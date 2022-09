Tres podios para el RCNT en la Copa de España de Squash Sub 11 y Sub 15

Tres podios para el Real Club Náutico Tenerife (RCNT) en la Copa de España de Squash Sub 11 y Sub 15, celebrado en Santiago de Compostela. Rafael Rodríguez se proclamó campeón en Sub 11, mientras que Danila Medina se hizo con la medalla de plata en Sub 15. El trío de medallas fue completado por Alberto Mateo, con un bronce en Sub 15.

🏸 𝑅𝑎𝑓𝑎𝑒𝑙 𝑅𝑜𝑑𝑟𝑖́𝑔𝑢𝑒𝑧, 𝐷𝑎𝑛𝑖𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑛𝑎 𝑦 𝐴𝑙𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑜 𝑠𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑛̃𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑠ℎ 🏆



¡Muchas felicidades! ☺️👏👏



➡️ https://t.co/tSoNXZu4af pic.twitter.com/6jZfxfz1CS — Real Club Náutico de Tenerife (@RCNTenerife) September 26, 2022

En este certamen también tomaron parte Miguel Hernández, en la categoría Sub 11, quedando en séptimo puesto; Lola Orozco, sexta en Sub 1; además de Pedro Rodríguez en Sub 15, terminando en sexta plaza, informa el RCNT en sus canales.