El Gobierno de Francia otorga al director del CAAM, Orlando Britto, la distinción de Caballero de las Artes y las Letras

El Ministerio de Cultura de Francia ha otorgado al director del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Gran Canaria, Orlando Britto Jinorio, la distinción de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (Caballero de la Orden de las Artes y Letras de Francia) en un acto oficial celebrado este viernes en la sede del Instituto Francés de Madrid.

Esta distinción reconoce sus 35 años de trayectoria profesional, tanto en sus dos etapas en el CAAM de Gran Canaria (1989-98 y 2016-2022) como en su trabajo como comisario y gestor cultural independiente (1998 a 2016), en los que ha llevado a cabo destacados proyectos culturales en el ámbito de las geografías culturales de la francofonía.

El consejero de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia en España, director general del Instituto Francés de España, Éric Tallon, le impuso a Britto Jinorio la insignia de Caballero de la Orden francesa de las Artes y las Letras en un acto oficial que contó con la presencia de Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, y de Francisco Bravo de Laguna, director insular de Cultura de la Institución Insular.

Orlando Britto Jinorio nace en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España, en 1963. Formado como historiador del arte por la Universidad de Granada, España, (1981-86) se especializa en arte contemporáneo y trabaja desde 1987 como historiador, crítico de arte, comisario de exposiciones y gestor cultural.

De 1989 a 1998 trabajó como conservador, responsable del área artística y subdirector del Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM, del Cabildo de Gran Canaria.

En 1998 se traslada a vivir a la ciudad de Santander hasta 2016, desde donde desarrolla proyectos artísticos y culturales tanto para el contexto de Cantabria y nacional, como en contextos internacionales. En todos estos años trabaja, junto a creadoras y creadores nacionales, con artistas y especialistas del continente africano, Latinoamérica y Caribe, y Europa.

De 2001 a 2007 dirige el Espacio C, un espacio internacional e interdisciplinar de arte contemporáneo, en Camargo, Cantabria, España, donde pone en diálogo a artistas locales con nacionales e internacionales.

Desde 1995 colabora con diferentes Bienales Internacionales de Arte Contemporáneo en Caribe y Latinoamérica (Habana, Cuenca, Honduras, Santo Domingo, Aruba), África (Dakar, Bamako, Luanda, Alejandría) y en Europa (Uppsala, Cerveira).

Ha dirigido y comisariado numerosos proyectos internacionales en contextos urbanos y en la naturaleza, así como festivales de performance. Desde febrero de 2016 hasta la actualidad es el director artístico del Centro Atlántico de Arte Moderno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Ha sido miembro del jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas que otorga el Ministerio de Cultura de España en los años 2008, 2016 y 2020. Desde 2016 es miembro del Comité de Adquisiciones del Museo Les Abbattoirs de Toulouse, Francia.

En 2021 recibe la distinción de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (Caballero de la Orden de las Artes y Letras de Francia) por parte del Ministerio de Cultura de Francia, si bien el acto oficial de reconocimiento se ha celebrado hoy en sede del Instituto Francés de Madrid.

En su 35 años de trayectoria profesional ha llevado a cabo destacados proyectos culturales en el ámbito de las geografías culturales de la francofonía, como sus trabajos con artistas y especialistas del norte del continente africano de Marruecos, Argelia y Túnez, en África del Oeste de Senegal, Malí, Camerún, Costa de Marfil, Benin…, en el Caribe Francés, de Martinica y Guadalupe, Guayana Francesa, Haití, Isla de la Reunión, Canadá, Córcega en el Mediterráneo, y con artistas de o residentes en la Francia continental.

Trabajo artístico

Junto a sus incursiones artísticas puntuales con creadores a los que ha estado muy vinculado en las décadas de los noventa y dos mil, decide en 2013 comenzar a realizar su propio trabajo artístico siendo el cortometraje experimental Suite Ruin, su primer proyecto artístico presentado en diversos festivales de cortometrajes internacionales.

Ese mismo año presenta en la Galería Saro León de Las Palmas de Gran Canaria un proyecto multidisciplinar bajo el mismo título.

Su obra en video Suite Ruin Suite se exhibió en 2014 en el contexto del proyecto internacional The Kennedy Bunker desarrollado en el espacio REH-Transformer de Berlín, exhibiéndose igualmente en el mes de noviembre de 2014 en el Festival Intramurs de Valencia en el espacio De Wall.

Fue artista de la Maëlle Galerie de París desde 2014 a 2017. En 2015 presenta en esta galería la exposición individual Entre l’enthousiasme et l’abîme. Ese mismo año su obra en vídeo Red Indian es presentada en El Cairo, Egipto, en la primera edición del proyecto internacional Something Else.

Desde 2014 mantiene una estrecha colaboración artística con el fotógrafo leonés residente en Cantabria, Jorge Cembranos, de la misma manera que más recientemente en el ámbito de la escritura y la música con el compositor francés, afincado desde hace más de dos décadas en Cantabria, Robert Navarro, con quien prepara un proyecto literario-musical.

Contexto

Su trabajo artístico, construido desde las acciones fotográficas o fotoperformances, vídeo, escultura, instalación, objetos y escritura, nace de experiencias vitales de carácter autobiográficas, que no dejan de ser experiencias del ser humano en su existencia cotidiana. Temas como el entusiasmo, reivindicado como el elemento esencial que nos salva del naufragio, el amor, la transformación, la empatía, e igualmente la violencia y la codicia, entre otros, aparecen en muchas de sus propuestas artísticas, donde lo performativo permea el conjunto de sus obras y acciones, expresadas desde un planteamiento poético-conceptual