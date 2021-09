Fuerteventura, con la incidencia más alta de Canarias, ve "injustificado" permanecer en nivel 3 de alerta

El Cabildo de Fuerteventura ha tachado este sábado de “incoherente e injustificada” la decisión del Gobierno de Canarias de mantener el nivel 3 de alerta COVID en la isla, ya que los actuales datos "avalan el descenso de nivel".

En un comunicado, el Cabildo ha insistido en que en todo momento ha venido colaborando con el Gobierno de Canarias para aminorar el número de nuevos contagios y aumentar el porcentaje de población vacunada. Además, añade, se han realizado “contundentes” campañas de concienciación dirigidas a la población para la observación de las medidas de seguridad y la conveniencia de vacunarse.

Según el grupo de gobierno insular, han sido unos "esfuerzos" que han tenido un "indiscutible éxito", tanto en la remisión de nuevos casos, "reducidos en la actualidad a casi un centenar, como en el aumento de la población vacunada, que actualmente se sitúa en torno al 74%". El Cabildo señala que hay "un descenso en todos los indicadores, especialmente el de la presión hospitalaria, ya que el 16 de julio, cuando Fuerteventura pasó a nivel 3 de alerta, había 277 casos activos, cuatro hospitalizados y un paciente en la UCI, mientras que actualmente hay 112 casos activos, ningún hospitalizado y ningún enfermo en la UCI. Además, el porcentaje de personas vacunadas en la isla está muy por encima de los niveles previos, llegando al 74%", recalca la corporación.

Sin embargo, los datos publicados este viernes por la Consejería de Sanidad hablan de 214 casos activos, uno de ellos hospitalizado. Además, Fuerteventura muestra los datos de incidencia acumulada (IA) más altos del archipiélago, tanto a siete como a 14 días, y también en mayores de 65 años. De hecho, es la única isla que se mantiene por encima del umbral de los 50 casos en la IA a siete días. Y no solo eso, sino que es la única con tendencia ascendente, mientras que el resto sigue con curvas descendentes. Esa tendencia al alza explica por qué el Gobierno no ha rebajado el nivel de alerta en la isla, ya que para hacerlo, tal y como explicó el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, el pasado jueves tras revisarse todos los niveles, para descender de nivel hay que consolidad la tendencia unas dos semanas, cosa que no ha ocurrido en Fuerteventura. De hecho, Olivera se refirió en concreto a la isla al mencionar que se había apreciado "en los últimos días" un ascenso en el número de casos.

El Cabildo insiste en que, en colaboración con los seis ayuntamientos de la isla, se ha reforzado la vigilancia del cumplimiento de las medidas anticovid, "dejando patente la unidad de todas las instituciones majoreras en la lucha contra esta pandemia". Y recuerda que Fuerteventura ha sido una de las más castigadas económicamente por la pandemia, con uno de los mayores índices de paro y personas en ERTE de todo el archipiélago.

Además, el Cabildo señala que ha habido que lamentar un número de clausuras de negocios "desmesurado", lo que ha disparado el nivel de pobreza familiar y la falta de ingresos para cubrir las necesidades básicas.