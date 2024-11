Samuraï: “Saber el camino que coger y que sea el que más te represente es todo un reto”

Aroa Lorente, mejor conocida en el mundo musical como Samuraï, es una artista natural de Madrid. Considerada por muchos como una de las figuras emergentes a nivel nacional con mayor proyección y futuro, Samuraï se encuentra a las puertas de publicar el que será su primer y esperado disco, El Silencio Del Ruido. Este álbum, que contará con 12 canciones, entre ellas 2 colaboraciones, concluye un trabajo excepcional por parte de la artista, uno que se expondrá en una gran cantidad de conciertos por España y parte de Latinoamérica a lo largo de los próximos meses.

Hace apenas unos años que lanzaste tus primeros temas y tu primer EP, CrushCrushCrush, con el que comenzaste a dar a conocer tu gran talento y perfil musical. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo surge Samuraï y de qué forma ha evolucionado hasta la actualidad?

Creo que el momento de empezar fue como el de todas, un poco a ciegas, pero con mucha ilusión. Considero que el proyecto en sí no tiene nada que ver ahora a cuando lo comencé, pero a la vez sigo siendo la misma niña que entonces pegando brincos con un par de guitarras.

El estilo que representas y las letras que escribes, en sí, tu obra, es muy única dentro del panorama español actual. En este sentido, ¿cuáles son tus principales influencias? ¿Qué pasos y/o procesos sigues a la hora de elaborar tus canciones en el estudio?

Si me preguntas referencias en cuanto a letras, no hay tantos nombres que dar. Sí que leo mucho, tanto prosa como verso, y admiro bastante la manera en la que escriben algunos autores y compositores. Mi proceso a la hora de componer suele consistir en transcribir mis pensamientos a un mundo más enrevesado, como diría yo.

Dentro de muy poco vas a lanzar el que será tu disco debut en formato LP, El Silencio Del Ruido. ¿Cómo ha sido el proceso creativo para llegar a desarrollar este trabajo? ¿A qué se debe el nombre del álbum?

No tengo muy claro de dónde me vino el nombre del álbum, pero sí sé que es lo primero que hubo de este. Empecé el disco por el título. En otra canción, había jugado ya con los términos de “silencio” y “ruido” y sentí que me daba mucho con lo que comunicar.

Acabas de publicar un adelanto de tu nuevo disco, un tema en colaboración con Leo Rizzi, En el aire. En este sentido, el álbum tendrá 12 canciones y contará con una colaboración más, con Dani Fernández, sumada a la de Leo Rizzi. ¿Cómo surgieron estas colaboraciones? ¿Qué sonidos vamos a poder encontrar en El Silencio Del Ruido?

Las dos colaboraciones han surgido desde la amistad y la admiración, creo yo. Son artistazos a los que quiero y respeto y no puedo estar más contenta. En cuanto al sonido del álbum… Creo que hay que escucharlo para entenderlo.

Con tu primer álbum a la vuelta de la esquina y tras haber culminado en su totalidad, o casi en su totalidad, su creación. ¿Cuáles son las principales experiencias y vivencias que extraes de la creación de este primer disco? ¿Cuáles han sido los momentos más complejos, de haberlos, y los más enriquecedores a lo largo del proceso?

Creo que lo más complejo de todo ha sido elegir entre todas las posibilidades que te ofrece el estudio. Cuando te sientas delante del ordenador y de los instrumentos tienes el poder en tus manos, por así decirlo. Saber el camino que coger y que sea el que más te represente es todo un reto.

Una vez que salga publicado El Silencio Del Ruido, a finales de este año, vas a comenzar una gira propia que te va a llevar por una gran cantidad de lugares y ciudades. ¿Tienes pensado hacer algún concierto fuera de España? ¿Y alguno por Canarias? ¿Qué le dirías a tus fans que se van a encontrar en esta gira de El Silencio Del Ruido?

Fuera de España, pasaré por Latinoamérica a principios del año que viene. Por Canarias, todavía no he confirmado nada, pero si todo va bien… ¡Una nunca sabe!

Creo que la gente tiene que llegar a las salas con ganas de saltar, sudar, gritar, llorar… El show está pensado para que cada persona sea la versión más pura de sí misma.

De cara al futuro, y con tu próximo y primer disco ya cercano, además de la gira. ¿Cuáles son tus pasos y planes futuros? ¿Qué podemos esperar de Samuraï en 2025?

Lo que toca es girar, dar muchos shows y cantar las canciones del álbum con toda la gente posible en todos los lugares que se pueda.