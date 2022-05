Brian May, guitarrista de Queen, presenta su nuevo vídeo musical, grabado en Tenerife y El Hierro

El músico londinense Brian May, exintegrante de Queen, ha publicado este viernes su nuevo vídeo musical de Otro Lugar, un trabajo grabado en español y rodado en el Observatorio del Teide, en Tenerife, y en su “querido árbol”, la sabina de El Hierro, que también aparece en la portada del álbum Another World.

Con esta versión en español de su sencillo Another World May ha querido, según ha informado Universal Music, hacer un “regalo especial para el mundo español” que siempre ha sido “increíblemente amable” con Queen y con él, ha manifestado el artista.

“Esto ha sido un sueño para mí, volver a visitar los lugares que alimentaron mi vida y también alimentaron la creación de este álbum, Otro Lugar, en particular el bosque de pinos que rodea el volcán central, El Teide. Ese bosque es un lugar muy especial para mí, por muchas razones. Es el lugar en el que quiero estar cuando deje este planeta, porque para mí es el lugar más cercano al Cielo”, ha afirmado.

Brian May presentó la reedición Gold Series remasterizada de su álbum en solitario de 1998 el 22 de abril desde el Royal Observatory de Greenwich, Londres, acompañado de algunos vídeos musicales nuevos, un trabajo en el que además de On My Way Up y la versión de Buddy Holly de Maybe Baby, Brian incluyó este vídeo hecho público este viernes para la canción principal en sus “queridas” Islas Canarias.

En concreto se grabó en Tenerife, donde el guitarrista de Queen estudió su doctorado en Física en el Observatorio del Teide, en lo alto del paisaje volcánico. También se trasladó a La Palma, donde ha trabajado en el Starmus en los últimos tiempos, y a la isla de El Hierro.

May estrenó su nuevo vídeo musical Another World la semana pasada y este viernes se estrena la versión en español, Otro Lugar, un rodaje sobre el que el artista ha dicho que la versión en español ha “resultado mejor que la inglesa”.

“Por extraño que parezca, conseguimos rodar mucho más en español que en inglés, y quizá trabajé más en ello, no lo sé. Pero parece que las tomas están muy bien hechas. Si lo ves (y eres angloparlante), ten en cuenta que las palabras en español significan casi exactamente lo mismo que las palabras en inglés. Tratan de un universo paralelo y de lo que podría haber ocurrido en Otro Mundo”, ha matizado May.

En cuanto al árbol de El Hierro, según sus palabras, es un “gran símbolo” de Another World: “Es un árbol muy antiguo. Es una especie de enebro. Una sabina, como la llaman aquí. Pero su forma es extraordinaria, ha crecido en un ambiente muy duro con constantes vientos fuertes. Así que la única forma en que ha sobrevivido es doblándose: en una larga curva de barrido, el árbol se asemeja a una hermosa mujer con la cabeza echada hacia atrás por el viento”, ha explicado.

Y como resultado de este vídeo, May ha confesado que hizo un viaje “increíble” a estas tres islas y “los dioses” han estado con el equipo de grabación.

“No sé si alguien nos está cuidando porque en todos los lugares en los que hemos estado hemos tenido el tiempo perfecto para las tomas, y este vídeo debería ser estupendo”, ha concluido.