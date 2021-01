Red Eléctrica defiende que la central de Chira-Soria "no supone la destrucción del barranco de Arguineguín"

Red Eléctrica de España (REE) ha asegurado que el proyecto de Chira-Soria "no supone ni la destrucción del barranco de Arguineguín, ni su industrialización”.

La compañía ha emitido este sábado un comunicado para salir al paso de las manifestaciones realizadas en estos últimos días por la plataforma Salvar Arguineguín en contra del proyecto de central hidroeléctrica y ha defendido que su finalidad es “la integración de las energías renovables, la seguridad del sistema eléctrico y la garantía de suministro.”

REE sostiene que Chira-Soria es "un instrumento fundamental para la transición energética que posibilita la integración de energías renovables y la descarbonización, que no cuenta en la actualidad de alternativa tecnológica más eficiente y económica".

La compañía añade que incrementará "la integración de energías renovables al disponer de una instalación esencial para aprovechar los excedentes de energías renovables e integrar una mayor cantidad de energía autóctona".

Asegura que la Central "aumentará en 2026 un 37% la producción renovable, sobre la que se generaría sin la existencia de la instalación, elevando la cobertura media anual de la demanda hasta el 51% con generación renovable, que en momentos puntuales podrá ser mucho mayor". Según la compañía, esto provocará "una reducción adicional de emisiones anuales de CO2 de un 20%, aportando consecuentemente eficiencia al sistema eléctrico".

Desde el punto de vista técnico, REE afirma que el proyecto "aporta una mayor garantía de suministro al sistema eléctrico de Gran Canaria, al aumentar la potencia instalada, y refuerza la seguridad del sistema energético". Y añade que, en caso de interrupción del suministro, "permitirá agilizar y reducir drásticamente los tiempos de reposición".

Apunta, también, que este proyecto "permite sustituir el consumo de combustibles fósiles por energías limpias, proporcionando un ahorro de 122 millones de euros cada año de funcionamiento de la Central".

Un proyecto "muy informado"

Desde Red Eléctrica sostienen que la construcción de la central es "un proyecto muy informado, que ha pasado tres períodos de exposición pública en diferentes épocas del año, la primera en otoño el año 2016, donde además se instalaron puntos de atención e información al ciudadano en las oficinas municipales de los ayuntamientos y en la Consejería".

Recuerda, además, que se hizo un buzoneo y se remitieron cartas y un folleto informativo a los vecinos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, introduciendo algunas mejoras fruto del proceso de participación pública, sometiéndose nuevamente el proyecto a exposición pública en primavera de 2019 y en verano de 2020. Asimismo, señala que se ha expuesto y debatido en numerosos foros sociales y técnicos de la isla.

Los debates en la opinión pública, el contraste en las alegaciones presentadas en las tres exposiciones públicas y la información del propio proyecto al que han tenido acceso todos los interesados, según REE, "ponen de manifiesto que la central de Chira-Soria no supone en absoluto la destrucción del barranco de Arguineguín, ni su industrialización".

La compañía afirma que las presas de Chira y Soria y, por lo tanto, el proyecto "no están a los pies del Roque Nublo; el proyecto no afecta al 10% del territorio de la isla, y no va a suponer la construcción de 24 kilómetros de nuevas pistas y carreteras, pues son 3 kilómetros como se recoge en el proyecto".

Con respecto a las explosiones previstas en la ejecución de las obras subterráneas, Red Eléctrica indica que técnicamente se denominan microvoladuras, "una técnica de construcción muy común, que se ha utilizado en la construcción de los túneles en la ampliación de la autovía de Puerto Rico a Mogán o en los túneles de la carretera de La Aldea sin que se haya producido ninguna incidencia". Y puntualiza que para la obra se utilizará la mitad de explosivo de los utilizados entre Puerto Rico y Mogán.

Asimismo, la compañía informa que la obra generará materiales inertes, pero puntualiza que la cifra no alcanza el medio millón de metros cúbicos y sostiene que servirán para regenerar zonas que lo precisan o como material de construcción.

Por otro lado, señala que el proyecto de la central sitúa el emisario fuera de la Zona de Especial Conservación Franja Marítima de Mogán y en una zona en donde no hay sebadales, por lo que las salmueras de la planta desaladora son inocuas.

Además, incide en que este emisario contará con un difusor Venturi desarrollado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) para la dilución y dispersión de la salmuera, "una tecnología de éxito probado, que ha permitido la regeneración de sebadales en otras zonas y que garantiza que en el punto de inyección de la salmuera la salinidad es totalmente compatible con el ecosistema marino".

"Puesta en valor" de las dos presas

Según Red Eléctrica, "una de las virtualidades del proyecto de Chira Soria es la existencia de las dos presas y la mejora de su aprovechamiento conforme a los objetivos de desarrollo sostenible, optimizando el uso de ambas infraestructuras para aportar su máximo valor a la sociedad grancanaria".

La compañía añade que el proyecto "implica poner en valor al principal recurso hidrológico de Gran Canaria, la presa de Soria, cuya capacidad es de 32 hectómetros cúbicos, aunque hasta el momento no se ha podido aprovechar ni la mitad de su capacidad de embalse de agua. Junto a la de Chira, suma el aprovechamiento de energías limpias con el aumento de agua para regadíos, lo que supone un ejemplo de desarrollo que equilibra sostenibilidad medioambiental, económica y social".

Los diferentes estudios realizados por entidades de reconocido prestigio internacional así como los debates celebrados en la Feria del Agua y de la Energía del Cabildo de Gran Canaria y en el Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, según REE, "han puesto de manifiesto por parte de los ingenieros y expertos en energía que esta es la solución más eficiente, económica y sostenible, dejando a su vez claro que no hay mejor opción a este sistema de almacenamiento colocando a Gran Canaria a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos".