El campo canario garantiza este año los 11 millones en ayudas del Posei adicional de 2023 que estaban en veremos

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía del Gobierno de Canarias, que dirige el herreño de AHI Narvay Quintero, ya lo tiene claro y además este miércoles ha anunciado cuál será el camino a seguir, la solución definitiva: Canarias no esperará por los 11 millones de euros del Estado que aún estaban pendientes de ingresar, y así será porque al final parece que no van a llegar desde Madrid. Por eso, ese dinero público se pondrá otra vez de fondos de la Comunidad Autónoma de Canarias, para poder atender en su totalidad la financiación de las ayudas agrícolas y ganaderas del llamado Posei adicional, el que se sufraga con ayudas de Estado (o por las cofinanciadas con fondos propios de Canarias, lo que ahora ocurrirá y también se hizo en parte para el ejercicio de 2022).

Canarias no esperará más y esos 11 millones de euros, los que faltaban para atender al 100% el abono de esas ayudas con cargo al ejercicio cerrado del año 2023, en breve estarán disponibles para poder abonar los porcentajes restantes de algunos subsidios agrícolas y ganaderos del Posei adicional antes, en principio, de que termine este año.

Así lo ha anunciado este miércoles Narvay Quintero, que puso un empeño especial en explicar que esto se hará así por el incumplimiento del Gobierno español, que debió financiar las medidas del Posei adicional aprobadas para 2023 con 32 millones de euros y solo ha llegado a aportar 21 millones, los mismos que para la campaña de 2022. Los 11 millones restantes, necesarios para poder atender en su totalidad y en sus cuantías máximas las medidas de apoyo afectadas, ahora se sacarán de fondos autonómicos.

El Estado, siempre según el balance hecho por la Consejería de Agricultura, debió aportar esos 11 millones de euros para completar al 100% la financiación del Posei adicional de 2023, su ficha financiera de ese año, a lo que tenía que unir 5,5 millones de euros aportados con el mismo fin por la Consejería de Agricultura con cargo a medidas de 2002, estos para completar los subsidios con derechos ese año. En total, faltaban 16,5 millones de euros, dinero público que se sigue reclamando al Estado y este no pone, pese a que lo regula la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF). Esos fondos por ahora no han desembarcado en las islas.

Según afirmó este miércoles Quintero, en una intervención en el pleno del Parlamento de Canarias, el Gobierno autonómico asumirá este año el pago de unos 11 millones de euros correspondientes a ayudas de 2023 del Posei adicional, a los que se suman 5,5 millones de financiación de ayudas de la campaña de 2022. Este dinero ya lo abonó la Consejería ante el impago del Gobierno de España a lo largo de 2023 (los abonos se realizan a ejercicio cerrado: los de 2022, en 2023), tras reiteradas peticiones por parte del Ejecutivo canario.

Quintero señaló que “el Estado no le he fallado a la Consejería: le ha fallado a esos profesionales del campo que contaban con estos aumentos, prometidos por el Pacto de las Flores, en su planificación empresarial”. En diciembre de 2022, el anterior equipo de Gobierno (1999-2023) anunció la aprobación por parte de la Comisión Europea del incremento de la ficha financiera del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei), lo que se traducía en el aumento de la financiación del Posei adicional (ayudas de Estado, no las financiadas al 100% por la UE) para las campañas 2022 y 2023, algo que sufraga el Gobierno de España.

“El anterior Gobierno [liderado por Ángel Víctor Torres, del PSOE, y con la socialista Alicia Vanoostende de consejera de Agricultura] aprobó una modificación de 21 a 32 millones de euros para 2023, cuestión que apoyamos en el Parlamento canario, al tiempo que advertimos de que debería garantizarse la ficha financiera por parte del Estado”, recordó Quintero.

Sin embargo, añade el consejero, “en apenas 15 meses los incumplimientos del Estado con los agricultores y ganaderos de Canarias, que en sus previsiones económicas tenían esta compensación, suman 16,5 millones de euros, fondos que hemos tenido que asumir con recursos autonómicos”.

Como ya ocurrió en la campaña de 2022, el Estado solo ha transferido los 21 millones de euros correspondientes a la cuantía ordinaria del Posei adicional, sin atender a los incrementos anunciados por el anterior ejecutivo del PSOE en ayudas al sector agrario de las islas, financiación que no contaba con una previsión de abono por parte del Ejecutivo español (5,5 millones de euros para el Posei adicional de 2022 -ya puestos por Canarias- y 11 millones para el de 2023, lo que ahora se anuncia por Quintero).

Radiografía del programa Posei: comunitario y adicional

La UE financia el programa Posei canario (en su versión comunitaria) con 268,4 millones de euros al año, una ficha garantizada hasta 2027, el último del actual septenio presupuestario (2021-27). Esa asignación total, que salvó un recorte previsto por la Comisión del 3,9% (10,5 millones por año), no se podrá modificar hasta que se apruebe el nuevo marco presupuestario, lo que implica que el programa Posei para Canarias está condenado a crecer, a tener más recursos, solo por la vía del Posei adicional (la aportación de ayudas de Estado, siempre previamente autorizadas por la Comisión, lo que se suele hacer una vez al año).

El Posei comunitario se divide en cuatro medidas específicas:

a) Ayudas directas a actividades agrícolas, salvo el plátano, con 37,3 millones de euros al año.

b) Ayudas directas a actividades ganaderas, con 27,8 millones.

c) Ayudas directas al cultivo del plátano, con 141,1 millones (cantidad blindada, de la que no salen fondos a otros paquetes de ayudas, lo que no ocurre con el resto).

d) Fondos de apoyo a la importación de productos alimentarios y materias primas agrarias dentro del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), con unos 62,2 millones (esta partida puede oscilar y ya se han producido trasvases aprobados por la Comisión desde el REA a medidas de apoyo a las producciones vegetales y animales). El REA puede gastar un máximo de 72,7 millones de euros al año, y ahora posee una ficha en torno a los 60 millones.

La otra pata del programa Posei, junto con el comunitario, es el conocido como Posei adicional, el que se financia con ayudas de Estado, que, si se quieren atender al 100% todas las acciones de apoyo financiadas por esta vía de derechos adquiridos en 2023, las que se pagan este 2024, necesita una ficha financiera de 32 millones de euros, la que ahora se ha garantizado gracias a los 11 millones de euros anunciados por el consejero Quintero.