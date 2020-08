Niños y niñas de Gran Canaria recitarán este año las décimas a la Virgen del Pino en 21 vídeos grabados

Las fiestas en honor a la Virgen del Pino no se quedarán sin sus tradicionales décimas este año. Debido a la cancelación de los actos por la pandemia, no se escucharán en la Plaza del Pino de Teror, como se lleva realizando cada 7 de septiembre desde 2012 en el marco de la romería-ofrenda. No obstante, este año los niños y niñas recitarán este año las décimas a través de una serie de vídeos que serán difundidos a partir de ahora a través de las redes sociales y en distintos medios de comunicación.

Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo, Yeray Rodríguez, director de la recién creada Escuela de Verseadores de Gran Canaria, impulsada por la Corporación grancanaria, a través de la Asociación Ochosílabas, y Germán de La Guardia, gerente del grupo CRI Canarias (Distribuidor Oficial de Ricoh en Canarias), presentaron este martes la iniciativa denominada Víspera de Versos, una serie de vídeos grabados durante el mes pasado de julio en los 21 municipios de la isla, con los niños y niñas de edades comprendidas entre los 10 y los 12 años, que protagonizarán este año las décimas populares en el contexto de las atípicas Fiestas del Pino que nos esperan.

Estos niños y niñas que habitualmente preceden con sus décimas recitadas a las representaciones institucionales que participan en la ofrenda del Pino, grabaron sus versos en diferentes y conocidas localizaciones de los municipios. Por ello, Guacimara Medina, señaló que los vídeos “no solo ponen en valor la décima como manifestación popular, sino el paisaje, la cultura, la tradición y el folclore de Gran Canaria, en un intento por rescatar y poner en valor nuestra esencia canaria para el disfrute de los ciudadanos”.

El monitor de la Escuela de Verseadores, Expedito Suárez, coordinó las grabaciones con el personal de la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas de la Consejería de Cultura del Cabildo y el cámara Kevin Figueras. Promovida por el Cabildo con el apoyo de la ULPGC y la Academia Canaria de la Lengua y coordinada por Yeray Rodríguez, la citada escuela alcanza a más de mil estudiantes de quinto y sexto de Primaria de quince de los veintiún municipios que integran la isla. Además de CRI Canarias, la Escuela de Verseadores de Gran Canaria cuenta con el apoyo de los patrocinadores Jucarne, Aguas de Teror y Spar Gran Canaria.

En el acto de presentación de los audiovisuales intervino, como representante de los niños y niñas verseadores participantes en la iniciativa Víspera de Versos, el representante de Teror, Alejandro Alvarado. Asimismo, fue presentado el logotipo de la Escuela de Verseadores de Gran Canaria, diseñado por Sergio Hernández.

Según explica el Cabildo de Gran Canaria en un comunicado, la Escuela de Verseadores iba a presentarse formalmente el pasado mes de abril, fecha en la que también iba a reconocerse la labor de los participantes en la Romería-Ofrenda del Pino de Teror del año 2019. Al no poderse llevar a cabo en su momento debido a la crisis sanitaria del Covid-19 y el estado de confinamiento, dicho acto se realizará cuando las circunstancias lo permitan.

El director de la citada escuela afirma que la misma nace con la finalidad de otorgarle “mayor entidad, contenido y profundidad al proyecto de talleres de creatividad verbal que llevamos desarrollando desde octubre de 2018, auspiciados por el Cabildo de Gran Canaria. Son más de mil estudiantes de quinto y sexto de Primaria los se han venido beneficiando de esta iniciativa, que alcanza a quince municipios grancanarios”, explica Yeray Rodríguez.

El popular repentista y profesor además está convencido de la utilidad entre las jóvenes generaciones de esta escuela que, sostiene, “repercutirá en la mejora del rendimiento verbal y la autoestima personal del estudiantado, tan necesitado por cierto de ambas competencias. A través de una tradición que está más viva que nunca, experimentan la hermosa sensación de poner palabras a lo que sienten, poder recitar ese mensaje, poder cantarlo. Creo que es una experiencia mágica que pueden vivir apasionadamente”, añade.

Con respecto a la tradición decimista, Rodríguez apunta que “es importante señalar dos cosas: que hemos conseguido en los últimos años que no se entienda esta tradición fuera del ámbito folclórico al que pertenece, y que cada vez sean más las verseadoras que están feminizando una vocación hasta ahora eminentemente masculina. Son, especialmente la última, grandes noticias”, advierte.

Según Yeray Rodríguez, el género, tal como lo conocemos, llega a Canarias, y así parecen indicarlo todas las evidencias, desde la isla de Cuba, en la garganta y el alma de los indianos que lo conocieron en el lugar donde se desarrolló y vive con más fuerza: los campos cubanos. “La estrofa llegó a Cuba desde España como llegó a cada rincón de América y, en la Perla del Caribe, se convirtió en género musical y, una vez transplantada a Canarias, se sintió facultada para cantar, de una forma análoga cómo era la vida por esta orilla. No ha tenido igual desarrollo en ambas orillas ni en todas las islas, pero si miramos hacia adelante, el panorama es más que alentador”, concluye.

Yeray Rodríguez es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, profesor de Literatura Canaria en la misma, poeta, verseador, miembro de la Academia Canaria de la Lengua, e incluso presentador televisivo... y también ha recibido diversas distinciones por su gran labor. Lleva toda su vida estudiando el lenguaje, enseñando literatura, analizando el significado de las palabras, escuchando a mayores y niños.

Como verseador, lleva recorriendo los escenarios canarios desde finales de 1998. Es autor de varios trabajos discográficos y ha colaborado en un buen número de grabaciones como intérpcanrete o letrista en discos publicados en Canarias, México o Puerto Rico. Ha impartido talleres de repentismo en todos los niveles educativos y ha representado a Canarias en diversos eventos internacionales. Además, ha organizado y dirigido numerosos eventos internacionales de repentismo celebrados en distintos municipios de Canarias.