Rebelión en el campo canario: otra organización agraria exige devolver o destruir las papas de Israel bloqueadas en el puerto de Tenerife

El caso de las papas con tierra presuntamente contaminadas y bloqueadas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife tiene cada día que pasa peor pinta. Las más de 400 toneladas importadas de Israel por la presidenta de una de las organizaciones agrarias locales, Ángela Delgado (ASAGA), con tierra adherida y sin los debidos controles fitosanitarios, ha puesto en pie de guerra al sector por su insistencia en sostener que los agricultores isleños no pueden abastecer al mercado canario, a escasas semanas de la recogida de la cosecha.

A las respuestas de otros productores, como este jueves lo hicieran desde Tenerife y Gran Canaria representantes de COAG, se une ahora la exigencia de otra organización con origen en la isla de La Palma, la Plataforma Agraria Libre de Canarias (PALCA), que se ha dirigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para que en aplicación estricta de la norma vigente se destruya o se devuelva el cargamento.

El presidente regional de PALCA, Amable del Corral, ha pedido por carta a la consejera, también palmera, Alicia Vanoostende, no saltarse la Orden Ministerial del 12 de marzo de 1987 por las que se establecen para las Islas Canarias las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales, dentro de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea de entonces (hoy Unión Europea) y a su Política Agraria Común. En resumen: ese texto consolidado con una última modificación de 28 de enero de 2006 contempla las especiales exigencias fitosanitarias en el territorio insular canario, con medidas de protección contra la introducción de organismos nocivos para vegetales y productos vegetales.

Los agricultores asociados en esta organización profesional agraria recuerdan a la consejera regional de que esa Orden se ha incumplido sistemáticamente en Canarias, “donde han entrado más de ochenta y cinco plagas y enfermedades, estando otras tantas a que le abramos ligeramente la puerta”, y se remite a un estudio del propio Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.

“Con la mencionada OM en la mano, aquí no pueden entrar vegetales ni productos vegetales que traigan tierra adherida. No nos explicamos cómo pueden continuar esos contenedores en el PIF [Puesto de Inspección Fronterizo del puerto de Santa Cruz de Tenerife], cuando lo lógico sería reexpedirlos a origen o destruir su contenido. Porque a estas alturas, y vistas algunas imágenes [como la publicada por Canarias Ahora el martes pasado y que acompaña de nuevo esta información], aún no tenemos claro si son papas con tierra o tierra con papas”, escribe el presidente regional de PALCA a la consejera de Agricultura.

La plataforma agraria apunta también a la presidenta de ASAGA, propietaria a su vez de una mercantil que ha suscrito un contrato para abastecer a una cadena de alimentación. Así, PALCA “no entiende, con la que está cayendo, cómo esta empresa se atreve a importar papas en estos momentos cuando en Canarias no hay turismo, no existe desabastecimiento y en próximas fechas se recogerán las cosechas de nuestros agricultores”.

En la misiva a la que ha tenido acceso este periódico, Del Corral critica: “A esto se llama solidaridad con nuestra gente del campo que vive asfixiada y en la incertidumbre. Estamos convencidos que estos Sres. [de la empresa Cadimisa Canarias SL, propiedad de la presidenta de ASAGA, Ángela Delgado] han visto todas las campañas actuales de promoción de nuestros productos [entre ellas, una de la propia Consejería regional] y las están poniendo en práctica a rajatablas”.

En este sentido, a raíz de la publicación por este periódico de la noticia del bloqueo de las papas sucias, Ángela Delgado grabó un video [también publicado en Canarias Ahora] en el que sostenía que el resto de organizaciones de profesionales agrarios decían que no podían abastecer el mercado con sus cosechas.

Fue esa una afirmación tan polémica que al día siguiente motivó que tanto Rafael Hernández, de COAG Canarias, como Miguel López, de COAG Tenerife, le replicaran. El primero reveló que nunca le había dicho que no podía abastecerla de papas para su contrato, sino que él no lo haría por debajo del precio de mercado.

El segundo, incidió en lo mismo, con más contundencia si cabe: “Si esas papas de Israel entran, revientan el mercado de Canarias a la baja”. Y fue más allá: “No se puede sorber y soplar al mismo tiempo. No se puede tener un discurso de defensa de los intereses de los productores locales y a la vez una actividad importadora”.

Ahora, la plataforma agraria PALCA avisa a la consejera que “si por arte de birlibirloque esta partida traspasa la puerta del puerto de Santa Cruz de Tenerife, la responsabilidad pasaría del gobierno de Madrid al de Canarias y, sinceramente, no es plato de buen gusto ver implicada a la Sra. Consejera en este tejemaneje. El que advierte no es traidor”, apunta Del Corral.

“Si por avatares del destino esas papas entran en Tenerife, es motivo más que suficiente para que cualquier otro importador, llegado el caso, exija lo mismo”, advierte PALCA sobre las consecuencias de permitir la entrada de la mercancía retenida en el PIF. “Cuando a una persona se le llena la boca defendiendo los intereses de agro canario y luego se ve implicada en una operación de este tipo, lo mejor que podría hacer es dimitir del puesto de responsabilidad que con tanto orgullo dice defender”, concluye el presidente de la plataforma agraria PALCA.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca canaria no se ha querido posicionar en esta polémica, precisamente por no ser un asunto de su competencia el estado actual del cargamento, aún retenido en el Puesto de Inspección Fronterizo, dependiente del Gobierno de España. Aún así, Unidas Podemos ya ha planteado una interpelación a la consejera, para su próxima comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias.

Además, la Delegación del Gobierno de España en Canarias ha asegurado a organizaciones agrarias como COAG que estará estos días especialmente vigilante para controlar los productos que entran por los puestos fronterizos de las islas.