Fantasmas en Génova

Dicen quienes le conocen de tiempo atrás que Alberto I El Moderado, pero no tanto, anda algo nervioso y desmejorado.

Después de comprobar que no termina de cuajar su imitación de Mariano, el inigualable creador del Is very dificult todo esto y del están subiendo el IVA de las chuches, Alberto I El Moderado, pero Ayuso no me deja, se ha decantado por recurrir a un repertorio seguro, probado y medido y ha vuelto a desempolvar el apolillado fantasma de ETA.

Lo ha hecho para tratar de minimizar el ridículo espantoso y monumental del Partido Popular empeñado en homenajear a Casero multiplicando por 137 su error.

Pero Casero tenía una disculpa. Apretó mal el botón precisamente por un apretón, que al hombre lo torturaban los retortijones y un cierto grado de incontinencia intestinal y Alberto I el Moderado, pero a ratitos, ha caído en la cuenta de que resulta difícil de creer que sus 137 señorías se pasaron toda la tramitación de la ley que transponía la norma comunitaria haciendo cola en los excusados del Palacio del Congreso.

Además, acostumbrados a hacer click sin pensarlo en las casilla esa que pone He leído y acepto los términos y condiciones de uso, los ponentes en la Comisión de Justicia juraron por el Niño Jesús de Praga y sus Santos Rizos que habían estudiado en profundidad las enmiendas, hasta el punto de reprocharle al malvado Sánchez que no hubiera traído antes la reforma.

Así que lo dicho, a tirar de fondo de armario que si al fantasma de ETA se lo están comiendo las polillas, por lo menos no lleva plancha y siempre está listo para sacarlo en un imprevisto.

Lo malo es que las prisas y los nervios le han jugado una mala pasada a Alberto I El Moderado, yo no vine a insultar pero ya puestos, y al revolver en el cajón de los fantasmas dicen que se le escapó el de Casado.

Dicen quienes le conocen de tiempo atrás que Alberto I El Moderado, soy más moderado que Tellado, anda nervioso por los pasillos de Génova pues le parece escuchar de tanto en tanto una risita con acento de Harvard o de Aravaca, que no termina de distinguirse bien.

Camina solo por los pasillos. Quienes le conocen de tiempo atrás y tienen la confianza suficiente para acercarse le escuchan un murmullo obsesivo. Les parece entender No, Isabel, todavía no.

Hay quien dice que ha pedido que por lo menos le dejen elegir la sábana.