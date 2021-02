‘Diálogos leoninos’, un nuevo ciclo de conferencias sobre la figura de los hermanos teldenses

La Casa-Museo León y Castillo de Telde pone en marcha Diálogos leoninos, un nuevo ciclo de nueve conferencias dirigidas por el escritor y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Jonathan Allen, con el objetivo de abordar la figura de los hermanos teldenses Juan y Fernando León y Castillo desde diferentes perspectivas.

El ciclo dará comienzo el día 10 de febrero, a las 18:00 horas, y culminará con la última conferencia en enero de 2022. Precisamente Allen, que impartió el año pasado el taller de lectura Mis tiempos, libro autobiográfico de Fernando León y Castillo, será el encargado de abrir el ciclo con la primera de las conferencias, titulada La Reina Isabel II. “La de los tristes destinos”: La memoria de Isabel II en la obra de Benito Pérez Galdós y Fernando León y Castillo. La actividad es gratuita, con plazas limitadas para la asistencia del público.

Las charlas estarán impartidas por periodistas, escritores e investigadores de diversas áreas del pensamiento social, que brindarán una mirada renovada sobre estos dos personajes claves de nuestra historia, en el marco social y económico de Canarias, así como en aspectos como la diplomacia y la relación histórica del Archipiélago con el África Occidental.

Estímulo para el siglo XXI

Diálogos leoninos surge por el deseo y la necesidad de que se sigan debatiendo grandes temas que afectaron al siglo XIX español en su frente político, tanto interior como exterior, y en aspectos sociales y culturales, explica Jonathan Allen. “Fernando León y Castillo es el espectador privilegiado de muchas situaciones históricamente trascendentes para España, tanto en lo positivo como en lo negativo, y también es un actor en muchas de ellas. Es un hombre con una gran capacidad de síntesis para escribir, describir y recordar, y eso da pie a que sus obras sigan siendo una especie de estímulo continuo para el siglo XXI”, afirma.

La idea es también poner en valor las colecciones que atesora la Casa-Museo, para que el público siga en contacto con ellas, si ya lo están, o bien que conozca mejor determinados aspectos de la vida y la obra de Fernando de León y Castillo y sus amigos, que fueron bastantes, detalla Allen, quien agrega que no serán conferencias con una audiencia cautiva, sino que serán interactivas porque el público podrá hacer preguntas y aportaciones mientras se desarrollan y también podrá conocer diferentes elementos de la colección.

La primera conferencia, Isabel II en las obras de Galdós y de Fernando

Jonathan Allen, graduado en Filología Francesa e Hispánica en Cambridge, ya impartió el año pasado el taller de lectura Mis tiempos y será el encargado de la primera de las conferencias el día 10 de febrero, titulada La Reina Isabel II. “La de los tristes destinos”: La memoria de Isabel II en la obra de Benito Pérez Galdós y Fernando León y Castillo.

En esta conferencia, Allen abordará la amistad entre los dos grancanarios, amigos íntimos de la infancia, y la relación que tuvieron con la ex reina, exiliada en Francia. Galdós pudo hablar con Isabel II gracias a la intermediación de Fernando, en ese momento embajador de España en el país vecino. Los dos escribieron sobre ella y brindaron una perspectiva desde una óptica privilegiada, explica Allen.

“Cuando Fernando la conoce, la ex reina es una mujer en la madurez de su vida que ya había entendido cosas que en su juventud no pudo entender”, apunta Allen, quien agrega que fue una reina cautiva de un sector político absolutamente reaccionario, de espaldas a todas las reformas y las dinámicas de progreso liberal de Europa y de España. Para él fue la peor herencia de Fernando VII, una vuelta atrás absoluta porque no respetó ninguno de los logros constitucionalistas.

Esta situación, detalla, la refleja Galdós, pero especialmente el teldense, ya que tuvo un trato más fluido y directo en ella, con su esposo y con otras princesas y reinas españolas exiliadas en París.

Conferencias previstas hasta 2022

10 de febrero. Presentación de Diálogos Leoninos y la conferencia La Reina Isabel II. “La de los tristes destinos”: La memoria de Isabel II en la obra de Benito Pérez Galdós y Fernando León y Castillo, a cargo de Jonathan Allen.

10 de marzo. Tras los pasos de León y Castillo. Búsquedas y huellas de don Fernando León y Castillo, a cargo de Antonio González Padrón.

7 de abril. Aita Tettauaen, impartida por Fabio García Saleh.

5 de mayo. La diplomacia española en África durante el Siglo XIX, a cargo de Fernando Pérez González.

2 de junio. Ingeniería, innovación y modernidad. El legado de Juan de León y Castillo, por Juan Ismael Santana, técnico de la Casa-Museo León y Castillo.

13 de octubre. Caricatura política. El leonismo y el liberalismo en los medios en Canarias, a cargo del director de la Casa-Museo León y Castillo, Franck González.

3 de noviembre. El París de León y Castillo, impartida por Jonathan Allen.

1 de diciembre. La imagen de León y Castillo en la memoria regional. Arte, fotografía y documentos, a cargo de Gabriel Betancor.

Enero de 2022. Cierra el ciclo de conferencias Jonathan Allen con La Revista España y Fernando de León y Castillo.