WNBA o en un Campeonato de Europa", dos logros que ya ha conquistado. "¡Ojalá pueda conseguir más!", ha añadido.

Ndour ha recordado que considera "sus padres" a los responsables del CB Islas Canarias, "como todo el mundo sabe", porque confiaron en ella y la trajeron a España desde Senegal.

"Vieron en mí algo que yo misma no podía ver, que tenía futuro en el baloncesto y, ahora, estoy aquí para apoyarles como siempre con lo que puedo", ha comentado.

La espigada jugadora africana ha reconocido que abandonó la isla "por temas económicos", pero que su deseo es volver a jugar en Gran Canaria.

"Creo que lo volveré a hacer, porque seguro que la gente volverá a apoyar y a valorar a su equipo, volverá más gente al baloncesto femenino y, ojalá, todas las jugadoras formadas en el club puedan volver a jugar en la isla. A mí me encanta jugar aquí y deseo poder continuar mi carrera en la isla", ha abundado.

Glad to talk about many things with @Forbes 📰📸💻🏀 Thank you @AlanaGlass ! https://t.co/jkfSQQIe3k — Astou Ndour (@NdouraStou) September 18, 2019

Asimismo, Ndour está ilusionada con una participación del combinado español en los Juegos de Tokio de 2020: "¿Porqué no? Ya lo hicimos hace tres años en Río. Si tengo suerte me gustaría volver a jugar esa experiencia", ha dicho.

Sobre su expulsión por agresión a un árbitro en la WNBA, que se hizo viral en las redes sociales, la pívot ha dicho que ella se lo tomó con "tranquilidad" porque, aunque parecía que le había pegado, "ni le había ni tocado".

"Gracias a Dios la WNBA tomó sus decisiones y, como no había nada de nada, quitaron esa descalificación", ha incidido.

Ndour también se ha congratulado por el título de España en el reciente Mundial de China. "Estoy muy contenta con la selección de baloncesto y su título, está haciendo siempre su trabajo y cuando la necesitan está ahí".