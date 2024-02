Isabel Hernández y Pol Núñez, campeones de la Copa de España de ILCA 6

Los canarios Isabel Hernández y Pol Núñez se han proclamado este domingo campeones absolutos de la Copa de España de la clase ILCA 6, en una emocionante jornada final en la que subió el viento, las olas no menguaron y las clasificaciones sufrieron varios vuelcos, informa la Real Federación Canaria de Vela en una nota de prensa.

Núñez, regatista del RCNGC (Real Club Náutico de Gran Canaria) como Hernández, gana también en las categorías Sub 19 y Sub 17 masculinas, y la alicantina Adriana Castro se proclama campeona de España Sub 19 y Sub 21 femenina. La guatemalteca Cristina Castellanos subió al podio comdeo primera clasificada en categoría Sub 21 femenina.

La Copa de España de ILCA 6 2024, que han organizado el Real Club Náutico de Gran Canaria y la Real Federación Canaria de Vela por delegación de la Real Federación Española de Vela y con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, concluye con el programa completo de nueve mangas y con un emocionante duelo final entre Isabel Hernández y Ana Moncada, que fue líder durante las dos primeras jornadas.

Hernández y Moncada, ambas regatistas del equipo olímpico español, se han jugado el título en la última manga y han terminado la regata con una diferencia de dos puntos. Hernández, que arrastraba un mal descarte y no podía permitirse ningún error, entró novena en la última manga de la regata; Moncada llegó pegada, la décima.

El bronce absoluto femenino es para Lara Himmes, integrante también del equipo olímpico español, que, pendiente aún de designar a la regatista que irá a los JJOO París 2024, incluyó la Copa de España en su plan de entrenamiento.

Parecidos nervios se vivieron en la cabecera de la clasificación masculina, donde finalmente solo cuatro puntos separan al campeón de España Absoluto, Pol Núñez, del tercer clasificado, el balear Xavier García, líder el primer día y finalmente medalla de bronce. La plata absoluta masculina fue para el murciano Fernando Abella.