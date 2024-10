Lakovic ve al La Laguna Tenerife “un poco más favorito” en el derbi

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha admitido que ve “un poco más favorito” a La Laguna Tenerife en el próximo derbi del baloncesto canario, que se jugará este domingo en el pabellón Santiago Martín, y ha avisado sobre la importancia de tener “el corazón caliente y la mente fría”.

En un desayuno con los medios para analizar ese choque de la Liga Endesa, el técnico esloveno ha asegurado que encaran cada partido “como el más importante” y para este contra el eterno rival ha apuntado como claves enfocarse en la defensa para limitar su ataque y provocar que tiren “peor de lo que lo hacen normalmente”, e intentar jugar a un ritmo más alto porque en principio ese tipo de juego va contra la filosofía del Tenerife.

Un Tenerife que ve en este principio de temporada “como el equipo más eficiente en ataque, en estadísticas avanzadas”, con una filosofía que han mantenido a lo largo de los últimos años y en la que introducen muy pocos cambios, que además se adaptan bien a esa forma de competir.

Lakovic ha ironizado sobre cómo en los últimos partidos no ha podido entrenar al equipo en el pabellón lagunero por estar sancionado o por expulsión en los primeros compases del choque: “Es un partido en el que normalmente echan a los entrenadores del Gran Canaria, es un hecho en los últimos años, pero esperamos que esta vez sea diferente”.

Una visión que han compartido tanto el director deportivo del club grancanario, Willy Villar, como su presidente, Sitapha Savané, quienes han tachado la anécdota de “extraña” y “curiosa”, respectivamente.

“Siempre es muy emocionante tener un derbi delante, aunque allí no nos han salido muy bien hasta ahora y, además, con bastante polémica. Así que lo primero es desear un partido normal”, ha deseado Savané, quien ha agregado que espera que el hecho de haber jugado sin entrenador principal en las últimas citas en Tenerife sea algo “circunstancial”.

Más allá de ello, tanto Lakovic como Villar han elogiado el gran momento de forma del rival del próximo domingo, que ya se destaca como uno de los grandes candidatos a hacer cosas importantes esta temporada en Liga Endesa.

“Contra el Barça, estuvieron muy enchufados, y llevaron el partido hasta el final, que se decidió en dos posesiones. Es un equipo muy bueno, muy bien entrenado, y tendremos que tener nuestro partido casi perfecto para poder optar a la victoria”, ha desgranado el técnico esloveno.

Por su parte, el director deportivo ha puesto la presión sobre el tejado del Santiago Martín: “No me cabe duda de que el Tenerife es más que favorito en este partido”.

Según Willy Villar, el partido que disputaron en la tercera jornada liguera ante el Barcelona ha sido “el mejor que se ha jugado hasta ahora en la Liga ACB”, tanto por el nivel de juego como por la ejecución y la calidad, en un choque que terminaron jugando los azulgrana porque tuvieron que desplegar “un juego extraordinario”.

Lakovic también ha aprovechado esta conversación con los medios de comunicación para aplacar los ánimos tras la histórica victoria del Gran Canaria en la última jornada de Eurocopa, disputada este martes y que se saldó con un triunfo contundente ante el Ratiopharm Ulm (125-78).

“Fue un buen partido contra un equipo que teníamos que saber que vino con varias bajas importantes, pero nuestro acierto, nuestra mentalidad entrando a ese partido fue buena. Al final, vamos a coger la victoria, pero tenemos que hacer una lectura correcta de la misma”, ha insistido el esloveno.

Una sensación que ha compartido Sitapha Savané, quien ha indicado que, ni cuando se perdieron dos partidos seguidos la pasada semana había “una crisis”, ni tras la victoria de este martes están en la cresta de la ola.

“Nosotros hemos tenido este martes un partido muy atípico y casi me preocupa más que esto no nos afecte de ninguna manera, porque no estamos para ir al derbi con la barriga llena”, ha concluido el presidente del Dreamland Gran Canaria.