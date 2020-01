¿Vamos a dar por muerta la Tronera de Gáldar?

Es esta una pregunta que bien se podría hacer a cada uno de los galdenses, tanto a los que viven en el municipio como fuera de él, sobre todo a los que ya peinan canas, los que no se olvidarán de lo que significa para nuestros antepasados este BIEN DE INTERÉS CULTURAL, declarado en su momento por algo y que, obviamente, consta en la documentación correspondiente.

El problema es que quieren cargarse estos elementos. Gusten o no, no es cuestión de caprichos, pero algunos cuentan tan solo con 100 años como mínimo, un valor que debe permanecer intacto, o incluso mejorado, sobre todo para disfrute de futuras generaciones.

La Tronera, en Gáldar

Por tanta mayoría que se le haya dado en las urnas al BNR, el grupo gobernante no puede actuar a sus anchas, con el ordeno y mando como bandera, sin escuchar al pueblo que le eligió. A estas alturas ya se tenían que haber organizado y celebrado los debates, mesas redondas, reuniones informativas sobre este tema, pues da la casualidad de que hay vecinos que no se enteran de lo que se va a realizar en el lugar, si no es por la extraordinaria aportación de dos vecinos amantes y preocupados por la defensa de nuestras tradiciones, nuestra identidad y que demuestran su labor con el movimiento: andando. Se trata, como bien conocen los lectores de Infonortedigital.com, de Paco Bolaños y Maruja Salgado, en distintos trabajos de documentación en los que exponen la necesidad de mantener intacto este BIC, proponiendo la peatonalización de parte de la calle Drago, concretamente desde la esquina, c/ Martinón León hasta la Tronera, donde se realizaría una fuente y que la Tronera funcionara como tal. Como muy bien expresan alternativas al tráfico hay y no se puede sacrificar un BIC con tal de ampliar la calle para la circulación de coches, cuando lo importante son las personas. Ahora mismo se ha desviado el tráfico y no se deja circular a peatones por el lugar donde han comenzado con los trabajos de reasfaltado de la vía.

Les recuerdo uno de los enlaces a los que hago referencia para su lectura pausada, que tengan conocimiento de lo que quiere hacer nuestro grupo de gobierno y luego se opine libremente.

¿Vamos a dejar que ocurra con La Tronera lo mismo que con el Faro de Sardina? Incluso nuestros representantes políticos locales quieren dejarlo todo atado y bien atado, adaptando la documentación como para que en el futuro no se ponga en entredicho su actuación.

Vaya desde aquí mi felicitación personal, y de muchos vecinos, a Paco y Maruja por su preocupación como vecinos de a pie, despertando conciencias, esperando que exista una movilización en torno a este tema y que se pueda expresar que la Tronera no se toca por decisión popular y que los políticos no se dediquen a acabar con nuestra historia y por tanto se olviden de lo que tienen decidido, que se consulte a las fuerzas vivas del municipio.