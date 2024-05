VÍDEO | La ministra Ribera, sobre la sentència que deixa en dubte l’ampliació del port de València: “Algunes qüestions no eren correctes”

“En aquest cas, el tribunal ha considerat que algunes qüestions de procediment no eren correctes”. La ministra de Transició Ecològica i vicepresidenta tercera del Govern, la socialista Teresa Ribera, s’ha pronunciat en aquests termes (vegeu el vídeo) a preguntes del senador de Compromís, Enric Morera, sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) que retira a l’Autoritat Portuària de València (APV) la capacitat de decidir sobre la validesa de la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007 per al projecte modificat d’ampliació.

La sentència anul·la l’ordre aprovada pel ministeri de Ribera que traslladava de Ports de l’Estat a l’APV la condició d’òrgan substantiu que permet decidir sobre els tràmits ambientals. Així doncs, després de la sentència, és l’organisme estatal el competent per a pronunciar-se si s’ha de fer una altra DIA, motiu pel qual Morera ha preguntat a la ministra si li sol·licitarà un pronunciament, cosa que no ha aclarit.

Segons Ribera, el que van fer va ser plantejar aquesta pregunta (si calia una altra DIA) a l’òrgan substantiu quan ja s’havia derivat aquesta condició de manera irregular a l’APV: “I l’òrgan substantiu ens informava que tota l’obra exterior estava completada i que del que es tractava ara era d’adequar els espais interns i que, a parer seu, no hi havia cap mena d’incompliment de les prescripcions de les condicions incloses en la declaració d’impacte ambiental”.

La ministra ha afegit que “correspon, per tant, veure ara què diu aquesta sentència, si hi havia un element important addicional que vosté també coneix, i és l’afecció a la dinàmica del litoral i una possible regressió de la platja del Saler, que es va comprometre a corregir amb una inversió de més de 30 milions d’euros en el port de València, en aquesta zona, i que ha acabat fa poc”.

La vicepresidenta també del Govern socialista ha afegit que han d’estar “vigilants, no solament a allò que ens recomanen els assessors jurídics, sinó també, evidentment, a l’evolució de les obres pendents, si escau, i a l’estat de conservació i de manteniment d’aquestes platges. I, com molt bé ha indicat, són inversions, unes actuacions que tenen molts anys a l’esquena i que és difícil pensar com retrotraure’ns al passat corregint la manera com es va plantejar fa 15 o 20 anys”