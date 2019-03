Las patronales del tomate de exportación niegan irregularidades en la subida del salario mínimo de sus trabajadores

La Federación de Exportadores Hortofrutícolas de la provincia de Las Palmas (Fedex) y la Asociación de Cosecheros Exportadores de Tomate de Tenerife (Aceto), ambas patronales del sector agrario en las islas, difundieron este viernes un comunicado conjunto para responder a "las graves acusaciones" de algunos sindicatos acerca de que "se están cometiendo irregularidades" relacionadas con la aplicación de nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), algo "que es absolutamente falso", se afirma en el comunicado.

La nota explica que "es cierto que desde que se conoció la aprobación de la subida del SMI, particularmente en este sector, que es el que mayor mano de obra requiere, se anunció a los trabajadores las enormes dificultades para hacer frente a ese incremento salarial en torno al 23%, habida cuenta de la imposibilidad de repercutir esa subida en el precio de venta del producto".

El comunicado explica que, "en relación con el antiguo SMI y con el fin de favorecer mejoras salariales, se incluyeron una serie de complementos que incrementaban la cuantía a percibir y, al mismo tiempo, en función de los resultados de la actividad, se acordó con los representantes sindicales llevar a cabo un incremento anual de los salarios".

Ante esa situación, prosigue la nota, "las empresas del sector han realizado los incrementos salariales en aplicación del Real Decreto 28/2018 sobre el salario existente. El desacuerdo de algunos sindicatos hará que este tenga que ser dirimido por la Justicia competente; por ello, hasta la fecha, no hay ninguna sentencia que ratifique la comisión de irregularidades".

Ayudas al transporte de mercancías y del Posei

Las patronales indican que "algunos sindicatos han apelado al aumento de las ayudas del Posei y de la compensación al transporte al 100% para reivindicar mayores aumentos"; sin embargo, "la realidad es bien distinta".

Fedex y Aceto también aclaran que "la compensación al transporte no es real que sea del 100%, por tres razones: una, los envíos de la fruta no se realizan a la Península (donde se aplica el 100% de la compensación), sino que el destino final es Reino Unido y el continente, con lo cual el transporte no está compensado al 100%; dos, entre el coste real del transporte a la Península y la compensación aplicada por Fomento hay conceptos de la factura que no son subvencionables, por lo que la compensación tampoco es del 100%, y tres, el coste tipo aplicado fija el máximo a abonar independientemente del coste real, lo que tampoco compensa el 100% del transporte.

A esto hay que añadir que la compensación al transporte de los envíos realizados entre enero y mayo de 2019 (periodo que comprende la segunda mitad de la zafra), serán abonados -siguiendo la resolución de las dos últimas campañas- en diciembre de 2020, por lo que los productores tienen que hacer frente a este coste durante casi 20 meses. Además, "el caso se agrava cuando se trata del transporte interinsular. A los productores de Fuerteventura aún se les adeuda la compensación de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va de 2019".

La explicación del alza en el subsidio por hectárea

En cuanto a las ayudas del Posei, el incremento de estas ha venido determinado por el estudio de costes y el margen de rendimiento que realizó la Universidad de La Laguna por encargo del Gobierno de Canarias. Las conclusiones fueron rotundas para que, tanto por el Ministerio de Agricultura como por la Comisión Europea, se aprobara la ayuda máxima que permite Europa por hectárea. Al estar fijado el tope en los 15.000 euros/ha, no se pudo alcanzar los casi 20.000 euros/ha que refleja el informe.

Asimismo, se recuerda que esa cantidad podía ser percibida exclusivamente por aquellos productores que hayan presentado un plan de mejoras e inversiones y su cuota de exportación esté entre el 90% y el 100% de la producción de la campaña. El resto solo puede percibir, si cumple los requisitos, 11.000 euros/ha.

A nadie se le escapa que en la última década la línea de costes y la de precios de venta han tomado trayectorias contrapuestas, dice la nota de Fedex y Aceto, en la que se aclara que, hoy en día, los precios se mantienen prácticamente inalterables desde hace casi 20 años, mientras que los costes no han parado de incrementarse. "Tal es la asfixia que se ha provocado que el sector ha renunciado a los barcos de campaña y los ha sustituido por líneas regulares que no ofrecen las garantías necesarias para atender las necesidades de los clientes", afirma el comunicado.

A este escenario de desventajas, se debe añadir "la incertidumbre que el Brexit está provocando, con mucha inquietud y nerviosismo por una posible salida desordenada. El mercado del Reino Unido absorbe la mitad de nuestras producciones y, en caso de tener que abandonarlo, sería imposible recolocarlas en un mercado sobreabastecido y con competidores de terceros países como Marruecos, Turquía, Túnez y Egipto".

La patronal del tomate de exportación considera que "desde el Gobierno del Estado no se ha tenido en cuenta la situación de las empresas agrícolas a la hora de aprobar aquel real decreto de subida del SMI. Apostamos por la mejora del SMI, pero en este caso tendría que haberse permitido el incremento de manera gradual", plantean los empresarios.

Además, se avanza en la nota, "cuando en menos de tres años finalice la bonificación actual de la Seguridad Social en los almacenes de empaquetados, la casi totalidad de las empresas se verán abocadas a cesar la actividad" ante "la imposibilidad de repercutir la subida del 23% del SMI en el precio de venta de los tomates y pepinos. Al tener que obtener este incremento íntegramente de la ya negativa cuenta de resultados, la actividad dejará de ser rentable y estará condenada al cierre", se concluye en la nota.