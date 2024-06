Kurt Clayton y Carlos Sargent, protagonistas de los talleres del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival

La 8º edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival contará con la presencia de la prestigiosa Memphis Music Hall of Fame Band, una formación que representa el sonido de los grandes artistas del soul. Serán dos de sus integrantes, el director Kurt Clayton y el batería Carlos Sargent, los que ofrecerán en el marco del festival dos talleres con la música soul como telón de fondo.

La primera de las Masterclass está programada para el sábado 20 a las 17.30 horas a cargo del baterista Carlos Sargent, uno de los músicos más reconocidos de Memphis. La versatilidad de Sargent quedó ampliamente registrada en las colaboraciones que protagonizó junto a íconos de la música estadounidense como la cantante Dee Dee Bridgewater, The Bar-Kays y George Clinton & Parliament Funkadelic.

A ellos se suma este año la Escuela Municipal de Música de San Bartolomé de Tirajana, que el domingo 21, a las 11.00 horas, estará protagonizado por sus alumnos y alumnas. “Llevábamos mucho tiempo con el deseo de establecer este vínculo con los músicos más jóvenes del municipio, de abrir un marco de colaboración que tuviera además un acto de este tipo. Y nos hace mucha ilusión, ver a los alumnos de la escuela formar parte de la programación del festival es cumplir con un objetivo más”, señalan desde el ayuntamiento municipal y la dirección del festival, Dania Dévora.

Desde la propia Escuela de San Bartolomé de Tirajana valoran esta oportunidad que se les brinda desde la organización “que tenemos la enorme fortuna de poder disfrutar en nuestro municipio sureño”. Su participación en el programa de actividades supone “un espaldarazo a la actividad que se viene desarrollando en la Escuela Municipal de Música y más concretamente en el departamento de música moderna”. También destacan este tipo de apuestas por parte de la organización del festival, “por la cultura a todos los niveles”.

Para esta ocasión participará con los alumnos más aventajados de sus diferentes cursos, amigos invitados de la escuela y los profesores del departamento de música moderna de la escuela, Wolle Aretz y Cristóbal Vega Rodríguez. La formación que presentará la Escuela se compone de cantante y coros, dos guitarras, teclados, bajo y batería e interpretarán un repertorio “que por supuesto estará conformado por grandes éxitos del soul de todos los tiempos. Aportaremos nuestro granito de arena a lo que seguro será un grandioso festival”.

A las 12.00 horas, la última masterclass correrá a cargo de Kurt Clayton, director de la Memphis Music Hall of Fame Band, con la participación especial de Rick Hutton, maestro de ceremonias del festival. Kurt KC Clayton hablará de la influencia que ha tenido el Memphis Sound en toda la música moderna. Memphis es, sin lugar a dudas, el hogar de gran parte de lo que conocemos como música estadounidense moderna. El soul, el góspel, el rhythm and blues, el rock 'n' roll y otros géneros musicales tienen sus raíces en la ciudad.

Nominado dos veces a los Premios Grammy, Clayton lleva la música en la sangre desde muy joven. Al darse cuenta de que la música iba a ser su profesión, rápidamente tomó clases en la Universidad de Memphis. Nacido y criado a pocas manzanas del legendario STAX Records en Memphis, se mantuvo fiel a sus raíces, donde ahora es profesor en la Universidad de Memphis enseñando Introducción a la Industria Musical. Es miembro de la junta directiva del Museo del Rock y el Soul y comisionado de la Comisión de Música de los condados de Memphis y Shelby, donde se ha desempeñado como presidente de la junta ejecutiva.

Productor, compositor, programador, director musical, arreglista y músico, su trayectoria como artista profesional le ha llevado a trabajar con leyendas como Stevie Wonder, George Clinton, Chaka Khan y los artistas de rap ganadores del Premio de la Academia Three-6-Mafia. También ha tenido la oportunidad de trabajar en bandas sonoras para proyectos de películas y televisión, en programas como el de Oprah Winfrey o el controvertido Larry Flint. Como productor ha recibido dos nominaciones a los Grammy, un en 2003 por su trabajo con la artista Ann Nesby, ex miembro de Sounds of Blackness; y la segunda en 2004 por The Canton Spirtuals.

La octava edición, que se celebrará entre el 19 y el 21 de julio en la Playa de San Agustín, tres jornadas de pura magia que este año contará con la presencia de auténticas estrellas del género, como la cantante Wendy Moten o los artistas Jonathan Ellison, Jerome Chism y Gerald Richardson, referentes de la música afroamericana contemporánea. En el escenario, estas cuatro voces privilegiadas estarán acompañadas por la prestigiosa Memphis Music Hall of Fame Band, que se estrenará en la costa grancanaria, una formación que representa como pocas el sonido de los grandes artistas del soul. Shunta Mosby, Dani McGhee, Candy Fox, la City Dock Band, Martha High & Julián Maeso Organ Trío completan el cartel, en el que también habrá cabida para los selectores Dj Vamp y mr. Kangrejo, y como no, un año más tendremos el privilegio de contar con el maestro de ceremonias habitual, el espectacular Rick Hutton, acompañado en esa tarea por Sergio Miró. El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival está organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.