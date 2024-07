Adeje, Maspalomas y Fuerteventura reciben una decena de conciertos este fin de semana

El Festival Internacional Canarias Jazz & Más Músicas Creativas alcanza ya su segundo fin de semana con diez conciertos que se celebrarán en dos de los principales municipios turísticos de las islas, Adeje y San Bartolomé de Tirajana, además de en la isla de Fuerteventura, que acogerá uno de los conciertos de la programación en el Palacio de Formación y Congresos de Puerto del Rosario. Un nuevo espacio se incorpora también el domingo, el Buenos Aires Jazz Café, en Las Palmas de Gran Canaria.

Uno de los proyectos con mayor tirón de esta 33ª edición es Estrellas de Buena Vista y Más, dirigido por el tresero Pancho Amat. Con un estilo único y su enérgico repertorio, han llevado la música cubana a nuevas alturas, fusionando ritmos tradicionales con influencias contemporáneas.El espectáculo cuenta con la participación de 13 músicos sobre el escenario y un repertorio que hará recordar la época dorada de la música cubana, entre ellos, miembros originales de Buena Vista Social Club como los vocalistas Carlos Calunga y Lázaro Villa, el percusionista Ángel Terry, el saxofonista Javier Zalba y el contrabajista Pedro Pablo Gutiérrez; el grupo lo completan la voz de Arahí y Kiko Ruíz, las trompetas de Manuel Machado y Alain Pérez, el piano de Alejandro Falcón, el timbal de Jean Roberto San Cristóbal y el bongó de Rosenio Perdomo. Este grupo ofrecerá dos conciertos este fin de semana, el viernes en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura; y el sábado en la Plaza de Salytién, en Adeje.

También despierta siempre mucha expectación en sus visitas a Canarias el saxofonista y cantaor andaluz Antonio Lizana, uno de los representantes más célebres del nuevo Flamenco Jazz del sur de España. Sus conciertos en directo se describen como un “viaje impresionante desde las raíces del flamenco al jazz contemporáneo”, combinado con letras conmovedoras que transmiten mensajes de optimismo y sinceridad hacia su público. En esta ocasión llegará acompañado de Daniel García (piano y coros); El Mawi de Cádiz (baile flamenco y bailes); Arin Keshishi (bajo); y Shayan Fathi (batería). Sus conciertos se celebrarán el viernes 12 en Adeje y el sábado 13 en la Explanada del Faro de Maspalomas.

No se queda atrás en cuanto expectación generada el bajista valenciano Vincen García, que llega acompañado de su quinteto habitual y que se incorporó al cartel hace escasamente una semana tras la baja por enfermedad del grupo KNOWER. Considerado como uno de los artistas más prestigiosos en la escena actual de jazz y funk a nivel mundial, se encuentra entre los diez bajistas más escuchados globalmente en términos de streaming, acumulando cientos de miles de seguidores y millones de vistas y reacciones. Su nuevo álbum titulado Ventura está recibiendo una recepción abrumadoramente positiva en ciudades de todo el mundo como Madrid, Barcelona, Londres, Los Ángeles o Nueva York. Su grupo lo conforman Andoni Narvaez (guitarra), Manuel Pardo (trompeta), David Cases (saxofón) y Jairo Ubiaño (batería). García estará este viernes 12 en la Explanada del Faro de Maspalomas.

El quinteto Sven Rozier & Tom van der Zaal, amplificado por el vocalista Paul van Kessel, personifica una fusión de tradición jazzística y estilo contemporáneo. Con una energía de alta intensidad y un ambiente de bienestar, esta banda crea un viaje musical único. La juguetona interacción entre la batería de Rozier, las líneas hard bop de van der Zaal y la voz blues de van Kessel da lugar a momentos mágicos. Cada miembro del quinteto aporta su voz única, dando como resultado un sonido vivo y dinámico que atrae tanto a los entusiastas del jazz tradicional como a los del moderno. Con un repertorio que abarca tanto composiciones originales como reinterpretaciones de estándares de jazz, el quinteto lo forman Tom van der Zaal (saxo alto); Sven Rozier (batería); Paul van Kessel (voz); Marius Beets (bajo); Alexander Beets (saxo tenor); y Sebastiaan van Bavel (teclados). Tres serán actuaciones de este proyecto: viernes 12 en Adeje; sábado 13 en Maspalomas y domingo 14 en el Buenos Aires Jazz Café.

Cierran el elenco de artistas de este fin de semana Yul Ballesteros Trío, que presentará su último proyecto discográfico, Alma, en el que muestra la evolución personal y musical de este magnífico guitarrista y compositor (viernes 12, Maspalomas); y Fernando Barrios Quartet, una formación que interpreta tanto composiciones propias como standards arreglados dentro del lenguaje tradicional del Jazz, aunque abarcando diferentes subgéneros de este como swing, be-bop, hard-bop, latin, jazz bossa (Adeje, sábado 13).

En este 33º Festival Canarias Jazz & Más participan 34 proyectos, un cartel que además de los mencionados, incluye la reunión de cuatro músicos de vanguardia como Potter Mehldau Patitucci Blake o Cécile McLorin Salvant como principales artistas, a los que se sumarán Dave Douglas Gifts Quartet, Veronica Swift, Ana Popovic, Jonathan Kreisberg Quartet, Theo Croker, Polo Ortí New Project, Adèdéji, Aleph Quintet, Loris Tils, Dainius Pulauskas Group, Alto for Two, Germán López, Yone Rodríguez Quartet, Perinké Big Band, Orquesta Jazz de Canarias, D’Local Groove, Mosco Project, GAC Trío, Vanessa Lemoine Quartet, Morgan Hernández vs. Fernikhan backed by Dj Cisco y Sara Lilu & Alesander Peña.