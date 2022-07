Chick Rodgers, Ernie Johnson, Larry Springfield, Leon Beal, Mitch Woods y Nona Brown pondrán voz al Maspalomas Costa Canaria Soul Festival

La sexta edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, que se celebrará del 29 al 31 de julio de 2022, contará con las voces de reconocidos artistas del género, grupos locales, djs y como no podía ser de otra manera, con Anthony Paule y su Soul Orchestra en la dirección musical. Durante dos noches el corazón de la isla se trasladará a la playa con más alma del verano para disfrutar de artistas de talla internacional, auténticos referentes del género, como Chick Rodgers, Ernie Johnson, Larry Springfield, Leon Beal, Mitch Woods y Nona Brown. Un acontecimiento que regresa tras dos años de obligado parón y que cuenta de nuevo con el patrocinio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y también del Cabildo de Gran Canaria.

Elena Espino, concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, se congratulaba por el retorno “de una de las actividades culturales más destacadas en el año. El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival es especial por muchos motivos, se celebra en un marco incomparable como es la Playa de San Agustín y, además, en un ambiente familiar y tranquilo”, señaló.

Una vez anunciado el regreso oficial, las fechas de celebración y el cartel de esta sexta edición, sólo restaba conocer el elenco de artistas que repasarán el repertorio más festivo y celebrado de la música soul. Dania Dévora, directora de DD&Company Producciones, reconoce que “no se me ocurre mejor manera de celebrar el regreso de los grandes eventos que bailar al son del soul en la playa de San Agustín. Han sido dos años de espera, pero gracias al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y al Cabildo de Gran Canaria no tenía ninguna duda de que íbamos a recuperar esta cita tan consolidada para el público de la isla”.

Entre los que se subirán al mágico escenario de la Playa de San Agustín encontramos a Chick Rodgers, nacida Melvia Rodgers-Williams. En sus anotaciones biográficas, se dice de ella que tiene “pequeña estatura, gran voz”. Y también que es una dinámica y versátil vocalista de blues y soul.

Nacida en 1958, comenzó su carrera como cantante a una edad temprana en la iglesia. Su verdadero avance se produjo en el extranjero en 1979, donde actuó frente a miles de militares en una gira que duró hasta 1986. En 1989, Rodgers fue descubierta por el dueño de un club local de Chicago, quien le ofreció un lugar estable en el escenario. Hoy, actúa por todo el mundo, compartiendo escenario con Patti Labelle o Bernie Mac, entre otros.

La grabación debut de Rodgers-Williams bajo su propio nombre, An Evening With Southside Blues Revue de 2009 ofrece una dosis vigorizante de su carisma en persona y su poderosa voz eclesiástica, pero para una experiencia de Rodgers-Williams más variada y desafiante, se recomienda la escucha de This Kind of Love (2014) donde se rehace a sí misma. Su voz está llena de cicatrices, pero infundida con luz; explora sin miedo la desesperación y la esperanza en canciones cuya elocuencia lírica se acerca a la profundidad y la visión del legendario cantante de chanson Jacques Brel, a quien rendirá homenaje en este festival.

Ernie Johnson continúa en el camino del soul-blues forjado por artistas como Bobby “Blue” Bland, Z.Z. Hill, Little Milton y R. L. Griffin. Nacido en Winnsboro, sus influencias vocales incluyen a Nat King Cole, Dee Clark, Clyde McPhatter, Jackie Wilson y especialmente a Bobby “Blue” Bland; recuerda haber escuchado a Bland cantar Further on Up the Road, algo que para él fue “una experiencia reveladora”. Johnson tuvo la oportunidad de abrir para Miss Lavelle White y Guitar James en Mexia (Texas), y fue ahí cuando decidió “renunciar a mi trabajo diario en el departamento de parques de Dallas y formar una banda”, los Soul Blenders.

Grabó su primer sencillo, Lovin You (con Cold Cold Heart en la cara B), para Movin' Records de Fats Washington en 1968. Posteriormente grabó otros sencillos antes de su primer álbum para Ronn Records, Just in Time. Johnson ha tocado en festivales de blues en San Francisco y Monterey, y su primer disco compacto, It's Party Time, fue lanzado en el sello Paula Records de Louisiana en 1993. Johnson financió y produjo su álbum y escribió todas las canciones excepto su interpretación de Dreams to Remember de Otis Redding. En 1995, Malaco Records lanzó otro álbum, In the Mood, al que siguió Hot and Steamy tres años después. Aunque no realiza muchas giras, se mueve en el circuito de festivales de blues.

Nacido en Memphis, Tennessee, Larry Springfield ganó la National Star Search de 1991. En 1992, Larry lanzó su álbum I'm Just A Man en Tabu Records. El primer sencillo, All The Way Love, alcanzó el puesto 27 en la lista Hot R&B Singles de Billboard, permaneciendo en la lista durante 12 semanas. El siguiente sencillo, Stand By My Woman, alcanzó el puesto 58 en la lista Hot R&B Singles de Billboard, permaneciendo en ella siete semanas.

