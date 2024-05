El Suprem condemna un apoderat de la constructora de Gürtel per defraudar quasi 300.000 euros amb “factures falses”

La secció primera de la Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) ha rebaixat la pena imposada per delicte fiscal a Jaime Luis Losada Castell, representant i apoderat mancomunat de la constructora Teconsa, vinculada a la trama Gürtel, dels tres anys de presó que li va imposar l’Audiència Provincial de Castelló a un any i dos mesos, a més del pagament d’una multa de 200.000 euros. El condemnat és germà d’Iván Losada Castell, soci de l’empresari Ángel de Cabo, liquidador de Marsans.

La sentència de l’alt tribunal reconeix l’atenuant molt qualificat de dilacions indegudes (“intenses, però no absolutament desmesurades”) i que la quantitat defraudada “tampoc és extrema” (són, segons els fets provats, 288.253 euros que l’erari va deixar d’ingressar en concepte d’IRPF). A l’exdona de Losada, administradora de la firma pantalla, se li rebaixa la pena com a cooperadora necessària del delicte contra la Hisenda pública de dos anys a set mesos de presó, a més d’una multa de 60.000 euros. A la dona se li aplica la llei més beneficiosa.

En la seua declaració tributària corresponent al 2013, l’empresari Jaime Luis Losada va deixar de declarar en concepte d’IRPF les retribucions dineràries i en espècie de la mercantil Teconsa, “valent-se de la seua posició” de representant i apoderat mancomunat de la firma de la trama Gürtel. Ho va fer a través d’una “societat interposada” (Ópalo Interiores SL, titular d’una botiga detallista de mobiliari i articles de decoració per a la llar a Benicàssim) per a “lucrar-se en el seu profit propi” i “ocultar la destinació vertadera dels ingressos”. Tot això mitjançant “contractes simulats” i “factures falses”, segons els fets provats.

El recurs de cassació de l’empresari discrepava que els pagaments de la firma foren increments patrimonials no justificats. “Obeïen a una prestació real de serveis”, assegurava la defensa de l’apoderat de Teconsa. Per contra, la sentència del TS considera que el material probatori és “aclaparador”, destaca l’“absència de signes o rastres versemblants” dels treballs, qüestiona l’import abonat que “desborda tot el raonable” i recorda l’absència de mitjans d’Ópalo Interiores SL. “Estava encobrint-se amb aquesta aparença el pagament degut a Jaime Luis Losada per aquesta gestió irregular”, sosté la sentència.

El cobrament i la facturació “obeiria a una operació simulada”, afig. L’alt tribunal indica que l’“element clau” és la “manca de mitjans materials i humans” d’Ópalo Interiores SL per a les “activitats pretesament professionals”.

Una empresa pantalla “artificiosa”

“La utilització d’una societat instrumental o interposada mancada de mitjans humans i materials i utilitzada en exclusiva per a facturar i cobrar serveis prestats per una persona física/soci, han de ser qualificats (...) com a negocis simulats”, afirma la sentència.

La societat titular de la botiga a Benicàssim, insisteix el TS, “manca de mitjans materials i humans per a desplegar aquests serveis, facturats i cobrats”. L’aparició d’Ópalo Interiores SL va ser, en definitiva, “artificiosa”. “Obeeix al desig de tapar la gestió camuflant-la d’activitats professionals no prestades i, d’altra banda, obtindre avantatges fiscals”, conclou la sentència.

A dos condemnats més inicialment, l’alt tribunal els absol per no suposar la seua conducta una “contribució objectiva” al delicte de defraudació tributària. També els absol del delicte de falsedat, igual que a la dona de l’empresari.