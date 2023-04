La filóloga canaria Dolores Corbella ingresa en la RAE: “Hay cosas mucho más importantes que un acento”

La filóloga canaria Dolores Corbella, que ha ingresado este domingo 16 de marzo en la Real Academia Española (RAE), ha cuestionado si “realmente vale la pena seguir con el debate” respecto a poner tilde en el adverbio 'solo'. “Hay cosas muchísimo más importantes que un acento”, ha apuntado en una entrevista con Europa Press previa a su acto de ingreso.

Corbella, quien ha explicado que como filóloga y lingüista tiene “muy clara” su postura al respecto --tal y como ha quedado la norma--, cree innecesario generar un debate tan largo al respecto. “¿Vamos a liar ahora a los chicos para que sepan cómo se acentúa o cómo no se acentúa una palabra?. Es sencillo: si lo queremos utilizar lo utilizamos y si no, no, perfectamente”, ha remarcado.

“La lengua intenta economizar en todos los sentidos y el debate es algo que se resolvió en el año 2010. Ahora simplemente se ha especificado que, si alguien quiere seguir utilizando el 'solo', pues no hay ningún problema”, ha zanjado.

Corbella (Santa Cruz de Tenerife, 1959) ha leído su discurso 'Un mar de palabras' para ocupar la silla 'd' de la docta casa y ha recibido la bienvenida en nombre de la corporación por parte del académico Pedro Álvarez de Miranda. La nueva académica considera “un triple reconocimiento” este ingreso.

“Primero, como canaria, porque es una reafirmación del panhispanismo; segundo, como lexicógrafa, porque se reconoce un trabajo de investigación que llevo haciendo desde hace 30 años; y tercero, como mujer”. “Espero que en algún momento el hecho de ser mujer no sea la noticia al ingresas, sino precisamente el hecho de la investigación o el bagaje que llevas detrás, pero todavía hacen falta referentes”, ha remarcado.

En su discurso, la filóloga ha incidido en sus trabajos sobre el el análisis del léxico dialectal, en concreto en Canarias. “Para los canarios la lengua y las palabras nos han unido tanto a la Península como a América y así hemos superado el concepto de isla: somos como un puente entre lo peninsular y lo americano y las palabras han ayudado a crear unión”, ha remarcado.

Tras varios años de trabajo en torno a la recoplación y análisis del léxico canario, la filóloga reconoce que hay “muchas” palabras en riesgo de extinción. “Sobre todo en el léxico de la agricultura o el léxico marítimo, donde toda esa terminología que se usaba tiende a desaparecer por el reemplazo de las máquinas: es algo lógico, porque la sociedad va cambiando”, ha señalado.

Corbella rechaza además cualquier tipo de “discriminación” por el acento en el habla. “Creo que es una riqueza de la sociedad: desde un cubano, hasta un colombiano, pasando por el canario, el andaluz o el extremeño, todos hablamos la misma lengua con sus propias variedades y eso es lo que hay que aceptar”, ha remarcado.

La lectura y los alumnos

Catedrática de Filología Románica de la Universidad de La Laguna, lamenta que se esté “abandonando la lectura” entre los alumnos de las nuevas generaciones. “Muchas veces los mismos alumnos no escriben bien, tienes que incidir mucho en eso y luego también en los contenidos, porque a veces creen que estos sobran. Todo lo contrario: una formación filológica y una disciplina clásica fuerte a veces es necesaria para poder simplemente leer un problema matemático”, ha concluido.

El Pleno de la Real Academia Española eligió como académica a Dolores Corbella en la sesión del 17 de febrero de 2022. Su candidatura fue presentada por los académicos Emilio Lledó, José Antonio Pascual y Carme Riera. Corbella ha pasado a tomar posesión de la silla 'd', vacante desde el fallecimiento de Francisco Rodríguez Adrados el 21 de julio de 2020.