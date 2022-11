Palabras mayores

-¿Te has dado cuenta de que, cuando piensas en algo que no te interesa, significa que están pensando por ti? Es decir, tus inquietudes, vocaciones e intereses se quedan a un lado cuando te sientes como una persona bombardeada de información mayormente superflua. En este caso experimentas un proceso de espionaje mental para conocer e intervenir en nuestra forma de pensar.

+Lo veo un poco rebuscado, la verdad. Cada cual piensa en lo que quiere pensar y, como si de una papelera de reciclaje se tratara, en donde lo que quiero lo aprovecho y lo que no, lo desecho.

-Entonces, ¿te sientes libre de pensar y actuar como quieres? ¿No tienes la sensación de tener un dispositivo que te tiene en permanente conexión que tiene acceso a tus pensamientos y procesos mentales?

+¡Estás flipando! Creo que ves demasiadas películas de ciencia ficción donde una especie de alienígenas nos hipnotizan a través de una frecuencia solo al alcance del oído canino.

-Películas ningunas. ¿No te has preguntado por qué al escribir determinados temas concretos en cualquier buscador de internet, acto seguido tienes una importante cantidad de publicidad flotante relacionada con dicha búsqueda? Por ejemplo, pon muerte y te venden ataúdes.

+Ah, pues eso sí que me ha pasado. Cuando repaso los resultados de las diferentes competiciones deportivas enseguida me plantean la posibilidad de adquirir balones o zapatillas deportivas e, incluso, una mesa de ping pon. ¿Y eso por qué dices que pasa?

-Por el algoritmo. Todo eso lo gestiona el algoritmo.

+¿Algo…qué?

-Algoritmo. Según la Real Academia de la Lengua Española, es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. De hecho, cuando se diseña se hace con unas determinadas reglas que debe seguir para lanzar órdenes automáticas, donde la rapidez es un aspecto importante al detectar patrones y resolver comportamientos. ¿Sabías, por ejemplo, que hay intermediaciones financieras que se basan en predicciones matemáticas para decidir si compras o vendes, si inviertes o desistes?

+Pero, pero, pero… ¡qué me dices! La verdad es que no había caído. Ahora que me paro a pensarlo, la cabeza diariamente se nos llena de tonterías pudiendo suceder que lo que realmente es importante, lo dejamos de lado. Por ejemplo ¿por qué sé que la familia real de no sé donde veranea en un sitio u otro o que la comienza una competición mundial sin tener en cuenta que el lugar dónde se desarrollará tiene los derechos civiles a la misma alguna que la suela de mis zapatos?

-No estarás hablando de fútbol. Eso ya son palabras mayores. De hecho, la inversión llevada a cabo para poder desarrollar tal competición deportiva excede los doscientos mil millones de euros, convirtiéndose en el más caro de la historia, destinando casi quince veces más que el siguiente en concepto de presupuesto. Ahora bien, no solo es cuestión de dinero. También, en este caso, es necesario hablar de personas. De hecho, parece ser que 6.500 personas trabajadoras migrantes habían muerto entre 2010 y 2020 mientras que construían las infraestructuras necesarias para la práctica deportiva.

+Escalofriante, la verdad. aunque más tiemblo porque esa sensación desaparecerá cuando el balón empiece a rodar. Y es que se puede convertir en el opio del pueblo cuando se usa como tal.