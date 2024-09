La película canaria ‘Voy a desaparecer’ se estrena en las Islas con buena acogida de público y crítica

Buena acogida de público y crítica a la película canaria Voy a desaparecer en su primera semana de exhibición en las salas de cine de las Islas. Su director, Coré Ruiz, y sus tres protagonistas, Abrahan Santacruz, Raquel Herrera y Vicente Ayala, han realizado un intenso periplo de presentaciones y coloquios.

La película es una coproducción de IMACO 89, MUAK Canarias y Silvia Sánchez, con distribución de Digital 104.

La presentación se llevó a cabo en Multicines Tenerife contó con la asistencia del director y los tres protagonistas. El público que asistió al estreno, organizado por Charlas de Cine, pudo conocer más detalles del rodaje y del argumento, en el coloquio que moderó Manuel Díaz Noda. El periplo continuó el sábado en Fuerteventura (Cines Odeón) y el domingo de nuevo en Tenerife (Multicines Price Prime).

El preestreno en Gran Canaria contó con la asistencia de un centenar de personas que acudieron al pase especial en Multicines Yelmo- Las Arenas, con la asistencia del director, Core Ruiz, y los protagonistas, Raquel Herrera y Abraham Santacruz, que recibieron los aplausos y las felicitaciones del público que participó en el coloquio, que moderó Claudio Utrera.

En sus intervenciones, los asistentes destacaron la gran interpretación, la labor de dirección, la ambientación de cada escena y la selección de la música con autores y grupos canarios. Por su parte, Claudio Utrera destacó que esta película es un “excelente trabajo que hay que ver varias veces, porque siempre que vuelvo a verla descubro un detalle nuevo en la interpretación y en la historia”.

Esta presentación estuvo patrocinada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Sociedad de Promoción y el Festival Internacional de Cine.

Voy a desaparecer seguirá en las salas de Multicines Tenerife, Multicines Price Prime en Santa Cruz de Tenerife, Multicines Artesiete-Las Terrazas en Telde y Cines Odeón de Fuerteventura, hasta el 26 de septiembre; en Multicines Yelmo-Las Arenas, 23, 24 y 26 de septiembre, y en Multicines Atlántida de Lanzarote, del 28 de septiembre al 4 de octubre. En octubre estará en los cine Millennium de La Palma.

Reseñas en la prensa especializada

Coincidiendo con el estreno en los cines de Canarias, varios medios especializados han publicado reseñas sobre esta película. En Cineconñ, Arturo Tena destaca de Voy a desaparecer su “estructura modélica y bien dosificada” y añade que “Ruiz se deja la munición que ha ido recolectando para un final crudo y absolutamente devastador”.

“Coré Ruiz ha hecho una buena ópera prima porque prioriza y protege lo importante de la película que se ve que quería hacer. Un 80% de la misma son sus dos protagonistas y cómo hablan, lloran y se ríen juntos”….‘Voy a desaparecer’ vive en el trabajo de y con los actores. Lo que hacen Raquel Herrera y Abraham Santacruz con sus personajes es bueno y a ratos muy bueno y se nota que, junto a Ruiz, han trabajado todos en la misma dirección“. Tena concluye su crítica señalando que ‘Voy a desaparecer’ es ”una alegría distinta para el cine canario, que sigue demostrando que es mucho más que incentivos fiscales y grandes rodajes internacionales“.

Por su parte, el crítico de cine Fran Campos resaltó en su reseña en Tenerife Week que esta película “es la culminación de un proyecto personal y familiar del director grancanario Coré Ruiz en estrecha colaboración con la actriz tinerfeña Raquel Herrera. El primer largometraje de Ruiz narra ”la breve escapada de dos hermanos a su decadente Arcadia particular (...) Allí huye David de la cárcel y se reencuentra con su hermana Rocío, a la que solo une el recuerdo de una infancia a rememorar y llena de ausencias. Rodeados de una peculiar manada de personajes estrambóticos, comparten vivencias compartidas sobre las que flotan constantemente los “fantasmas” del pasado que solo se verbalizan en el impactante plano secuencia final que no deja indiferente al espectador, no solo por lo que revela de todo lo que hemos visto anteriormente, sino por su plasmación formal. Toda una apuesta arriesgada que sabe transitar la comedia para enfrentarse y sanar con la tragedia“.