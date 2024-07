Aldama ve el nivel de los Juegos “muy alto”, pero cree que España está lista

El jugador de Memphis Grizzlies y de la Selección Española Santi Aldama ha asegurado este jueves que el nivel de las selecciones que competirán en los Juegos de París en unas semanas “es muy alto”, si bien cree que el combinado nacional está preparado para el reto y será “difícil de parar”.

En una visita al campus que organiza en su isla natal, Gran Canaria, el ala-pívot ha reconocido que España ha quedado encuadrada en “el grupo de la muerte” de la fase previa del torneo olímpico, donde se las tendrá que ver con Canadá, Australia y Grecia, pero no ha dudado en afirmar que estas selecciones “también tendrán que jugar contra nosotros”.

“Creo que tenemos un grupo que juega muy bien junto, ellos tienen obviamente jugadorazos, pero al final cada uno compite por su país y ellos ya conocen la intensidad de nuestro equipo y vamos a ir a por todas”, ha explicado Aldama a los periodistas.

También ha defendido que el nivel de España es también “muy alto” y que la manera en la que juega “es muy difícil de parar”, al tiempo que ha matizado que, al haber días de descanso entre partido y partido, podrán hacer un mejor análisis del juego de sus rivales y “ver de qué manera podemos hacer daño”.

El joven baloncestista de 23 años fue el MVP de la selección en el Preolímpico que concluyó hace unos días en Valencia y que le concedió la plaza para participar en París a la Selección Española, si bien no se ve como el líder de este combinado: “El liderazgo no es algo que salga natural, yo siempre digo que me gusta liderar con el ejemplo, con el trabajo diario y con la humildad”.

Y ha agregado que al final “lo importante es ganar” y que, en ese sentido, ve a la selección un elemento diferencial respecto al resto de combinados participantes, que es que son como una familia, una forma de competir que llevan “a rajatabla” y que opina es “gran parte del motivo por el que España ha sido dominante tantos años”.

Estas serán las primeras Olimpiadas en las que participará, después de haber jugado por primera vez con la selección en el pasado Mundial de 2023, y ha admitido que les hace “mucha ilusión” el poder formar parte de esta experiencia, como ya hiciera su padre en una ocasión, pero sobre todo compartirla con leyendas del baloncesto nacional como Rudy Fernández, que afronta sus sextos Juegos vistiendo la elástica del combinado nacional.

“Yo creo que eso lo hace aún más especial porque son leyendas de nuestro baloncesto que siguen jugando y para mí, les pillo ya en la recta final obviamente, pero el hecho de poder compartir dos o tres años con ellos como jugador joven, para mi desarrollo, creo que es algo súper importante”, ha destacado Aldama.

Sobre su tercera temporada en los Memphis Grizzlies, en la que tuvo que hacer frente a unas molestias físicas que le impidieron dar el 100 %, Aldama ha admitido que “no ha sido un año fácil” para la franquicia de Tennessee, ya que han tenido “muchísimos problemas” y han terminado jugando más de 30 jugadores en toda la campaña.