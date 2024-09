El Gobierno de Canarias reconoce a deportistas y clubes que reciben subvenciones por sus méritos

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias celebró este miércoles, en la sede de Presidencia, en Santa Cruz de Tenerife, el acto de reconocimiento a los clubes y deportistas no profesionales de la provincia occidental que, por sus méritos deportivos, fueron merecedores en 2024 de subvenciones por parte del Ejecutivo regional.

Las ayudas, que en el conjunto de Canarias ascendieron a un total de 4,2 millones de euros, fueron otorgadas mediante un procedimiento de concurrencia competitiva del que se beneficiaron 54 clubes y 108 deportistas.

Esta cantidad supone un incremento aproximado del 20% respecto del ejercicio anterior y se suma a los otros seis millones que el Gobierno de Canarias ha destinado a cubrir los desplazamientos de clubes y deportistas individuales, tanto entre islas como fuera del archipiélago, para participar en sus respectivas competiciones.

Además del incremento económico, para este ejercicio, la tramitación de estas ayudas se ha gestionado en tiempo récord, asegurando que sus beneficiarios accedan a la cuantía con mayor antelación que en el período anterior.

Con este reconocimiento, que el martes tuvo su precedente con el mismo formato en el museo Elder, de Las Palmas de Gran Canaria, para los clubes y deportistas de la provincia oriental, el área de Deportes del Ejecutivo (adscrita la consejería de la que es titular Poli Suárez) premia el meritorio rendimiento de los representantes canarios en competiciones nacionales e internacionales de máximo nivel en distintas disciplinas deportivas.

En el acto, encabezado por el viceconsejero y el director general de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso y José Francisco Pérez, respectivamente, se agradeció a todos los clubes y deportistas presentes su esfuerzo por llevar el nombre de Canarias lo más alto posible, destacándose que este reconocimiento supone una forma de agradecerles su trabajo y poner en valor su empeño, cada temporada, por doblegar las dificultades y bregar, en las mejores condiciones, en las competiciones más importantes de todo el mundo.

Para el Gobierno de Canarias, la promoción del deporte, tanto amateur como profesional, es un objetivo prioritario, y desde la llegada al cargo de los actuales responsables, hace poco más de un año, se ha trabajado sin descanso por reforzar el apoyo a nuestros deportistas, incrementando la cuantía de muchas de las subvenciones ya existentes, y también creando otras nuevas para seguir poniendo nuestro granito de arena para remar todos en la misma dirección, con la esperanza de que redunde en mayores éxitos para todos.

Ayudas esenciales

En esa línea se expresaron también los representantes de algunos de los clubes reconocidos, se expresaron los representantes de los clubes tinerfeños reconocidos en esta cita, quienes recalcaron la importancia de las ayudas del Gobierno canario para poder seguir realizando sus respectivas prácticas deportivas en las mejores condiciones, en unas temporadas que cada vez se presentan más exigentes.

“Sin estas ayudas, y creo que hablo en nombre de la gran mayoría de clubes, muchos de nosotros no podríamos competir y, como consecuencia, no habría tanto deporte de tanto nivel en Canarias”, explicó el presidente del club de hockey en línea Tenerife Guanches, quien consideró estas ayudas “muy importantes debido al sobrecoste” que ocasiona la distancia, ya que, sin ellas, calculó que el “el ochenta por ciento de nosotros no podría competir a nivel nacional”.

El presidente del Club Deportivo Cisneros Alter de Tenerife, Tomy López, agradeció “el esfuerzo que hace el Gobierno canario para brindarnos este apoyo económico que es muy valioso para todos nosotros”. Además, destacó el hecho de poder contar con el dinero con mayor antelación que en años anteriores, destacando que “se ha trabajado para hacerlo todo mucho más ágil, y eso es de agradecer, porque nos llegan antes los recursos, algo que, para los que participamos en competiciones europeas, agradecemos especialmente y nos permite mantener vivos nuestros proyectos”.

Como representante de las islas no capitalinas, el secretario del club palmero de tenis de mesa Defense, Juan Viña, admitió que “sin el apoyo del Gobierno no podríamos estar donde nos encontramos ahora mismo” y, gracias a ese apoyo, “nuestro deporte cada vez está más considerado y reconocido que antes”. En este sentido, valoró “la fuerte apuesta que se ha hecho” desde el Ejecutivo autonómico “por el deporte, en general, y muy especialmente, por el tenis de mesa, y eso es algo que debemos aplaudir”.