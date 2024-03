El ADEIN Tenerife gana en San Sebastián y mantiene el pulso por la tercera plaza

El ADEIN Tenerife Santa Cruz Fundación CB Canarias se impuso este sábado al Salto Bera Bera (42-48) en San Sebastián. Triunfo que vale su peso en oro, ya que a falta de cuatro jornadas para el final de la liga regular permite a los chicharreros mantener la tercera plaza, igualados a victorias con el Puertollano, que en esta fecha hizo algo que nadie había logrado: vencer al líder Sureste Gran Canaria.

Cristian se apuntó la primera canasta del partido, tras unos minutos iniciales intensos, pero con imprecisiones por parte de los dos equipos. Luego los contendientes se fueron entonando, con aciertos por ambas partes, en un contexto de igualdad: 7-9 a cinco minutos para el final del cuarto. Un parcial de 6-0 cambió la decoración en la segunda mitad de este acto inicial (13-9), pero hubo reacción visitante para cerrar el parcial con 15-13.

Cristian en un contragolpe puso el empate a 17 cuando se habían jugado cuatro minutos del segundo cuarto. El partido seguía muy parejo. Para entonces era evidente que este Salto Bera Bera no es el que visitó el Pabellón Sergio Rodríguez en noviembre, presentándose ahora como un equipo más hecho. Los minutos previos al intermedio fueron de pocos puntos, con las defensas imponiéndose a los ataques. Biel estuvo muy activo en esta fase del encuentro: 21-21 al descanso.

Los de Javier Martínez no tuvieron un acertado inicio se tercer parcial, viéndose por debajo en el marcador: 29-25 tras cinco minutos. No obstante, los aurinegros nunca le perdieron la cara al partido, con Tino Padrón aportando sus primeros puntos de la tarde. El panorama precisaba de nervios de acero para no incurrir en precipitaciones. Había que poner cabeza y en eso Alejandro Mendoza es alumno aventajado, asumiendo una vez más el protagonismo en la faceta anotadora para los suyos: 33-33 al final del parcial.

Ramallo hacía sus primeros puntos para poner por delante al ADEIN en el arranque del último acto: 35-37. Entraron con buen pie los chicharreros en esta fase final del duelo, con el Bera Bera mostrándose algo nervioso. Una canasta de Alejandro Mendoza puso a los visitantes seis arriba (35-41) mediado el cuarto. El ADEIN empezó a tener problemas para cerrar el rebote defensivo y eso permitió al rival seguir en el partido: 40-45 a tres minutos para la conclusión.

Con 42-45 y un minuto por jugarse, la victoria estaba al alance de la mano. Una canasta de dos de Tino Padrón sentenció el partido: 42-47. Alejandro pondría el definitivo 42-48 con un postrero tiro libre.

SALTO BERA BERA (42) Jesús Manuel Somavilla (11), Oskar Sánchez (-), Gonzalo Miguel Requeta (2), Aner García (21), Alex Calambas (6) --equipo inicial--, Daniel Obiang (-), Iván Echavarría (-) y Yonatan Frontaura (2).

ADEIN TENERIFE SANTA CRUZ FUNDACIÓN CB CANARIAS (48) Alejandro Mendoza (16), Cristian Luis Ibáñez (12), Jonay Ramallo (2), Biel Llopis (10), Tino Padrón (8) –equipo inicial— y Zebensui Estévez (-).

ÁRBITROS López Garea, Madariaga Arcocha y Bullón Rendal. Eliminaron por cinco faltas al local Oskar Sánchez.

PARCIALES 15-13, 21-21 –descanso–, 33-33 y 42-48.

INCIDENCIAS Decimocuarta jornada de la Primera División de Baloncesto en Silla de Ruedas Liga BSR-Trofeo Fundación ONCE. Polideportivo Bidebieta.