Blas Acosta se retracta de sus declaraciones sobre que la Justicia en Fuerteventura "está podrida"

El expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, se ha retractado de las declaraciones en las que comentó que la Justicia en la isla "está podrida" y ha pedido disculpas a la ciudadanía y a la propia judicatura, ya que, expuso, eran "absolutamente inaceptables" en su condición de cargo público.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias comprobará el audio donde el expresidente de Fuerteventura dijo que la judicatura "está podrida"

En una carta que ha hecho llegar a los medios de comunicación, ha hecho especial hincapié en que su petición de disculpas "es sincera, clara y sin ambages". "Y debo reconocer de manera pública --continuó-- que me he equivocado pues también públicamente cometí el error por el que ahora me disculpo".

Las disculpas llegan después de que la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) haya anunciado que solicitará formalmente el audio con las declaraciones radiofónicas en las que "al parecer" Acosta afirmó que la judicatura en aquella isla "está podrida". Dicha petición, según fuentes del TSJC, tiene el objetivo de promover posibles acciones legales para depurar responsabilidades. Blas Acosta se encuentra encausado en estos momentos en dos procedimientos por varios delitos relacionados con la corrupción. La Fiscalía pide para él penas que suman siete años prisión, en ambos casos relativos a su pasado como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara, concretamente cuando estuvo al frente de la empresa pública municipal de gestión urbanística Gesturpa. Para justificar estas palabras, explicó que "hace mes y medio se filtró a un medio de comunicación una resolución de un expediente de una denuncia de 2014" que a él le entregaron "la semana pasada", por lo que lamenta que ya se ha producido "la pena de telediario".

Ahora, tras la declaración de intenciones del TSJC, Acosta afirma que "confía" en la Justicia. "Confío tanto en la Justicia que estoy convencido de que, a pesar de las filtraciones, al final, los procedimientos judiciales a los que me veo sometido quedarán en nada después de demasiados años de instrucción", añadió Acosta.

Asimismo, ha afirmado que la "extremada duración" de los procedimientos a los que se ve sometido "ha podido influir en mi estado anímico".

"Una dura situación a la que se añade la presión política derivada de los acontecimientos vividos durante estos días en el Cabildo de Fuerteventura. Ambos elementos se han sumado contribuyendo a provocar, que no disculpar, mis irreflexivas declaraciones", señaló.

Por último, el expresidente insular se comprometió a no volver a entrar en este tipo de declaraciones que "perturban" el debate público y la percepción de las propias instituciones, en este caso la Justicia, "de manera totalmente inaceptable".