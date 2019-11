El CDF Spar Gran Canaria planta cara al Granada CF

El CDF Spar Gran Canaria se vio superado en la visita del Granada CF al Municipal de Arguineguín (2-3). El conjunto nazarí tomó el mando al encuentro en la primera mitad, con goles de Laura Pérez y Raquel. Tras la reanudación, las chicas de Migdalia Rodríguez igualaron la contienda, por mediación de Zaira y Astrid. Ya en la recta final, las futbolistas de Roberto Valverde se apuntaron la victoria con una pena máxima materialziada por Mariela.



La primera aproximación con claridad fue para el bando de Mogán, con una peligrosa falta de Carla, que se marchó por encima del travesaño de la portería de María. En el minuto diez, la cancerbera granadina estuvo muy rápida para anticiparse a un fallo de su defensa, que dejó sola a la atacante verdinegra Zaira. A continuación, el cuadro de Roberto Valverde se adelantó en el marcador con una jugada en la que Laura Pérez batió a Aco, desde el lateral derecho.



Con el marcador en contra, el Femarguín no se vino abajo y se volcó sobre el marco de la andaluza María. Así, en el minuto 21, las grancanarias estuvieron cerca de restablecer la igualada, con un tiro de Eli. A renglón seguido, la nombrada futbolista verdinegra lo volvió a intentar con un disparo, desde lejos, que se marchó alto. A continuación, el Granada respondió con una acción de Laura Pérez, que se estrelló en la madera de meta de Aco.



Superada la media hora, la escuadra de Roberto Valverde amplió las distancias con un remate lejano de Raquel, desde el lateral izquierdo, que se coló por encima de Aco. El encuentro llegó al paso por vestuarios con la diferencia de dos tantos a favor del Granada (0-2).



Tras la reanudación, el Femarguín saltó al recinto de Mogán con el propósito de ajustar las diferencias y lo consiguió a través de Zaira. Poco después, las chicas de Roberto Valverde pudieron ampliar distancias con un fuerte disparo de Laura Pérez, que lo taponó la verdinegra Carla. En el minuto 56, el equipo de Migdalia Rodríguez restableció la igualada con un gran tiro de Astrid, desde el lateral izquierdo.



En el minuto 62, la cancerbera local Aco tuvo que emplearse a fondo para desbaratar un uno contra uno de las granadinas. A continuación, el Femarguín pudo completar la remontada con una volea de Zaira, tras centro de Evelyn, que se encontró con la excelente intervención de la portera andaluza María.



En las postrimerías, el colegiado señaló penalti a favor del Granada en un acción dentro del área de la local Karen. La rojiblancs Mariela no falló desde los once metros para darle los tres puntos a las rojiblancas. Hasta el final, el Femarguín insistió en busca de lograr un resultado positivo, pero se encontró con un solvente cuadro nazarí, que se llevó la victoria de Arguineguín.

CDF SPAR GRAN CANARIA (2): Aco; Zule, Cynthia, Kia (Evelyn, 52'), Eli, Zaira (Nayara, 85'), Astrid (María, 90'), Karen, Carla, Branda y Aza.



GRANADA CF (3): María; Marta Carrasco, Cristina Moreno, Alicia, Laura Pérez (Mariela, 79'), Lauri, Raquel, Elo (Nati, 71'), Urre, Nerea Agüero y Noe.



ÁRBITRO: Gamaliel Escobar López. Amonestó por las locales a Haridian; y por las visitantes a Elo y al entrenador visitante Roberto Valverde.



GOLES: 0-1: (11') Laura Pérez. 0-2: (34') Raquel. 1-2: (46') Zaira. 2-2: (56') Astrid. 2-3: (89') Mariela, de penalti.



INCIDENCIAS: Municipal de Arguineguín. Césped artificial en buenas condiciones. Noche agradable. Ante unos 400 espectadores