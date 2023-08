MDmoney: “El hecho de no sacar música fue, para mí, de las etapas más agridulces que he vivido”

Daniel Medina, conocido musicalmente como ‘MDmoney’, es un artista natural de Tenerife. Tras una etapa inicial dedicada al mundo de los vídeos, desde hace varios años se ha enfocado en su faceta musical. Después de un tiempo sin publicar canciones, tras el lanzamiento de su último disco, ‘2060’, Medina ha vuelto con muchas ganas de lanzar música y nuevos proyectos. Todo ello junto a su agencia de representación de confianza, Canasta.

Comenzaste haciendo vídeos para YouTube y, aunque todavía mantienes esa faceta con Twitch, pero en menor grado, llevas tiempo dedicándote a la música. ¿Cómo surge MDmoney? ¿De dónde nace la inquietud por crear y hacer canciones?

MDmoney realmente surgió del pensamiento de un chico que siempre quiso hacer canciones, pero le daba ‘miedo’ lo que la gente pudiese llegar a opinar de él al dar el salto de los vídeos hacia la música. Mi inquietud nace desde muy pequeño, ya que estuve 8 años en clases de órgano y eso hizo que me ligara, de una forma u otra, al mundo musical. Podemos decir que mi vocación en todo momento fue esta, pero los comienzos fueron diferentes.

A la hora de hacer tus temas, cuentas con muchos y variados ritmos y sonidos que caracterizan tu música. ¿Cuáles fueron y son los artistas en los que te inspiras y que más te han influido?

Como tal, no tengo una figura representativa que me influya musicalmente. Es cierto que, de pequeño, escuchaba música latina, ya que en Canarias sonaba mucho reggaeton y ese género me gustaba más que cualquier otro. Pero si tuviera que decir algún artista de la época que me llamara la atención, nombraría a: Tego Calderón, Cosculluela y Don Omar.

Hace un tiempo que lanzaste tu último álbum, ‘2060’, que contó con las colaboraciones de Quevedo y Daniela Garsal. También, en el apartado de producción, estuvo Doc Psych. ¿Cómo fue la experiencia de crear ese disco? ¿Crees que ha sido tu mejor trabajo hasta la fecha?

La experiencia creando ‘2060’ fue de lo más gratificante que hice en mi ‘corta’ carrera musical. Tanto Daniela Garsal como Pedro Domínguez Quevedo fueron una parte fundamental en ese álbum tan experimentado. Es por ello que les agradezco muchísimo el haber formado parte de lo que para mí, hasta el momento, se puede decir que es de los mejores trabajos que realicé junto con Doc Psych.

Una parte que resulta de interés y está poco expuesta de los artistas es su rutina a la hora de desarrollar un tema o proyecto. ¿Cómo haces tus canciones? ¿Cómo es el proceso desde que surge la idea hasta que la llevas a la realidad en el estudio?

Muchas veces las ideas surgen de inspiraciones relacionadas con otros artistas. A día de hoy es más fácil, ya que tenemos la herramienta, quizás, más importante: Internet. Con ella puedes aprender y, como dije antes, inspirarte en otras personas del gremio para realizar temas.

Por otro lado, la mayor parte del tiempo mis ideas surgen de manera espontánea, abro el FL Studio y me dejo llevar por una melodía o un sonido que me transmita cualquier emoción positiva. A partir de ahí, ya es empezar a crear un vínculo que pueda llegar a convertirse en un futuro single.

Volviste a sacar música hace un par de meses, lanzando el sencillo ‘Amor Líquido’. Además de esta canción, has publicado otros temas como, por ejemplo, ‘Vuelo Alto’. ¿Tienes pensado volver a lanzar un disco? ¿En qué punto de tu carrera te encuentras ahora mismo?

Sí, por supuesto. Estoy justamente en ese punto en el que no quiero parar, me encantaría realizar futuras colaboraciones con artistas tanto de las Islas como peninsulares. Pero, sobre todo, y volviendo a lo mismo, no parar de sacar música para que a la gente le pueda llegar un cachito de lo que yo quiero expresar con mis canciones y que se sientan, en algún momento de su vida, identificados con algo que yo escribí.

En las Islas hay muchísimo talento, por lo que la pregunta sería: ¿Con quién no quiero colaborar?

La comunidad musical en Canarias está muy unida y se demuestra a diario. ¿Con qué artista de las Islas te gustaría colaborar? ¿A quién estás escuchando últimamente? ¿Qué opinas del movimiento y la situación actual de la música en el Archipiélago?

En las Islas hay muchísimo talento, por lo que la pregunta sería: ¿Con quién no quiero colaborar? Estamos demostrando que la música la llevamos en la sangre, que cada uno tiene su género musical, pero que todos podemos sacar temas brutales si, de pronto, decidimos juntarnos en una canción.

En una publicación de tus redes sociales, señalaste que había nacido un ‘nuevo Medina’. Además, que llevabas mucho tiempo parado encontrándote a ti mismo. ¿En qué se traduce el ‘nuevo Medina’? ¿Cómo has pasado esta etapa de tu vida en la que no has sacado música?

Creo que todo en la vida es un proceso y eso conlleva madurar con el tiempo y la edad. El ‘nuevo Medina’ está enfocado en profesionalizarse muchísimo más en la música, crear rutinas relacionadas con mi trabajo sin olvidar a mi familia y amigos.

Dedicarme a lo que me gusta es muy satisfactorio, aunque han habido altibajos en los que me he replanteado si lo que hago es lo correcto. El hecho de no sacar música fue, para mí, de las etapas más agridulces que he vivido.

Por una parte, hacía muchos temas los cuales aún no he sacado, pero saldrán, que me llenaban y sentía que tenían ese ‘algo’ que yo necesitaba a la hora de componer. Por la otra, era muy frustrante el hecho de crear y no poder sacar en ese tiempo la música que estoy lanzando ahora. Gracias a Dios, todo ha mejorado y he vuelto con más ganas, más conocimiento y nuevos temas con los que voy ¡con todo!

En este momento en el que has vuelto a la música y estás, de nuevo, con la ilusión de regalar al público canciones. ¿Cómo ves tu futuro en la industria musical? ¿Qué recorrido te gustaría seguir? ¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Siempre he creído en mí, es parte del proceso de madurez. Siento que tengo algo que ofrecer a la gente que me sigue y a la nueva que puede llegar. Al fin y al cabo, eso es muy importante, creer en ti mismo y en lo que haces.

De cara al futuro, mis planes son seguir trabajando para poder labrarme un futuro junto a mi equipo y, sobre todo, ser feliz. Agradecer siempre a toda la gente que me sigue y me escucha a día de hoy. Sin ellos no sería nada. Les quiero.