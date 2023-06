En busca de la claridad

Unos días después de las elecciones Podemos sigue digiriendo los peores resultados de su historia. ¿Cómo hará Ángel Víctor para seguir siendo Presidente de Canarias? Esta situación de incertidumbre no la esperaban siquiera sus mayores detractores. Lejos quedan los días en los que Clavijo decía que su cuerpo no era imprescindible si la vicepresidencia del Gobierno de Canarias la podía elegir Coalición Canaria.

A la espera de recontar y ver que dicen los más de 160.000 canarios que residen en el exterior, lo cierto es que nunca habíamos tenido una perspectiva política en Canarias tan orientada hacia la derecha. El pacto más conservador que hemos vivido recientemente lo presidió de 2007 a 2011 un Paulino Rivero que hoy a todas luces se sitúa más a la izquierda que Fernando Clavijo. Ese es un camino del que ahora se habla, que solo pueden evitar Ángel Víctor, El Hierro, Curbelo, el voto exterior y Nueva Canarias. Ni Podemos, ni Drago, ni Izquierda Unida, están dentro de la ecuación. De repente Coalición Canaria vuelve a parecer el centro liberal y progresista que tiene a Canarias como prioridad en su agenda política, y no el caciquismo disfrazado de nacionalismo para engañar a unos canarios alienados por una lógica colonial de su mente y cuerpo.

Este parece el clásico artículo reflexionando sobre porque la izquierda ha perdido el poder, separándose en dos partidos y ocupando un lugar ingrato en el panorama político de las Islas, reflejado en no haber sido capaz de lograr representación en ninguna de los parlamentos de las islas, ni en el Parlamento de Canarias. Este artículo no va de eso. La izquierda no es un compartimento estanco, la voluntad popular sí; un juego de suma cero. Si esta izquierda no ha sido capaz de llegar a las instituciones y además de por tanto no condicionar los gobiernos del PSOE como viene acostumbrando, eso es exactamente culpa de quienes no han sabido movilizar a su electorado, porque no se trata de fenómenos anecdóticos, hablamos de unos 1000 votos que separan a DVC y USP de tener 1 o 2 representantes en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Esto es lo verdaderamente grave: la incapacidad de movilización suficiente.

A día de hoy, el enfoque de nuevos partidos ecologistas es natural en toda España, véase el Acuerdo del Turia, y es natural también en Europa, véase la fortaleza de Greens/EFA en Bruselas, donde el espacio político dibuja nuevas perspectivas que cada vez influencian más nuestra cotidianeidad.

Desde las filas de U(S)P se respira resentimiento. Un resentimiento que se observa con cautela si evalúas que su mejor resultado lo obtuvo en Extremadura, quizás el lugar más costoso para Podemos en sus mejores momentos, por su ruralidad y la tendencia a mantener las costumbres por parte de quienes habitúan vivir más separados, más en contacto con la tierra, menos conectados y menos abiertos a una novedad que no tiene espacio para la representación en el día a día.

Las lecturas son particulares, y aunque hay un claro empate entre ambas formaciones, ninguna puede hablar de éxitos para sí misma, advirtiendo quizás la fortaleza de DVC en Fuerteventura, La Palma y Tenerife frente a un USP que solo supera a DVC en Gran Canaria y Lanzarote. Con todo DVC siente ilusión y USP agobio. En La Gomera Iniciativa por La Gomera se lleva un 10% de los votos, un proyecto muy valiente dentro contexto político de la isla colombina.

¿A dónde vamos ahora?

A una pugna por parte de Ángel Victor Torres en hacer respetar sus 4 diputados de la lista archipielágica, frente a los dos de Fernando Clavijo y los dos de Manuel Domínguez.

En el devenir de los acontecimientos es fundamental el resultado del voto exterior, que en islas como La Gomera puede rondar el 40% de participación, así como la posición de Coalición Canaria en Fuerteventura, y la re-lectura de resultados en La Laguna que podría quitar su representante a Drago para dárselo al Partido Popular en el consistorio lagunero, editando por tanto las perspectivas de CC, PP y PSOE.

Esa es la realidad y ella evidente nos dice que, con un Antonio Morales y una Carolina Darias contentos, sólo cabe pensar en un idilio entre PSOE y PP en Tenerife y Lanzarote para evitar que CC siga marcando los pasos de un Partido Popular que nunca ha estado tan bien posicionado en Tenerife, con opciones de participar en el Gobierno de Tenerife y liderar las alcaldías de Santa Cruz de Tenerife, Arona e Icod de los Vinos.

Desde Gran Canaria tratarán que se consolide un pacto en cascada entre PP y CC en todas las islas, incluida La Palma, donde CC le daría la mano a un Asier Antona ganador de las elecciones en la capital palmera. El partido se está jugando ahora mismo y durante estas dos semanas.

A cuanta más inseguridad y confusión, más se allana el camino a aquel que promete lo que sí puedes imaginar. Hoy, entre tanta y demasiada información se necesitan líderes que disipen la neblina a favor de la claridad.

Se necesitan voces que dibujen caminos transitables. Las escuchamos con atención.