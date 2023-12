El concierto del pianista Albert Bover, 'broche de oro' de la semana en Fábrica La Isleta

Fábrica La Isleta pone el broche de oro a una nueva semana de programación con el concierto del pianista Albert Bover, figura destacada de la escena musical nacional e internacional con 35 años de trayectoria en los que ha recorrido destacados festivales de jazz del país, además de otros tantos de Europa, Estados Unidos, Sudamérica, Marruecos y Japón, por no hablar de los numerosos clubs de jazz que han programado sus conciertos.

La cita, enmarcada en un especial Jazz, Vinos y Quesos Internacional, tendrá lugar este mismo domingo día 3 de diciembre a las 20.00 horas, aunque la jornada arrancará a las 18.00 horas con consumición de vinos y quesos canarios en un ambiente distendido “entre amigos”, explica la organización. Para la ocasión, Albert Bover, acompañado en la base rítmica por Nelson Saavedra al contrabajo y Juan Pérez a la batería, ofrecerá un repertorio de composiciones propias además de algunos estándares de jazz y de música brasileña arreglados ad hoc; no faltarán temas como O Castro o Song for Maia. En las propias palabras de Bover, “la buena música tiene swing, el buen jazz es música, y tocar el piano solo vale la pena cuando haces música con él”.

En su prolífica carrera, con unos cuarenta trabajos discográficos, se pueden encontrar las grabaciones Esmuc blues y Live in Jamboree, en trío; Old bottle new wine, como solista... Además, como pianista ha intervenido en discos de Perico Sambeat, Chris Kase, Bob Sands y Chicuelo, entre otros. Bover, Artista Steinway desde marzo de 2007 (título, compartirlo con grandes pianistas como Martha Argerich, Richard Goode, K. Jarrett, Ahmad Jamal o F. Hersch) reside actualmente en París. Nacido en Barcelona en 1964, empezó “escuchando discos, y viendo a Tete Montoliu. Era un referente. Yo pensaba, si él había llegado a ser un jazzman internacional desde su casa de la calle Muntaner, yo, que vivía a tres manzanas, en Enrique Granados, quizás podría llegar también. ¡Los jazzman de l’Eixample! (El Ensanche barcelonés)”.

Estudió armonía, piano clásico y jazz. Este último estilo lo llevó a Nueva York para formarse al lado de Fred Hersch, Kenny Barron, Barry Harris, Sal Mosca y Jackie Byard. Ha colaborado con prestigiosos músicos internacionales de jazz como Art Farmer, Harold Land, Kenny Wheeler, Sonny Fortune, Jesé Davis, Marc Jonson, Guy Lafitte, Ed Thigpen, Oliver Jackson, Ralph Moore, Roy Hargrove, Idris Mamad, Julian Argüelles y Scott Hamilton; y con músicos nacionales como Perico Sambeat y Jorge Rossy. Ha participado en varios proyectos con músicos de flamenco como Miguel Poveda y Chicuelo. Igualmente, ha sido profesor de piano del departamento de jazz de la Escuela Superior de Música de la Universidad de Cataluña (ESMUC) y ha compuesto e interpretado la banda sonora de la película Tren de sombras, de José Luis Guerin, (1996).

Como cada domingo, este concierto precede a la Underground Jam Session, que comenzará a partir de las 21.30 horas con el trío base formado por Ugo Arnoldo al piano, Nelson Saavedra al bajo eléctrico y Fredy Sánchez a la batería. En lo que a las entradas se refiere, obedeciendo a la variedad propuesta, se puede optar a tres tipos de entradas ya disponibles en la web de Fábrica La Isleta: la más completa que incluye queso, vino, concierto y jam session (13.50 euros), la correspondiente a concierto con copa de vino (10 euros) o únicamente la jam por importe de 5 euros.

Y a modo de avance en la programación de la próxima semana: cita especial para el lunes día 4 con el concierto solidario a beneficio de la Asociación Canaria de Esperanza en la Vida con Endometriosis; Malditos Martes de Humor con Humor Negra, de Asari Bibang; el miércoles, Canarias Calling, y tras su paso por la S036 de Berlín; Jueves de Tributos con la banda Patrio homenajeando los clásicos del rock español.

Arrancando el fin de semana, el viernes actúa el Perico Sambeat Flamenco Quintet, seguido del recital de piano de Luis Sánchez acompañado por Jonay Mesa, Kervin Barreto, José Vera, Gaspar Nogales y Rubén Bueno.

Sábado de vientos con el concierto enmarcado en el XIX Congreso Mundial del Saxofón 2023 y las actuaciones de Jordan Vanhemert, Jeremy Long & Joven Borondón Big Band. También el sábado, y desde Italia, Fuck Tek System Vol. 3 presentando Insane Teknology. Y coronando la semana, la magia de la cantante Carlota Baldó en concierto a trío y posterior Underground Jam Session.

Las entradas para los eventos relacionados y demás programados en Fábrica La Isleta están disponibles en venta anticipada (y a menor importe que el del mismo día de cada evento) en su web. Todos ellos tienen lugar en su sede ubicada en el Polígono Industrial de Las Torres, en la calle Matagalpa número 1 de la Urbanización Díaz Casanova de Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con fácil aparcamiento. El centro tiene aproximadamente 600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas que albergan seis aulas de estudio, otra sala dedicada a la Fundación José Víctor González, y otra aula, de considerables dimensiones, donde se ubica el escenario. Asimismo, la nueva sede cuenta con cafetería, además de una amplia terraza en la que disfrutar de sus promociones especiales todos los días de la semana, de 18.00 a 20.00 horas.