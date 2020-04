Sí Podemos Canarias pedirá explicaciones a la consejera de Agricultura por la importación de papas de Israel

Sí Podemos Canarias pedirá a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Alicia Vanoostende, el próximo 28 de abril, cuando comparezca en la Diputación Permanente, que se pronuncie sobre la operación de importación de 432.000 kilos de papa procedente de Israel hacia las Islas, una partida que fue bloqueada en el Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.



Este periódico ha intentado recabar en varias ocasiones la opinión de una Consejería que ha fomentado campañas para fomentar el consumo de producto local durante la crisis sanitaria derivada por el coronavirus para tratar de dar salida a la producción local ante el cierre de hoteles o restaurantes, pero ha rehusado alegando que es el Estado quien tiene las competencias en materia fitosanitaria.



“Si nos dice que no tiene competencias, pues le responderé que ya es hora de adquirirlas”, ha afirmado Francisco Déniz, diputado de Sí Podemos Canarias y portavoz en la Comisión de Agricultura. “El Gobierno regional debería tener competencias de control aduanero de fronteras y esto es algo que no recoge el Estatuto de Autonomía, porque lo que no se puede permitir, no es solo traer una papa que no cumpla la normativa fitosanitaria, sino que se importe un tubérculo que ha sido cultivado en unos terrenos que les han arrebatado a los palestinos. No tenemos ninguna necesidad de estar consumiendo esa papa”.

Déniz considera que el problema de fondo en este asunto es la soberanía alimentaria. A su juicio, la situación actual ha generado un momento apropiado para que se entienda que “el alimento de la población es una cuestión estratégica y vital. Nunca se ha tenido en cuenta y ha sido despreciada. Y esto es algo tenemos que hacerlo entre todos”.



El diputado de Sí Podemos Canarias añade que en el Archipiélago el autoabastecimiento no alcanza el 40% y debería estar por encima del 50% y, para ello, es necesario “mantener la venta agrícola” y que las grandes superficies se comprometan y ayuden a dar salida a la producción local.

Una actuación “habitual”

Déniz recuerda que la operación de importación de papas de Israel, que fue promovida, entre otras personas, por Ángela Delgado, presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), “no es algo anecdótico” sino que se lleva haciendo mucho tiempo.

“No es la primera vez que lo hace y detrás de ella también hay más círculos de empresarios y personalidades que iban a hacer un negocio de más de 200.000 o 300.000 euros solamente con lo que estaba retenido en el muelle”, explica Déniz.

“Y en todo caso, lo que tendría que hacer la presidenta de una organización que dice defender a los agricultores es esperar”, afirma el portavoz de la Comisión de Agricultura, pues cuando comience la cosecha de la papa de media estación “seguramente lo que se producirá es un excedente de papas".

Antonio Suárez, presidente de la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos en Las Palmas, añade que los 430.000 kilos de papas importadas equivaldrían "a diez hectáreas que ahora mismo están abandonadas en las Islas y eso ayudaría a que diez familias puedan comer”.

A su juicio, es “despreciable” que la presidenta de Asaga, durante los años que lleva al frente de la organización, se dedique a importar papa a través de una sociedad limitada en lugar de “intentar enriquecer a Canarias con cultivos”. Porque “lo que no puede ser es que la administraciones otorguen subvenciones a organizaciones agrarias para fomentar la agricultura y por detrás se esté importando”. Suárez concluye que lo que pone de relieve estos hechos es que el objetivo de las grandes superficies es conseguir abaratar precios “aunque perjudique al sector local” a través de sus proveedores.