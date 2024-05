Vicent Marzà es compromet a portar l’oposició a l’ampliació del port de València a l’Europarlament

La portaveu de Compromís en l’Ajuntament de València, Papi Robles i el candidat de la coalició a les eleccions europees i actual portaveu d’Afers Europeus en les Corts, Vicent Marzà, van mantindre dimarts reunions amb la Federació d’Associacions Veïnals i amb la Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista opositora a l’ampliació del port de València, per a tractar eixos d’actuació respecte de diferents actuacions dels governs municipal i autonòmic de PP i Vox “que tenen repercussions molt greus per a la gent que viu en la capital valenciana”.

Papi Robles ha explicat que “la Federació d’Associacions Veïnals necessita tot el suport per a impulsar iniciatives que garantisquen l’habitabilitat dels nostres veïns i veïnes, tant pel que fa a la necessitat urgent d’una regulació que frene la gentrificació, com la declaració de tota la ciutat com a zona tensada pels preus inassequibles del lloguer i la compra de pisos”.

“A tot això cal sumar un model turístic massiu promogut pel PP que no até cap mena de criteri, ni de sostenibilitat mediambiental ni de sostenibilitat vital per a les persones que viuen en aquesta ciutat. Un model, a més, que evita l’establiment d’una taxa turística per a poder utilitzar aquests fons en la millora dels serveis públics de València com fan tantes ciutats europees de primera línia”, ha afegit Robles.

En aquest sentit, Vicent Marzà ha explicat que “estem recollint aquestes reivindicacions perquè siguen prioritàries i es convertisquen en accions concretes i reals en les institucions europees per a fer front al cúmul de despropòsits en què Mazón i Catalá sumeixen una ciutat que ha passat de detindre títols com el de Capital Verda Europea a ser un punt negre amb una baixada d’imatge reputacional extrema”.

Sobre la reunió amb la Comissió Ciutat-Port, Marzà ha comentat que han analitzat “les vies a seguir per a aconseguir que es paralitze l’ampliació portuària i com retratar persones que eludeixen les seues responsabilitats en aquesta qüestió, com, per exemple, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, que no exigeix garanties ambientals addicionals després dels canvis en el projecte i que, a més, és la candidata socialista a aquestes eleccions”.

Segons Marzà, “es tracta de pressionar tant en l’àmbit polític com social, amb la pròxima manifestació del 31 de maig que ha de ser massiva, i també en el terreny jurídic, fent valdre la sentència del TSJ de Madrid que retira a l’Autoritat Portuària de València la capacitat de decidir sobre nous tràmits ambientals”.

Segons els representants de Compromís “la futura ampliació del port de València tindrà un efecte devastador si no s’aconsegueix revertir un projecte impulsat pel PSOE i el PP, tant en l’àmbit estatal com autonòmic”.

“És per això que, si aconseguim tindre veu pròpia a Europa els pròxims mesos, serà un tema central per a nosaltres per a situar en l’agenda les nefastes conseqüències del projecte en un context d’absoluta emergència climàtica i mediambiental”, ha conclòs Marzà.