Larry ha escrito y producido música para artistas como Gerald Levert, Chante Moore y Wayne Brady. También ha realizado giras con Keith Sweat, Al Green, Chante Moore, Barry White y B.B. King. De 2005 a 2008 fue el cabeza de cartel en BB Kings en Memphis, Chicago y Orlando; de 2009 a 2012, Las Vegas; y en enero de 2013, en Nashville. En 2020, Larry abrió un club nocturno en Beale Street, la famosa calle de la música en Memphis, el SugaShack, estilo juke-joint, donde puedes comer comida soul y escuchar Memphis Sound.

Nativo de Jasper, Florida, Leon Beal, Jr. comenzó a cantar en el coro de su iglesia. A una edad temprana realizó una gira con el Coro de Conciertos de Ronald Ingram. Ya en Boston cofundó la inspiradora banda de música R&B Joy-Ful, la cual abrió para muchos grupos vocales legendarios, incluidos Temptations, Blue Magic, Harold Melvin and the Blue Notes, The Whispers, The Stylistics y otros. Leon siguió una carrera en solitario escribiendo, arreglando, interpretando y produciendo música para varios artistas.

Bendecido con una voz dorada, Leon canta música soul clásica en toda Nueva Inglaterra y los Estados Unidos. Incluso llegó a actuar para el presidente Obama e invitados en Martha's Vineyard en más de una ocasión. En 2006 lanzó su primer CD titulado Romantic Groove, y en 2010 editó Keep On Pushing. También es el autor principal del disco It's About Time, de Athene Wilson, aclamado por la crítica. En 2016 lanzó Reflections of a Man. Recién regresado de una gira por Brasil y España, Leon presentará en Canarias Legacy, un tributo a Otis Redding.

Mitch Woods (Nueva York) es un pianista y cantante estadounidense moderno de boogie-woogie, jump blues y jazz. Desde principios de la década de 1980 ha estado de gira y grabando con su banda, los Rocket 88s. Woods llama a su música “rock-a-boogie”, y con su banda de acompañamiento ha proporcionado retrospectivamente un estilo jump blues de los años 40 y 50. Woods comenzó tocando en clubes cerca del campus de Buffalo de la Universidad Estatal de Nueva York. Se mudo a San Francisco en 1971.

Originalmente estudió jazz y música clásica, pero tras mudarse a la costa oeste, Woods comenzó a tocar jump y rhythm and blues. En 1984, Blind Pig lanzó el álbum debut de Rocket 88s, la banda que había formado con HiTide Harris cuatro años antes. Steady Date with Mitch Woods & His Rocket 88s dio lugar a una gira nacional de conciertos, incluido el Festival de Blues de San Francisco en 1985, así como a varios compromisos europeos. En 1988, publicaron su segundo LP, Mr. Boogie's Back in Town.

En 1991 lanzó su tercer álbum, Solid Gold Cadillac, seguido de Shakin' the Shack (1993). Woods, capaz de tocar el piano en cuatro estilos, Chicago blues, Kansas Cityboogie-woogie, West Coast jump blues y los acentos polirrítmicos de Nueva Orleans, tuvo la oportunidad de tocar con algunos de sus héroes musicales cuando grabó Viceroy de 1996. Su siguiente álbum, Jump for Joy, no apareció hasta 2001. Ya en 2006 editó Big Easy Boogie, en el que contó con músicos veteranos de Nueva Orleans. En 2007 fue nominado para el premio Pinetop Perkins al pianista del año en los Blues Awards en Memphis, Tennessee.

Nona Brown domina el sonido suave y poco convencional del área de la Bahía de San Francisco. Calificada como “una bocanada de aire fresco”, con su exitoso Songs from my Journal Volume 1 se ubicó en el puesto 14 del Gospel Albums Sales de Billboard en la primera semana y en el puesto 21 en la segunda semana. El primer sencillo de Songs from my Journal Volumen 2 titulado Cherish Life lo comparte con la reconocida Ashling Cole.

Sus raíces en la música góspel la llevaron a compartir maravillosas colaboraciones, entre las que destacan la realizada con el coro de Josh Groban para su gira por el norte de California; su participación como vocalista invitada y compositora en tres grabaciones nacionales de Gospel Music Workshop of America; haber sido vocalista invitada en Ball of Legends de Oprah Winfrey; o ser miembro del grupo de leyendas de la música gospel del difunto Edwin Hawkins y los New Edwin Hawkins Singers.

Nona es muy activa en la comunidad musical y recientemente fue nombrada como una de las Embajadoras de la Academia de Grabación (Capítulo de San Francisco) para el recientemente lanzado Black Music Collective (BMC). Además del nombramiento de BMC, Nona fue elegida recientemente como miembro de la junta del Capítulo de San Francisco de la Academia de Grabación.

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival también contará con la participación de varios djs, entre los que ya están confirmados El Especialista Manel Ruiz y Monterreina. Los honores como maestros de ceremonia volverán a recaer en las figuras de Rick Hutton y Sergio Miró, que conducirán las dos noches de conciertos. La programación se completará con más artistas por confirmar y diferentes talleres que se realizarán en la zona de restauración. Todo un acontecimiento para Gran Canaria, tal y como atestiguan las más de 15.000 personas que se suelen concentrar en cada edición del festival.