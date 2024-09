Mel quiere un Tenerife “con mucha vitalidad y mucha energía”

El nuevo entrenador del CD Tenerife, Pepe Mel, espera que el próximo domingo, en su estreno en el banquillo blanquiazul ante el Sporting de Gijón en el Heliodoro Rodríguez López, se vea a un equipo “con mucha vitalidad y mucha energía”, como “primer esbozo” de lo que quiere de sus jugadores a partir de ahora.

El técnico madrileño es optimista y considera que su equipo está “preparado”, aunque haya tenido “poco tiempo” para trabajar con sus nuevos futbolistas, desde el pasado martes, y a los que tampoco quiere bloquear con demasiados nuevos conceptos.

Mel ha detectado “muchas ganas de participar y ser protagonistas” en todos los jugadores, con ganas de “dar un paso al frente” en la difícil situación que vive el equipo, colista de LaLiga Hypermotion, con un solo punto en cinco jornadas.

Además, ha recordado que no ha podido hacer pretemporada, y tampoco considera conveniente “meter muchos conceptos seguidos en la cabeza del futbolista; hemos hecho pocas cosas, pero que queden claras”, ha puntualizado.

Mel recuperará en este partido a Fer Medrano para el lateral izquierdo, y el jueves ensayó contra el filial con un once inicial que probablemente no se parecerá al del próximo domingo, porque “ya he estado en Tenerife y sé que ocultar las cosas es ciencia ficción”, ha reconocido.

Ante la baja por lesión de Ángel, el técnico madrileño llevará convocado a algún delantero del filial, y entre los centrocampistas hay dos nuevas bajas de última hora, el venezolano Carlos Faya y Aarón, lesionados en el ensayo de ayer.

En cuanto a la portería, no ha adelantado quién será el guardameta titular, si Tomeu Nadal, un portero “con más bagaje”, o Salvi Carrasco, quien venía jugando los últimos partidos “a buen nivel”.

Mel ha enviado un claro mensaje a los jugadores de las categorías inferiores: “Tienen la oportunidad magnífica de dar un paso adelante, de reivindicarse como jugadores, y la tienen que aprovechar”.

Al nuevo entrenador del Tenerife le gustaría ver de forma inmediata, este próximo domingo, al equipo que quiere, “sería un subidón”, pero pide “paciencia” porque apenas ha tenido tiempo para “trabajar conceptos”.

Los jugadores “no tienen ni idea de quién va a jugar, creo que es bueno mantener la tensión hasta el último momento”, ha dicho Mel, para matizar después que ese primer once inicial “no significa nada, será solo un primer esbozo, porque en 37 partidos –los que restan– van a jugar todos”.

También tiene claro el preparador madrileño que tanto los futbolistas como el cuerpo técnico deben “aislarse” de la manifestación que habrá una hora del partido en los aledaños del estadio para protestar por el actual modelo de gestión del club.

“Estamos seguros de que mientras dure el partido, los aficionados van a animar como hacen siempre, y al final, que se expresen si les ha gustado, o no, lo que han visto”, ha pedido antes de su estreno en el banquillo blanquiazul.