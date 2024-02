La película ‘Voy a desaparecer’, del director canario Coré Ruiz, se presenta en la sección Market Premieres del Festival de Málaga

El largometraje Voy a Desaparecer, del director canario Coré Ruiz, se presentará el 6 de marzo en la sección Market Premieres dentro de la nueva edición de Spanish Screening Content, que se celebrará en MAFIZ, el mercado profesional del prestigioso Festival de Málaga.

La tercera edición de Spanish Screening Content, que se celebrará del 4 al 8 de marzo, es un mercado donde se proyectan producciones que no han sido estrenadas en otros mercados internacionales. A esta edición, que tiene como lema ‘Talento, diversidad, oportunidades’, se presentan 222 producciones españolas. En la sección Market Premieres se han programado cuatro proyecciones privadas con la participación del talento artístico de cada obra. Las películas seleccionadas son: Voy a desaparecer / I’m Gonna Disappear, de Coré Ruiz; Los pequeños amores / Little Loves, de Celia Rico Clavellina; Mamá, ahora mando yo / Mum, I’m the Boss, de Federico Moccia, y Tratamos demasiado bien a las mujeres / We Treat Women Too Well, de Clara de Bilbao.

A la presentación asistirá el director de esta película, Coré Ruiz, y los actores protagonistas, Raquel Herrera y Abraham Santacruz, además de los productores de este largometraje rodado en diferentes localizaciones de Gran Canaria. Los asistentes a la proyección, que tendrá lugar en el Cine Albéniz a las 18:30 horas, serán agentes de ventas, distribuidores, programadores de festivales, productoras y plataformas de streaming.

Voy a desaparecer, que se estrenará en el último trimestre de 2024, es una coproducción de las productoras canarias IMACO 89, MUAK Canarias y Silvia Sánchez, con distribución y ventas internacionales a cargo de la empresa Begin Again Films.

Sinopsis

La solitaria rutina de Rocío (Raquel Herrera) cambia drásticamente con la reaparición de su hermano David (Abraham Santacruz), tras diez años sin contacto. Él, que lleva todo este tiempo en prisión, le propone huir juntos a Puerto Plata, la localidad turística donde solían veranear en familia. Una escapada en la que recuperarán viejos y bellos recuerdos, pero también los trágicos sucesos que provocaron la ruptura familiar y que David acabara en la cárcel.

Para Coré Ruiz esta película es su proyecto más personal y también la consumación del estilo que ha desarrollado, corto a corto, que él mismo define como “una gamberra mezcla de géneros con el foco puesto en los personajes y los diálogos, en un acento canario sin complejos”. ‘Voy a desaparecer’ es, según su director, un drama familiar salpicado de thriller y comedia. “Un artefacto emocional que rezuma verdad, con dos intérpretes a descubrir, Raquel Herrera y Abraham Santacruz, poniendo toda la carne en el asador. Una prueba de que un cine con técnicos, músicos y actores canarios es posible y es necesario. Y no puedo estar más impaciente por que el mundo vea lo que hemos hecho en este rinconcito del Atlántico”.

Nacido en Gran Canaria en 1985, Coré Ruiz comenzó a rodar cortometrajes en 2006. Tras estudiar Realización de Audiovisuales y Espectáculos y trabajar varios años en televisión y rodajes de cine, ha continuado formándose, escribiendo y rodando cortos y videoclips, mostrando predilección por el drama y la comedia, tratados siempre desde una perspectiva imaginativa y arriesgada, replanteando y mezclando los géneros.

Después de recibir premios y menciones en concursos y muestras regionales, lanzó en 2014 ‘Estoy con Bea’, el primer cortometraje con el que probó suerte en el circuito festivalero, ganando el premio al Mejor Corto internacional de ficción en el Festival Internacional de Cine de Pasto (Colombia). Con ‘Rivero’ recibió el premio de distribución Digital 104 en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, en 2015. Su corto ‘Tienda de campaña’, rodado en un certamen exprés, sumó más de 2 millones de visitas en YouTube. Los trabajos de 2017, ‘Osito’ y ‘Heavy de explicar’, lograron, respectivamente, la selección en el catálogo ‘Canarias En Corto 2018’ y el primer premio más el premio del Público, en el concurso ‘Visionaria 2017’. 'Voy a desaparecer' obtuvo el premio Open ECAM en el MECAS del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria 2019.

La película se ha rodado en diferentes zonas y establecimientos de Playa del Inglés, El Carrizal, Telde, Agüimes y en varias calles del centro de Las Palmas de Gran Canaria. Esta producción cuenta con subvenciones del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria, además del

apoyo de la Televisión Canaria, el patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la colaboración del Instituto del Cine Canarias, SPAR Gran Canaria, Gofio La Piña, Aguas de Teror, Tirma, Macaronesia Films, Policía Municipal de Las Palmas de Gran Canaria y de San Bartolomé de Tirajana, Cuerpo Nacional de Policía, GLOBAL y DISA.